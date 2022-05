Secondo gli ultimi rapporti il vociferato visore per la realtà virtuale/aumentata di Apple sarebbe in una fase di sviluppo avanzata e potrebbe essere presentato prima del previsto.

Bloomberg aveva precedentemente riferito che Apple avrebbe presentato il suo visore AR/VR nel 2023, ma a questo punto l’annuncio del dispositivo potrebbe essere anticipato.

Il visore AR/VR di Apple potrebbe essere annunciato prima del previsto

Il rapporto di oggi afferma che lo sviluppo del sistema operativo “RealityOS” è notevolmente progredito negli ultimi mesi e che Apple ha lavorato su versioni in realtà aumentata delle app principali per iPhone da utilizzare sul visore, nonché su nuove app che gestiranno attività come lo streaming di contenuti coinvolgenti e lo svolgimento di riunioni virtuali.

La prima versione del prodotto dovrebbe essere un dispositivo indossabile relativamente ingombrante e costoso, dotato di display ad alta risoluzione, un potente chip e sensori avanzati. Alcuni rapporti precedenti hanno stimato che il gadget costerebbe ben oltre 1000 dollari e che sarebbe rivolto principalmente agli appassionati e alla comunità di sviluppatori.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo le versioni future del visore sono già in fase di sviluppo e l’obiettivo a lungo termine di Apple sarebbe quello di realizzare degli occhiali per la realtà mista compatti e leggeri.

Alcune voci di corridoio non escludono che Apple possa annunciare il visore AR/VR alla WWDC che si terrà il 6 giugno, molto in anticipo per un prodotto che non sarebbe in vendita fino all’inizio del 2023.

