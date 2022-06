Il consueto lancio autunnale è ancora lontano qualche mese, ma la curiosità che aleggia attorno ai prossimi iPhone è già tanta e quest’oggi si discute di prezzi: secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe prevedere un listino più caro per i modelli di riferimento iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

La serie iPhone 14 di Apple ha fatto parlare di sé un bel po’ nelle ultime settimane, dalla presenza di iOS 16 e dal possibile debutto dell’Always-on Display sui Pro alla presunta reintroduzione della dicitura Plus, passando per la possibilità di vedere batterie maggiorate su tutta la gamma e per gli ordini che Apple avrebbe già fatto a Samsung Display, fino ai miglioramenti per la fotocamera anteriore e al primo avvistamento durante la WWDC. Se vi siete persi tutte queste interessanti notizie, che già ci aiutano a delineare un po’ i prossimi melafonini, potete recuperarle tramite i link precedenti, ma adesso andiamo a vedere in che misura i prezzi dei modelli Pro potrebbero salire rispetto alla generazione attuale.

Apple iPhone 14 Pro e Pro Max: presunti prezzi di listino (USA)

Stando alle ultime indiscrezioni in materia, il nuovo flagship di Apple, iPhone 14 Pro Max, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino più caro, si parla di un prezzo di partenza di 1.199 dollari.

Tale rumor parte dall’assunto che il colosso di Cupertino dovrà mantenere una certa differenza di prezzo tra i modelli Pro e quelli “standard”, sia per rifletterne in maniera chiara il diverso posizionamento, sia per rientrare degli importanti costi degli investimenti compiuti per la creazione dei nuovi flagship, i quali porteranno rinnovamenti degni di nota sia dal punto di vista del design che della dotazione tecnica. Quanto al primo, appare ormai certo che Apple doterà iPhone 14 Pro Max di un display con doppio foro, di cui uno singolo per la fotocamera anteriore e uno a pillola per contenere la componentistica necessaria per il Face ID. Per quanto riguarda gli upgrade più importanti nella scheda tecnica, invece, i nuovi iPhone 14 Pro — ma non gli iPhone 14 “standard” — potranno contare sul nuovo chip A16 e su un comparto fotografico migliorato, con tanto di sensore principale da 48 megapixel.

Ebbene, secondo quanto sostenuto da Anthony (@TheGalox_), Apple si farà pagare care tutte queste novità. Quelle di seguito riportate sono mere previsioni, dunque potrebbero essere smentite dalla realtà dei fatti, cionondimeno il prezzo di listino più elevato di iPhone 14 Pro Max era già stato riportato in precedenza da altri leaker.

Di seguito potete trovare uno specchietto riassuntivo delle specifiche tecniche principali e dei prezzi di listino (di partenza) con cui — a detta della fonte — i nuovi iPhone 14 Pro di Apple si affacceranno sul mercato:

iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max:

A16 Bionic

display AMOLED da 6,1 | 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz

fotocamere posteriori da 48/12/12 megapixel

128/256/512/1 TB di storage e 8 GB di RAM

batterie da 3.200 | 4.323 mAh

Always On Display

Face ID

iOS 16

prezzi di $1.099 | $1.199.

Perché un aumento di prezzo è molto probabile

I prezzi riportati dalla fonte sono in dollari, ma per gli equivalenti in euro il discorso è identico: Apple andrebbe a proporre listini più salati per i modelli Pro per rientrare dei maggiori costi di investimento e per risaltarne la natura premium. In caso contrario, infatti, rimarrebbero soltanto 100 dollari a separare iPhone 14 Pro da iPhone 14 Max/Plus, una differenza di prezzo fin troppo risicata se si tiene conto di tutte le novità che il primo offrirà rispetto al secondo. Messa in questi termini, l’aumento di prezzo appare piuttosto probabile.

Se queste previsioni trovassero conferma, comunque, il prezzo medio della serie iPhone 14 sarebbe significativamente più alto di quello degli iPhone 13, con la mancanza di un successore di iPhone 13 mini — il più economico, con un listino di 699 dollari — che si farebbe sentire. Tanto per fare due conti, al momento del lancio occorrevano 3.596 dollari per acquistare tutti i modelli di iPhone 2021, invece per acquistare la serie 2022 potrebbero servire ben 400 dollari in più.

Il chiacchierato e interessante iPhone 14 Max/Plus offrirà un display più grande ad un prezzo molto più basso rispetto ad iPhone 14 Pro Max, ma costerà più dell’intermedio iPhone 13 al lancio, mentre iPhone 14 non erediterà il listino del base di gamma iPhone 13 mini, bensì quello di iPhone 13 (799 dollari). Insomma, la diversa composizione della gamma comporterà un esborso maggiore per gli utenti interessati alle vere novità.

