Anche se Apple non ha ancora annunciato iPhone 14, le voci sui modelli 2023 stanno già circolando da tempo. Finora la caratteristica più vociferata dell’iPhone 15 è l’obiettivo periscopio per un migliore zoom ottico.

Gli analisti inizialmente ipotizzavano che questa tecnologia sarebbe stata esclusiva dei modelli iPhone Pro 2023, tuttavia Ming-Chi Kuo ora afferma che solo l’iPhone 15 Pro Max riceverà il nuovo obiettivo periscopio, mentre l’iPhone 15 Pro manterrà il normale teleobiettivo per lo zoom ottico.

L’obiettivo periscopio potrebbe essere esclusiva dell’iPhone 15 Pro Max

Il teleobiettivo sui modelli iPhone 13 Pro offre uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale 15x, mentre Samsung Galaxy S22 Ultra include un obiettivo periscopio che consente uno zoom ottico 10x e uno zoom digitale fino a 100x.

Secondo Kuo il sensore da 1/3″ di Apple avrà una risoluzione di 12 MP con apertura f/2.8, stabilizzazione dello spostamento del sensore e zoom ottico fino a 6x e verrà utilizzato anche nei futuri iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Questa indiscrezione è il linea con la strategia già seguita da Apple in passato e che ha riservato alcune funzionalità per il più costoso iPhone Pro Max, sia per diversificare maggiormente il modello di punta della gamma che per una questione di costi.

Kuo prevede infine che un numero sempre maggiore di produttori di smartphone adotterà obiettivi a periscopio nei prossimi anni, il che dovrebbe aumentare la domanda e la produzione di questi componenti, rendendoli così più economici in futuro.

In copertina: iPhone 13 Pro

Potrebbe interessarti: Le prime immagini del telescopio James Webb sono ideali come sfondo dell’iPhone