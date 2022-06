Durante l’evento WWDC 2022 di ieri Apple ha, fra le altre cose, presentato in anteprima iPadOS 16, un importante aggiornamento che introduce diverse novità. Diamo insieme uno sguardo a quello che ci riserva la nuova versione del sistema operativo.

Nuove modalità di condivisione e connessione nei messaggi

L’app Messaggi semplifica la collaborazione e la gestione di contenuti condivisi in diverse applicazioni quali File, Keynote, Numbers, Pages, Note, Promemoria e Safari. Quando un utente invia un invito a collaborare tramite Messaggi, tutti i partecipanti verranno automaticamente aggiunti alla sessione di lavoro, sia che si tratti di un documento, di un foglio di lavoro o di un progetto.

Le modifiche apportate ai file condivisi saranno immediatamente visibili da tutti nell’app Messaggi, inoltre lavorando ad un progetto collaborativo, sarà possibile passare direttamente alla conversazione Messaggi associata ed avviare una chiamata FaceTime con tutti i collaboratori.

Inoltre c’è ora la possibilità di modificare o richiamare i messaggi inviati di recente, recuperare messaggi eliminati e contrassegnare le conversazioni come non lette per prenderne visione in seguito. Infine gli utenti hanno modo di avviare una sessione SharePlay direttamente dall’app Messaggi.

Collaborazione in tempo reale con Freeform

Freeform è una nuova app di collaborazione che offre agli utenti la possibilità di vedere, condividere e collaborare in un unico posto; su una sorta di lavagna dedicata si possono vedere in tempo reale le modifiche apportate dagli altri utenti.

Anche qui ci sarà la possibilità di avviare chiamate FaceTime con i collaboratori, nonché visualizzare gli aggiornamenti e le modifiche degli altri tramite l’app Messaggi. Freeform sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Nuovi strumenti intelligenti per Mail

L’applicazione Mail riceve nuovi strumenti dedicati alla produttività, sarà possibile annullare la consegna di un messaggio prima che questo venga recapitato al destinatario, pianificare l’invio delle email e ricevere una notifica in caso si dimenticasse di includere qualcosa di importante al messaggio (ad esempio un allegato o un destinatario).

Una nuova esperienza di ricerca offre risultati più accurati, correggendo eventuali errori di battitura e utilizzando sinonimi per i termini di ricerca.

iCloud riceve una nuova libreria di foto condivise

iCloud Shared Photo Library è il nuovo modo per condividere automaticamente le proprie foto con sei membri della famiglia, i quali avranno la possibilità di collaborare e visualizzare la raccolta in Ricordi, Foto in primo piano e nel widget Foto. Gli utenti potranno contribuire alla raccolta con le proprie foto passate, utilizzando strumenti di configurazione automatizzando la condivisione in base ai parametri scelti (per esempio in base a una data di inizio, o in base alle persone presenti nelle foto).

Le foto possono essere aggiunte manualmente alla raccolta, tramite Bluetooth o condividendo suggerimenti in Per Te; la libreria si aggiorna automaticamente per tutti ogni volta che viene effettuata una modifica o caricata una nuova foto.

Safari riceve nuove funzioni di collaborazione e sicurezza

Anche Safari riceve un aggiornamento che strizza l’occhio alla collaborazione, grazie ai gruppi di schede condivise infatti gli utenti avranno modo di collaborare su una serie di schede, nonché visualizzare in tempo reale eventuali modifiche apportate da altri; si potranno condividere segnalibri e schede, e avviare conversazioni direttamente da Safari.

I gruppi di schede potranno essere personalizzati con l’uso di pagine iniziali dedicate e immagini di sfondo ad hoc.

Lato sicurezza vengono introdotte le passkey, chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono condivise con alcun server web; in questo modo si tenta di sostituire l’uso delle password sia sul web che nelle applicazioni. Gli utenti avranno la possibilità di accedere a siti web e applicazioni utilizzando le passkey sia su dispositivi Apple che non, scansionando il codice QR con iPad e usando Face ID o Touch ID per autenticarsi.

App Meteo

Non che sia una rivoluzione quella che viene introdotta con iPadOS 16, l’applicazione Weather è stata progettata per sfruttare appieno il display del dispositivo, sarà possibile visualizzare le informazioni metereologiche, controllare la qualità dell’aria e la temperatura; sarà inoltre possibile ricevere una notifica qualora venisse diramato un avviso di maltempo nella propria zona.

Live Text ora funziona anche nei video

Live Text, la funzione di riconoscimento nelle immagini, viene estesa anche ai video: sarà possibile mettere in pausa un video e analizzare le scritte presenti, traducendole in altre lingue o facendo conversioni di valuta.

Inoltre con Visual Look Up si potrà isolare un oggetto dal contesto circostante, ritagliandolo ed eliminando lo sfondo; le capacità di riconoscimento vengono ampliate includendo ora uccelli, insetti, statue e molto altro.

Nuove funzionalità dedicate ai professionisti

iPadOS 16 trasforma iPad Pro in uno strumento indispensabile per i professionisti della creatività, grazie al display Liquid Retina XDR iPad Pro da 12,9 pollici può soddisfare qualsiasi requisito di colore, composizione e gradazione del colore.

Grazie a Display Zoom gli utenti potranno aumentare la densità di pixel del display, sia per visualizzare più contenuti nelle applicazioni, sia per migliorare l’utilizzo con Split View.

Inoltre viene migliorato il multitasking grazie a Virtual Memory Swap, lo spazio di archiviazione dell’iPad può essere usato per espandere la memoria disponibile per le applicazioni, fino a 16 GB di memoria in più.

Miglioramenti per il multitasking e completo supporto ai display esterni

Una nuova esperienza multitasking viene introdotta con Stage Manager, che organizza automaticamente applicazioni e finestre semplificando il passaggio da un’attività all’altra; gli utenti potranno creare finestre sovrapposte di dimensioni diverse in un’unica visuale, trascinare le finestre lateralmente o aprire app dalla Dock per creare gruppi di applicazioni. La finestra su cui si sta lavorando viene visualizzata in primo piano al centro, mentre le altre vengono disposte sul lato sinistro secondo l’ordine con cui sono state utilizzate.

Stage Manager, su iPad Pro e iPad Air con M1, offre supporto completo ai display esterni con risoluzioni fino a 6K, sarà dunque possibile utilizzare fino a quattro app su iPad e altre quattro su un display esterno.

Funzioni aggiuntive di iPadOS 16

Dettatura

Gli utenti potranno passare agilmente dall’uso della voce, al tocco, alla Apple Pencil. Sarà possibile quindi scrivere grazie alla dettatura, usando la tastiera o la Pencil contemporaneamente; inoltre Dettatura include sia la punteggiatura che l’uso delle emoji.

Siri

L’assistente vocale aggiunge la possibilità di elaborare molte più richieste senza una connessione internet, si potrà per esempio interrompere una telefonata semplicemente dicendo “Ehi Siri, riattacca”.

App Home

L’app Home viene ridisegnata semplificando la navigazione, la visualizzazione e il controllo dei dispositivi intelligenti domestici, viene introdotto anche il supporto a Matter, il nuovo standard di connettività per le smart home che consente ai dispositivi di piattaforme diverse di interagire e lavorare insieme.

Apple News

Apple News introduce My Sports, dando agli utenti la possibilità di seguire le loro squadre, i campionati e i loro atleti preferiti in un unico posto.

Notes

L’app per le note riceve qualche piccola aggiunta, come la possibilità di raddrizzare il testo delle note scritte a mano, usare la password iCloud per bloccare l’accesso alle note personali e migliorare l’organizzazione delle note grazie a Smart Folders.

Handoff in FaceTime

Sarà possibile avviare una chiamata FaceTime su un dispositivo e trasferirla su un altro nelle vicinanze, gli auricolari bluetooth passeranno anch’essi da un dispositivo all’altro contemporaneamente, in modo da non inficiare la qualità della conversazione.

Nuovi strumenti di accessibilità

Fra i nuovi strumenti di accessibilità ci sono Didascalie in tempo reale in FaceTime, una modalità Magnifier che offre descrizioni più ricche dell’ambiente circostante, Hover Text che aiuta gli utenti a leggere facilmente i campi di input, le voci di menu, le etichette dei pulsanti e altro testo su iPad; supporto per oltre 20 lingue aggiuntive in VoiceOver e nei contenuti parlati.

Game Center

Entro la fine dell’anno Game Center riceverà una dashboard ridisegnata, permettendo al giocatore di vedere a quali titoli stanno giocando gli amici, i punteggi e i risultati in un unico posto.

Ecco tutti gli iPad compatibili con iPadOS 16

Tutto ciò è già disponibile in anteprima per gli sviluppatori membri dell’Apple Developer Program, mentre una versione beta pubblica dovrebbe essere resa disponibile il prossimo mese. Per quel che concerne il lancio ufficiale di iPadOS 16 invece, bisognerà aspettare settembre.

Di seguito la lista dei dispositivi compatibili:

iPad Pro 12.9 (5° gen)

iPad Pro 12.9 (4° gen)

iPad Pro 12.9 (3° gen)

iPad Pro 12.9 (2° gen)

iPad Pro 12.9 (1° gen)

iPad Pro 11 (3° gen)

iPad Pro 11 (2° gen)

iPad Pro 11 (1° gen)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (9° gen)

iPad (8° gen)

iPad (7° gen)

iPad (6° gen)

iPad (5° gen)

iPad mini (6° gen)

iPad mini (5° gen)

iPad Air (4° gen)

iPad Air (3° gen)

