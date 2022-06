Sembra che Apple abbia in mente grandi progetti circa i contenuti per il suo futuro visore AR/VR. L’azienda starebbe infatti collaborando con i registi di Hollywood per la creazione di contenuti fruibili attraverso il dispositivo.

Secondo un rapporto del New York Times, Jon Favreau è solo uno dei registi coinvolti nell’ambizioso progetto di Apple e avrebbe il compito di offrire agli utenti un’esperienza di realtà mista basata sulla serie Apple TV Prehistoric Planet. Tuttavia sembra che non potremo immergerci in un paesaggio alla Jurassic Park prima dell’anno prossimo.

Il visore di Apple potrebbe offrire contenuti creati dai registi di Hollywood

In linea con un precedente rapporto di Bloomberg , il NYT afferma che il visore mixed reality di Apple potrebbero non vedere la luce fino al 2023 a causa di problemi con la durata della batteria e le prestazioni.

Il dispositivo di realtà mista di Apple potrebbe non fare la sua comparsa nemmeno alla Worldwide Developers Conference che inizia oggi, poiché l’azienda potrebbe focalizzare l’evento sul software.

Fonti di settore hanno riferito al NYT che Apple si starebbe preparando a introdurre un toolkit per gli sviluppatori , tuttavia la pubblicazione riferisce che alcuni dipendenti avrebbero lasciato l’azienda di Cupertino per via delle implicazioni che il prodotto potrebbe avere sul modo in cui le persone interagiscono tra loro.

Apple non ha ancora confermato l’esistenza del visore, ma non sono mancate le indicazioni secondo cui l’azienda starebbe preparando un annuncio ufficiale del prodotto, anche se difficilmente accadrà alla WWDC di quest’anno.

Ad esempio è stato individuato il marchio depositato da Apple per il termine RealityOS relativo a un “hardware per computer indossabile” che è presumibilmente il sistema operativo che utilizzerà il visore, inoltre il prodotto sarebbe recentemente stato mostrato in consiglio di amministrazione.

