La WWDC (Worldwide Developers Conference) 2022 di Apple è stata carica di novità interessanti — sia lato hardware che software — e ha palesemente spianato la strada per il prossimo evento autunnale, che si preannuncia decisamente ricco, e per la prima metà del prossimo anno. In tutto questo, in casa Apple c’è aria di cambiamento e le prime prove di creazione di un sindacato sono emblematiche, è stata rilasciata la seconda beta di iOS 16 e il colosso della mela morsicata ha messo a libro paga il designer di una nota società di purificatori d’aria.

Nuovi prodotti in arrivo: il futuro di Apple

La novità hardware della WWDC 2022 che più di tutte ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori è stato il nuovo MacBook Air M2, completamente rinnovato nel design e dal punto di vista tecnico. Tuttavia, l’annuncio più importante per il prossimo futuro di Apple è stato in realtà quello dell’atteso chip Silicon M2, che ha subito trovato posto anche nel nuovo — vecchio — MacBook Pro 13”.

Stando a quanto riferisce la fonte — il solito Mark Gurman di Bloomberg —, Apple sta per entrare in uno dei periodi più ambiziosi della propria storia recente, con tante novità attese tra l’autunno 2022 e la prima metà del 2023. Tra i nuovi prodotti attesi al lancio figurano i nuovi e già molto chiacchierati Apple iPhone 14, tre varianti di Apple Watch, diversi nuovi Mac con chip Apple Silicon M2 e M3, il tanto discusso visore per la mixed reality, nuovi iPad sia di fascia alta che bassa, nuove AirPods Pro, un nuovo modello di HomePod e una rinnovata Apple TV (del calcio in diretta abbiamo già parlato).

iPhone 14 e 14 Pro

Partendo dagli iPhone 14, iOS 16, col suo focus sulla personalizzazione e sul potenziamento della schermata di blocco, anticipa una novità che debutterà coi nuovi modelli Pro: l’always-on display. Similmente ad Apple Watch, iPhone 14 Pro mostrerà widget vari — nascondendo i dati sensibili — con il display acceso a luminosità e frame rate ridotti. Degli iPhone 14 Pro si è già parlato a più riprese, i principali upgrade attesi comprendono: chip A16, nuove fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP, nuova e migliore fotocamera anteriore, cornici più sottili, nuovo design senza notch con foro a pillola per il Face ID e singolo per la fotocamera.

I modelli Pro, con nomi in codice D73 e D74, saranno le vere novità, mentre iPhone 14 (D27) e iPhone 14 Max (D28) saranno nettamente meno innovativi: il chip sarà lo stesso A15 dei modelli attuali, il mini verrà rimpiazzato da un modello da 6,7 pollici.

Secondo la fonte, la USB-C obbligatoria in UE verrà adottata solo nel 2023, mentre quest’anno vedremo ancora la Lightning.

Nuovi iPad economici e Pro

A proposito di USB-C, tale porta verrà adottata anche sul nuovo iPad base con chip A14 e 5G in arrivo in autunno, salvo smentite.

Di sicuro, la novità più interessante per il futuro degli iPad è di natura software, con particolare riferimento allo Stage Manager di iPadOS 16: non è la rivoluzione tanto sperata, ma è sicuramente un miglioramento notevole per il multitasking.

Per il prossimo autunno è lecito aspettarsi dei nuovi iPad Pro 11” e 12,9” con chip M2 e Stage Manager: hanno nomi in codice J617 e J620. Guardando al futuro, Gurman si aspetta un iPad da 14–15” entro uno o due anni, per valorizzare al meglio Stage Manager.

Nuovi Mac con Silicon M2 e M3

Alla WWDC 2022 abbiamo assistito solo al debutto di Apple Silicon M2, ma questa nuova famiglia di processori troverà ampio spazio su vari nuovi modelli di Mac nei mesi a venire. Ecco i nomi più gettonati:

Apple Mac mini M2

Apple Mac mini Pro M2

Apple MacBook Pro 14” e 16” con M2 Pro e M2 Max

Apple Mac Pro con M2 Ultra e M2 Extreme.

Secondo la fonte, M2 potrebbe trovare posto anche al cuore del famigerato visore per la mixed reality, che dovrebbe contare anche su 16 GB di RAM. Peraltro, sono emersi i primi indizi su realityOS e le sue funzioni.

Per un chip M2 appena annunciato, c’è un M3 i cui lavori sono già iniziati: il piano di Apple sarebbe quello di usarlo il prossimo anno sui nuovi MacBook Air 13” (J513), MacBook Air 15” (J515) e iMac (J433), oltre che su un laptop da 12” ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Apple Watch si fa in tre

Con watchOS 9, Apple ci ha detto cosa possiamo aspettarci dai prossimi Apple Watch, che dovrebbero essere tre: un nuovo SE, Series 8 e un modello rugged per gli sport estremi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo chip S8 non porterà un vero upgrade in termini di prestazioni. Il modello SE potrebbe conservare cornici più spesse rispetto al modello top, mentre giungerà al capolinea il supporto software di Apple Watch 3, che dunque uscirà di scena.

Il passaggio automatico dal tracking di uno sport all’altro appare una funzione particolarmente adatta alla variante rugged dello smartwatch, pensata per un’attività sportiva più intensa. Secondo la fonte, potrebbe esserci anche una nuova modalità di risparmio energetico.

Apple TV e HomePod

Apple non ha dedicato molte attenzioni alla piattaforma per TV alla WWDC 2022, tanto che tvOS 16, che pure è ufficiale, non è stato neppure trattato. In ogni caso, i lavori per l’upgrade sono in corso e la nuova Apple TV (J255) avrà chip A14 e un GB in più di RAM.

Il nuovo HomePod (B620) userà lo stesso chip S8 dei Watch e sarà più vicino al modello originale per dimensioni e comparto audio; non mancherà un display aggiornato nella parte superiore e si parla anche di multi-touch.

Delle nuove AirPods Pro e della seconda beta di iOS 16 vi abbiamo già parlato in articoli dedicati.

Sindacato e nuovo designer

Per la prima volta nella storia di Apple, i dipendenti di uno Store hanno votato per dare vita ad un sindacato. Si tratta di una svolta storica per la gestione dei rapporti tra Cupertino e i suoi dipendenti, anche se per il momento riguarda soltanto un negozio di Towson, nel Maryland e c’è attesa per iniziative simili anche in altre località. Allo stato attuale, Apple non ha ancora assunto una posizione ufficiale, ma sicuramente nelle prossime settimane se ne riparlerà.

A proposito di assunzioni, Apple ha accolto un nuovo membro nel proprio team di design: Peter Riering-Czekalla, già Chief Design Officer presso la compagnia di purificatori d’aria Molekule.

