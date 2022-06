Apple ha deciso di investire sulla trasmissione di partite di calcio in diretta e il primo risultato concreto di questa nuova strategia operativa è stato annunciato giusto qualche ora fa: Apple e MLS trasmetteranno tutte le partite della Major League Soccer in esclusiva tramite la piattaforma Apple TV per ben dieci anni, a partire dal 2023.

Si tratta — come è stato giustamente sottolineato in sede di presentazione — di una prima volta assoluta: tutte le partite del campionato di calcio a stelle e strisce potranno essere guardate in streaming da qualsiasi parte del globo, senza dover fare i conti con oscuramenti locali o restrizioni di sorta e senza doversi munire di una VPN solo per guardare contenuti soggetti a blocchi geografici.

Apple TV e MLS: cosa comprende la partnership

Con questo accordo di collaborazione esclusiva, Apple e MLS si fregiano di un primato assoluto: per la prima volta nella storia delle leghe sportive professionistiche, tutti gli eventi sportivi di una competizione potranno essere guardati in diretta in tutto il mondo su un’unica piattaforma — Apple TV appunto — il tutto senza dover far fronte ad eventuali oscuramenti locali e senza bisogno di acquistare un pacchetto pay TV tradizionale.

Per quanto riguarda l’oggetto della partnership, l’accordo di Apple e MLS tocca tutte le partite di Major League e Leagues Cup e alcuni incontri di MLS NEXT Pro e MLS NEXT.

L’esclusiva partirà dal 2023 e durerà fino alla fine del 2032, questo vuol dire che, per il prossimo decennio, tutti coloro che vorranno guardare le partite della Major League Soccer in diretta, potranno farlo unicamente abbonandosi al nuovo servizio di streaming di MLS, disponibile in esclusiva nell’app Apple TV. Tale servizio di streaming non comprenderà soltanto la trasmissione degli eventi sportivi in diretta, ma anche un nuovo programma settimanale di commento alle partite, repliche, approfondimenti, analisi e altri contenuti originali. Apple ha già anticipato che questi ultimi comprenderanno anche filmati dietro le quinte dei giocatori e delle squadre. Inoltre, una selezione di partite di MLS e Leagues Cup sarà disponibile anche per i titolari di un abbonamento Apple TV+ senza costi aggiuntivi, ma solo per un numero limitato di partite. Il nuovo servizio di streaming sarà incluso come bonus nei pacchetti abbonamento per la stagione MLS.

Apple TV e Major League Soccer: disponibilità e altri dettagli

Veniamo ad un punto cruciale: su quali dispositivi sarà possibile vedere la MLS. La risposta è molto semplice: su tutti i dispositivi dotati di accesso a internet e da cui si può accedere ad Apple TV, vale a dire: iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple TV HD; smart TV Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO e altri modelli; dispositivi Amazon Fire TV e Roku; console di gioco PlayStation e Xbox; Chromecast con Google TV; Comcast Xfinity. A tutti questi, va ovviamente aggiunta la possibilità di accedere alla piattaforma mediante client web al sito tv.apple.com.

Al momento del lancio, le partite verranno trasmesse con telecronaca in inglese e spagnolo, anche in francese in caso di presenza di squadre canadesi. La collaborazione chiamerà in causa anche Apple News, dove verrà dato maggiore spazio alla MLS e dove sarà possibile tenere d’occhio i risultati in diretta e vedere i momenti salienti delle partite.

Tutti i dettagli del servizio — inclusi i prezzi, la data di apertura delle iscrizioni e dettagli sulla programmazione — verranno resi disponibili nei prossimi mesi.

Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, ha commentato questo importante accordo con queste parole:

«Per la prima volta nella storia dello sport, gli appassionati potranno avere un unico punto di accesso a tutti i contenuti di una delle principali leghe sportive professionistiche. È un sogno che diventa realtà per chi segue la Major League Soccer, per gli appassionati di calcio, e per chiunque ami lo sport. Zero frammentazione e nessuna frustrazione, solo la flessibilità di abbonarsi ad un comodo servizio che dà accesso a tutti i contenuti MLS, in qualsiasi luogo e momento. Non vediamo l’ora di permettere ad un numero ancora maggiore di persone di appassionarsi alla MLS e tifare per la propria squadra».

Don Gaber, commissario MLS, ha aggiunto:

«Apple è il partner ideale per accelerare ulteriormente la crescita di MLS e rendere ancora più profondo il legame che unisce le nostre squadre ai loro tifosi. Vista la capacità che ha Apple di creare un’esperienza utente di massimo livello e di raggiungere fan da tutto il mondo, godersi le partite della Major League Soccer sarà incredibilmente facile, per i tifosi più sfegatati come per chi guarda il calcio solo una volta ogni tanto».

La scelta di Apple di partire dalla MLS per la trasmissione di partite di calcio in diretta non è casuale: la Major League Soccer è la lega calcio in maggiore crescita al mondo, finalmente il Nord America si sta appassionando al calcio e sicuramente Mondiali FIFA 2026, che saranno ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, gioveranno alla crescita di questa passione.

