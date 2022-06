Apple ha presentato al pubblico tutte le novità di iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13 Ventura in occasione della WWDC 2022 e adesso, un paio di settimane più tardi, gli sfondi ufficiali delle nuove versioni dei sistemi operativi di Cupertino sono disponibili al download per chiunque lo desideri.

Naturalmente, non parliamo delle novità più interessanti di questi aggiornamenti software, per i dettagli dei quali vi rimandiamo ai nostri articoli dedicati linkati di seguito (iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura) e per le quali sarà necessario attendere ancora qualche mese (le beta 2 sono disponibili da pochi giorni), ma è comunque un primo assaggio che agli appassionati farà piacere.

Sfondi di iOS 16 e iPadOS 16: download

Insomma, se non ve la sentite di rischiare l’installazione della Developer Beta sul vostro dispositivo principale — e noi di certo non cercheremo di convincervi del contrario —, potete tranquillamente ingannare l’attesa di iOS 16 e iPadOS 16 iniziando a scaricare gli sfondi ufficiali sui vostri iPhone e iPad.

Di seguito trovate un’anteprima del nuovo sfondo di iOS 16, mentre questo è il link diretto per il download.

Qui sotto, invece, potete vedere gli sfondi di iPadOS 16, il cui download è possibile cliccando su questo link diretto.

Il percorso per modificare lo sfondo è il solito: “Impostazioni > Sfondo > Scegli un nuovo sfondo (tra Dinamici, Statici o Live oppure dalle proprie foto)”; tuttavia, ci sono delle novità nella schermata successiva, che su iOS 16 offre diverse categorie tra le quali scegliere: People, Photos, Photo Shuffle, Emoji, Weather, Astronomy e Color. Inoltre, sono presenti molte nuove possibilità di personalizzazione che toccano la schermata di blocco e l’utilizzo dei widget.

Sfondi di macOS 13 Ventura: download

Passiamo adesso agli sfondi della nuova versione del sistema operativo dei mac: macOS 13 Ventura porta con sé due nuovi sfondi in il colore arancione è centrale, sia nella versione chiara che in quella scura. Le potete vedere di seguito e scaricare cliccando su questo link diretto per il download.

