A poco più di due settimane dal rilascio delle prime beta dei prossimi sistemi operativi, presentati in occasione della WWDC 2022, Apple ha appena rilasciato agli sviluppatori le beta 2 dei nuovi iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 e tvOS 16.

Queste nuove beta, disponibili ancora unicamente agli sviluppatori, precedono il rilascio delle beta pubbliche, previsto, qualora venissero rispettati i programmi, per il mese di luglio. Scopriamo i dettagli delle nuove build e le novità che introducono.

Apple: ecco le beta 2 di iOS 16, watchOS 9 e macOS 13

Come detto in apertura, Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS e iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura per tutti i dispositivi compatibili.

Scopriamo i dettagli di tutte queste build in anteprima rilasciate agli sviluppatori che, al momento, non sembrano introdurre particolari novità rispetto all’enorme quantità che hanno portato con sé le beta 1, build con cui Apple ha battezzato i nuovi sistemi operativi.

iOS e iPadOS 16 beta 2

La nuova build in anteprima di iOS e iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone e iPad compatibili, è la 20A5303i e il changelog associato recita semplicemente che “questa versione beta di iOS 16 contiene risoluzione di problemi e miglioramenti”.

La nuova build in anteprima di iOS e iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone e iPad compatibili, è la 20A5303i e il changelog associato recita semplicemente che “questa versione beta di iOS 16 contiene risoluzione di problemi e miglioramenti”. tvOS 16 beta 2

La nuova build in anteprima di tvOS per Apple TV è la 20J5319h. Non è invece chiaro cosa abbia intenzione di fare Apple con il software per HomePod: il colosso di Cupertino non ha infatti ancora rilasciato la build beta per HomePod Software 16 ma si dice che questo, una variante di tvOS 16, sarà il primo ad entrare nella fase di beta testing pubblico.

La nuova build in anteprima di tvOS per Apple TV è la 20J5319h. Non è invece chiaro cosa abbia intenzione di fare Apple con il software per HomePod: il colosso di Cupertino non ha infatti ancora rilasciato la build beta per HomePod Software 16 ma si dice che questo, una variante di tvOS 16, sarà il primo ad entrare nella fase di beta testing pubblico. watchOS 9 beta 2

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (dal Watch 4 in su), è la 20R5307h.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (dal Watch 4 in su), è la 20R5307h. macOS 13 Ventura beta 2

La nuova build in anteprima di macOS, il sistema operativo per i computer Mac, è la 22A5286J.

Le novità introdotte con la beta 2 di iOS 16

La beta 2 di iOS 16 introduce migliorie ad alcune tra la miriade di funzionalità che porterà su tutti gli iPhone compatibili il nuovo sistema operativo mobile della mela morsicata, già presenti all’interno della beta 1.

Supporto del backup iCloud su rete dati (LTE e 5G)

Con la beta 2 di iOS 16, Apple introduce la possibilità di eseguire il backup del proprio dispositivo su iCloud tramite la rete mobile (sia LTE che 5G) oltre che tramite la rete Wi-Fi.

Con la beta 2 di iOS 16, Apple introduce la possibilità di eseguire il backup del proprio dispositivo su iCloud tramite la rete mobile (sia LTE che 5G) oltre che tramite la rete Wi-Fi. Filtraggio degli sms migliorato sugli iPhone

L’API che si occupa del filtraggio degli sms ha ricevuto ben dodici nuove categorie: secondo Apple, gli sviluppatori potranno classificare gli sms in arrivo da numero sconosciuti all’interno di queste nuove categorie per una migliore organizzazione. Inoltre, gli utenti iPhone in possesso di una doppia SIM potranno filtrare gli sms in base alle loro SIM, scegliendo tra una visualizzazione complessiva o per una sola delle due SIM. Altre novità riguardanti Messaggi, secondo quanto comunicato da Apple, riguardano gli utenti statunitensi (novità per la gestione degli sms spam) e indiani (possibilità di creare eventi nel Calendario dagli sms, tramite suggerimenti di Siri).

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le beta 2 dei nuovi sistemi operativi iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13 Ventura sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le beta 1 potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema. Unicamente per quanto concerne la beta 2 di tvOS 16, invece, gli sviluppatori dovranno scaricare la versione di test tramite Xcode.

Ribadiamo, come già detto in apertura, che le beta pubbliche, ovvero quelle che saranno testabili in anteprima da tutti, dovrebbero essere rese disponibili da Apple nel mese di luglio, in concomitanza, si dice, con l’arrivo delle beta 3.

Potrebbe interessarti anche: Addio CAPTCHA: Apple li sostituirà con dei token di accesso privato