È attesa per il prossimo autunno la presentazione dei nuovi iPhone 14 da parte di Apple e, più ci si avvicina, maggiori sono le indiscrezioni che circolano sul web. Negli ultimi tempi vi abbiamo riportato informazioni riguardo i display, RAM e processori, Always on display e fotocamera frontale: oggi è il turno delle batterie.

Batterie più grandi per la serie iPhone 14, ma non per tutti

Le indiscrezioni che vi riportiamo oggi provengono dal social network cinese Baidu, in seguito condivise tramite Twitter dall’utente ShrimpApplePro, non nuovo nel campo dei rumor riguardanti Apple. Grazie a questo post possiamo farci un’idea di quelle che potrebbero essere (l’uso del condizionale è d’obbligo) le dimensioni delle batterie dei prossimi smartphone della mela.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022

Stando al post, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di aumentare la capacità delle batterie di quasi tutti i modelli, nello specifico:

iPhone 14 potrebbe avere una batteria da 3.279 mAh, contro i 3.227 dell’attuale iPhone 13

iPhone 14 Pro potrebbe avere una batteria da 3.200 mAh, invece degli attuali 3.095 dell’iPhone 13 Pro

iPhone 14 Pro Max invece vedrebbe diminuire la capienza della batteria a 4.323 mAh, contro gli attuali 4.352 di iPhone 13 Pro Max

il presunto iPhone 14 Plus/Max dovrebbe vantare la batteria più capiente della gamma, con un modulo da 4.325 mAh

Sia chiaro che quanto riportato è solo frutto di indiscrezioni, dunque le informazioni vanno prese con la dovuta cautela; qualora però si rivelassero esatte, gli utenti sarebbero sicuramente felici di avere una batteria più grande sul proprio iPhone.

Potrebbe interessarti anche: Apple rilascia le beta 2 di iOS, iPadOS e tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13