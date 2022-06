In occasione del keynote di apertura della WWDC 2022, come previsto, Apple ha svelato il nuovo watchOS 9, ultima evoluzione del sistema operativo per Apple Watch. L’aggiornamento di watchOS, come prevedibile, porta tante novità e ottimizzazioni, continuando il programma di crescita del sistema operativo che punta a diventare sempre più completo ed in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Da notare, però, che il nuovo watchOS 9 non supporterà Apple Watch Series 3 ma solo le versioni successive dello smartwatch di casa Apple. Ecco, quindi, tutte le novità introdotte da Apple con watchOS 9.

Apple rinnova watchOS con il debutto ufficiale di watchOS 9. La nuova versione del sistema operativo per Apple Watch si aggiorna puntando sulle possibilità di personalizzazione per gli utenti. Il sistema integra diverse nuove watch face, tra cui Play Time, Astronomy, Lunar e Metropolitan. Alcune watch face già presenti sono, invece, state aggiornate. Da segnalare anche la possibilità di pinnare le app, nella parte alta della dock, in modo da rendere più facile l’accesso.

Con la nuova versione di watchOS, inoltre, si registra anche l’arrivo di una versione aggiornata dell’app Allenamento per Apple Watch. L’applicazione introduce nuove funzionalità, registrando anche un restyling in grado di migliorare la fruibilità delle varie funzionalità a disposizione dell’utente. L’app registra l’arrivo di nuove metriche per rendere ancora più preciso il monitoraggio dell’allenamento e dei vari parametri vitali, come il battito cardiaco.

Ci sarà anche la possibilità di passare con maggiore semplicità da un’attività ad un’altra. In questo modo, chi pratica più attività sportive in modo sequenziale (corsa, nuoto e ciclismo ad esempio) sarà notevolmente agevolato. Con la nuova versione di watchOS, inoltre, si registra anche l’introduzione di un restyling per la UI di Siri con l’obiettivo di rendere ancora più intuitivo l’utilizzo dell’assistente di Apple.

Si aggiorna anche l’applicazione Sonno, lo strumento con cui Apple punta ad offrire ai suoi utenti la possibilità di monitorare il sonno. La versione rinnovata dell’applicazione introduce nuovi strumenti per gli utenti e sfrutta il machine learning per offrire maggiori informazioni e garantire un tracciamento migliore. L’applicazione Salute, con watchOS 9, supporta anche i promemoria per le prescrizioni mediche, aiutando l’utente ad assumere le medicine di cui ha bisogno.