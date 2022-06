iOS 16 è appena stato annunciato e, nel corso del prossimo autunno, si prepara ad introdurre svariate novità per gli iPhone di Apple. La nuova versione del sistema operativo mobile della casa di Cupertino punta ad offrire agli utenti numerosi strumenti per personalizzare il proprio smartphone. Tra le novità in arrivo, però, potrebbe esserci anche qualcosa di non ancora annunciato ufficialmente.

I nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, in arrivo il prossimo settembre, potrebbero contare sulla funzione Always-On Display, da tempo anticipata da diversi rumor ma mai confermata ufficialmente da Apple. Il codice di iOS 16 presenta diversi riferimenti al supporto all’Always-On Display andando, quindi, a confermare indirettamente le indiscrezioni delle ultime settimane. Ecco i dettagli:

iOS 16 conferma la presenza dell’Always-On Display per gli iPhone 14 Pro?

La prima beta di iOS 16 (non ancora disponibile pubblicamente ma accessibile solo agli sviluppatori) potrebbero aver confermato l’arrivo dell’Always-On Display per gli iPhone 14 Pro e Pro Max. Il codice del sistema operativo, infatti, presenta svariati riferimenti a questa nuova funzionalità che, dopo anni di attesa, dovrebbe finalmente debuttare anche nel mondo iPhone dopo essere stata ampiamente utilizzata tra gli smartphone Android.

Molti di questi riferimenti sono legati alla gestione della retroilluminazione, un aspetto centrale per il funzionamento dell’Always-On Display. Come suggerisce 9to5mac, questi riferimenti potrebbero anche essere legati ai nuovi Apple Watch anche se l’ipotesi più probabile (anche considerazione delle tante indiscrezioni da fonti molto attendibili, come Mark Gurman di Bloomberg) è legata all’arrivo dell’Always-On Display sui prossimi iPhone.

A conferma di quanto detto, infatti, alcuni riferimenti all’Always-On Display sono collegati direttamente alla lock screen dell’iPhone. Il codice della beta di iOS 16, quindi, potrebbe davvero aver confermato, in modo praticamente definitivo, la presenza di quest’attesa funzionalità per i nuovi iPhone. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, con la conferma ufficiale che arriverà soltanto a settembre.

Un’esclusiva dei modelli Pro?

Il supporto all’Always-On Display dovrebbe essere un’esclusiva per gli iPhone 14 Pro mentre non arriverà sui modelli “non Pro” ovvero i nuovi iPhone 14 e 14 Max (modello che sostituirà il Mini). Tutto ruota intorno alla frequenza d’aggiornamento del display. I nuovi smartphone Pro di casa Apple, infatti, potranno contare, secondo i rumor delle ultime settimane, su di un refresh rate variabile da un massimo di 120 Hz ad un minimo di 1 Hz.

Il nuovo pannello OLED montato dai futuri iPhone 14 Pro riuscirà, grazie a queste specifiche, a minimizzare la frequenza d’aggiornamento del display. Attualmente, gli iPhone 13 Pro si fermano, infatti, ad un minimo di 10 Hz. Questo dettaglio è un aspetto chiave per poter introdurre il supporto all’Always-On Display. Riducendo al minimo la frequenza di aggiornamento, infatti, si riduce anche l’impatto sul consumo della batteria di questa funzionalità. Con un refresh di 1 Hz, infatti, il consumo legato all’Always-On Display sarà ridottissimo.

Gli iPhone 14 e 14 Max, invece, dovrebbero continuare a poter contare su di un pannello OLED da 60 Hz. I due smartphone non dovrebbero ricevere il nuovo (per la gamma iPhone) Always-On Display. In questo, inoltre, Apple potrebbe accentuare ulteriormente la differenza tra i modelli base che i modelli Pro della nuova gamma iPhone 14 che, come confermano i render che trovate allegati all’articolo, registreranno già diverse differente. I nuovi Pro, infatti, dovrebbero dire addio al notch presentando un doppio foro sul display per i sensori del Face ID e della camera anteriore.

Resta da capire come Apple andrà ad implementare questa nuova funzione all’interno di iOS 16 e quali saranno le possibilità di personalizzazione a disposizione degli utenti. Ricordiamo, inoltre, che la possibilità di visualizzare le notifiche a schermo spento non sarà retroattiva. Gli iPhone attualmente sul mercato, anche con l’arrivo di iOS 16, non riceveranno l’Always On Display che resterà un’esclusiva degli iPhone 14 Pro e dei modelli in arrivo nei prossimi anni.

