Apple ha fatto scuola con le AirPods: alla prima generazione lanciata nel 2016 sono seguiti vari altri modelli di una famiglia andata via via allargandosi e adesso — per la verità, già da qualche mese a questa parte — tra gli appassionati e gli addetti ai lavori c’è grande attesa per le nuove Apple AirPods Pro 2.

No, Apple non ha inventato la ruota con le AirPods, ma di sicuro ha dato vita ad un nuovo trend e ha trainato il boom delle cuffie true wireless — il cui mercato continua a dominare —, che ora rappresentano l’opzione senza dubbio più popolare per la fruizione di contenuti multimediali, soprattutto — ma non solo — dallo smartphone. Se da una parte le AirPods portano il vantaggio di una comodità senza pari, neppure i fan più accaniti della mela potrebbero difenderne la qualità audio scadente; né la situazione è cambiata in alcun modo con le AirPods di seconda generazione. Per ovviare a questo problema, Apple ha creato la serie AirPods Pro, il cui formato è stato in parte ripreso anche con le più recenti AirPods 3.

Apple AirPods Pro 2 in arrivo: immagini e miglioramenti

La qualità audio delle AirPods Pro è indubbiamente migliore, tuttavia il primo modello inizia ad avvertire il peso degli anni e già da qualche mese circolano indiscrezioni sulle nuove Apple AirPods Pro 2: dal design, all’adozione della porta USB-C sul case di ricarica, passando per altre presunte novità. Adesso, tante altre informazioni sono emerse grazie ad una galleria di immagini che svela i cambiamenti relativi alla custodia e quelli (mancanti) riguardanti le cuffie.

Secondo quanto riferito dalla fonte, le nuove Apple AirPods Pro 2 porteranno in dote diversi miglioramenti: uno su tutti, il SiP packaging system aggiornato col chip H1, dotato di supporto alla cancellazione attiva del rumore adattiva e responsabile di una funzione “Find My” migliorata. La fonte segnala anche delle nuove funzioni come il rilevamento del battito cardiaco, gli aiuti per le persone con problemi di udito, la porta USB-C e una ricarica rapida di nuova generazione.

Per quanto riguarda il design delle cuffie, le linee non si discostano da quanto visto sulle AirPods 3, al netto dei nuovi gommini per una migliore soppressione attiva del rumore. Tutto il resto, incluse le aperture per i microfoni, ha un aspetto chiaramente familiare. Neppure il sistema di interazione con le cuffie sembra aver subito cambiamenti.

Qualche novità si trova invece all’interno: le Apple AirPods Pro 2 useranno il chip Apple H1 per migliori prestazioni e consumi ridotti grazie ad una migliore integrazione e ottimizzazioni a livello di produzione. La nuova ANC viene definita “self-adaptive” ed è sicuramente una funzione che andrà testata sul campo per capirne l’effettiva utilità ed efficacia. Per quanto riguarda il sensore di rilevamento del battito cardiaco, si vocifera che lo stesso potrà essere usato anche per rilevare la temperatura, tuttavia su questo punto al momento ci sono solo indiscrezioni ma nessuna conferma.

Dal momento che stiamo parlando di cuffie, è interessante scoprire quali miglioramenti verranno introdotti a livello di esperienza di ascolto. A quanto si apprende, le AirPods Pro 2 erediteranno l’impostazione delle AirPods 3 e supporteranno l’equalizzazione adattiva (“self-adaptive”), l’audio spaziale per seguire i movimenti della testa, la condivisione audio e altre funzioni.

I cambiamenti più interessanti, comunque, sono visibili sulla custodia di ricarica, con varie aperture ai lati della porta USB-C e due sul lato destro che hanno tutto l’aspetto di speaker e microfoni. Questi ultimi serviranno proprio per aiutare gli utenti con problemi di udito: il case si occuperà di raccogliere il suono e trasmetterlo migliorato alle cuffie; lo speaker, invece, verrà sfruttato per la funzione “Find My” per aiutare l’utente a ritrovare più rapidamente le cuffie in caso di smarrimento.

Insomma, dopo una lunga attesa le Apple AirPods Pro 2 stanno prendendo forma e si prospettano un upgrade interessante.

