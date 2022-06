Ieri sera, durante il keynote di apertura della WWDC 2022, Apple ha annunciato un sacco di cose, fra cui due nuovi caricabatterie con doppia presa USB C. Entrambi sono stati pensati apposta per il nuovo Apple MacBook Air, ma Apple precisa che è possibile utilizzarli anche per altri suoi dispositivi mobili, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e vari altri MacBook. In Italia, almeno per il momento, è arrivato sull’Apple Store solo il più grande. La versione compatta, quella che vedete nelle immagini qui sotto, non è disponibile nemmeno come opzione d’acquisto nella configurazione del PC.

Nei dettagli del nuovo caricabatterie di Apple per MacBook (e non solo)

Oltre e iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 e ai nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13 con chip Apple Silicon M2, Apple ha colto l’occasione per presentare anche un nuovo caricabatterie da 35 W. Nulla di particolare o di avanguardistico, intendiamoci. Si tratta di un prodotto che può risultare interessante per il semplice fatto che dà la possibilità all’utente di ricaricare due dispositivi in contemporanea. Ci sono difatti due porte USB C per questo, come anticipato.

Apple lo ha presentato come un caricabatterie dedicato a MacBook Air (M1, M2, Retina 13″, dal 2018 e Retina da 12″ 2015-2017), specificando tuttavia nella pagina prodotto che è possibile utilizzarlo anche per ricaricare un iPhone (a partire da iPhone 8 Plus), un iPad (a partire da iPad Mini di quinta generazione e iPad Air di terza), qualsiasi Apple Watch e AirPods. Per ulteriori dettagli, qui ci sono tutti i dispositivi che lo supportano.

Il cavo di ricarica non è compreso, s’intende, il prezzo di listino è pari a 65 euro, caricabatterie di cui Apple non ha ancora definito una data di rilascio, aggiungendo alla pagina prodotto un semplice “in arrivo”.

Come anticipato, configurando ad esempio il nuovo MacBook Air M2 compare anche come alimentatore opzionale durante la configurazione del prodotto, disponibile con un sovrapprezzo di 20 euro, lo stesso importo necessario per acquistare il caricabatterie più potente da 67 W.

Per il momento, della versione compatta che condivide col Nostro potenza e compatibilità, e si presenta anche con i pin ripiegabili nella scocca per ridurre lo spessore, non c’è traccia sull’Apple Store italiano.

Forse ti sei perso: i migliori caricabatterie per iPhone, la nostra selezione del mese