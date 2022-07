Il debutto ufficiale dei nuovi iPhone 14 è distante circa due mesi. Al momento, non c’è ancora una data ufficiale e, come da tradizione, Apple non rivelerà alcun dettaglio in merito ai suoi programmi, limitandosi ad annunciare la data di presentazione dei nuovi smartphone con qualche giorno d’anticipo. Quest’anno, per il debutto dei nuovi iPhone 14, non dovrebbero esserci sorprese. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alla data di presentazione e di uscita della nuova gamma iPhone 14 di Apple:

iPhone 14: la data di debutto potrebbe essere fissata per il 13 settembre 2022

Apple tende a seguire tempistiche ben precise (e oramai rodate) per il lancio dei nuovi iPhone. L’evento di presentazione è tradizionalmente fissato nel corso del mese di settembre con l’avvio delle vendite programmato nel corso delle settimane successive. Al netto dei nuovi iPhone 12, posticipati di circa un mese a causa della pandemia, queste tempistiche sono state rispettate con precisione nel corso degli ultimi anni.

Tutto lascia pensare che anche nel 2022 Apple seguirà la tradizione. I nuovi iPhone 14 saranno i protagonisti di un evento di presentazione programmato per la prima metà del mese di settembre con l’arrivo nei negozi fissato per i giorni o le settimane successive. Per quanto riguarda la data di presentazione, inoltre, il giorno da segnare sul calendario dovrebbe essere il 13 settembre.

Si tratta del secondo martedì del mese. Generalmente, Apple annuncia i suoi smartphone il primo o il secondo martedì del mese. Quest’anno, il primo martedì è festivo negli USA (cade il 5 settembre, giorno in cui si celebra il Labor Day negli USA). Di conseguenza, la data del 13 settembre potrebbe essere quella più probabile per registrare il keynote di presentazione dei nuovi iPhone.

E la data di arrivo nei negozi?

I nuovi iPhone 14 dovrebbero essere pronti per l’arrivo nei negozi nella seconda metà del mese di settembre. Potrebbe passare una settimana tra la presentazione e l’avvio effettivo delle vendite. Al momento, non ci sono indicazioni precise in merito a possibili ritardi nel lancio. Secondo un report di fine maggio, il solo iPhone 14 Max (novità della gamma e sostituto del Mini) starebbe affrontando dei ritardi di produzione, legati ai lockdown in Cina.

L’insider Ming-Chi Kuo, inoltre, ha confermato che i nuovi iPhone 14 saranno pronti per il lancio nel mese di settembre e che il solo 14 Max potrebbe essere un po’ in ritardo. Questo ritardo, in ogni caso, potrebbe tradursi in una disponibilità limitata nella fase iniziale di vendita del nuovo iPhone. La situazione, come sottolineato dallo stesso Ming-Chi Kuo, sarebbe “sotto controllo”.

In ogni caso, Apple continuerà a dare priorità alla produzione dei suoi iPhone rispetto a qualsiasi altro prodotto della sua gamma. Gli smartphone continuano a rappresentare la principale fonte di ricavi per la casa di Cupertino che non ha intenzione di modificare i piani di lancio. In caso di problemi con la supply chain, quindi, Apple potrebbe modificare le tempistiche di lancio di altri prodotti (iPad, Apple Watch, Mac) pur di mantenere intatti i tempi di arrivo dei nuovi iPhone 14 sul mercato.

Per ora, quindi, tutto indica che i nuovi smartphone di Apple debutteranno ufficialmente tra circa due mesi con il lancio commerciale di tutte e quattro le varianti (iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max) che si concretizzerà entro la fine del mese di settembre. Maggiori dettagli arriveranno, in ogni caso, nel corso delle prossime settimane.

