Se avete comprato un nuovo iPhone 12 vi sarete resi conto dell’assenza del classico caricatore apple in confezione. In realtà Apple sta rimuovendo il caricabatterie da tutti gli iPhone ufficialmente presenti nel listino del brand. Risulta evidente che se non si possiede già un alimentatore iphone andrà comprato un caricabatterie a parte e considerato che è stato modificato il cavo incluso con i nuovi iPhone la scelta non è più così scontata.

Migliori caricabatterie iphone: tutto quello che devi sapere

D’ora in avanti, nei box di vendita degli iPhone sarà presente un cavo Lightning/USB-C che rende impossibile sfruttare il vecchio alimentatore con USB-A (con un adattatore si può fare). Inoltre tutti i nuovi iPhone supportano la ricarica wireless, quindi c’è da scegliere se prendere un caricabatteria iphone senza fili o un caricabatteria iphone con USB-C per la ricarica rapida, in alternativa è possibile riciclare il vecchio caricatore iphone con un adattatore per risparmiare perdendo però la ricarica rapida.

Se siete nell’ecosistema Apple e magari avete un MacBook (in versione 2016 in poi) potete sfruttare quel caricabatterie per ricaricare i nuovi iPhone con il cavo Lightning/USB-C incluso in dotazione. Piccola precisazione per quanto riguarda la ricarica rapida, se si vuole sfruttarla a dovere dovete acquistare un caricabatterie in grado di erogare una potenza di almeno 20 W. Per tutti gli altri, vediamo quali sono i migliori caricabatterie per iPhone e soprattutto dove comprare un caricabatterie per iphone velocemente senza rimanere a secco con il nuovo iPhone fiammante.

C’è da fare una premessa, questa guida non è una lista di tutti i caricabatterie ma una selezione accurata dei migliori caricabatterie per iPhone tenendo in considerazione fattori molto importanti come la velocità di ricarica, la comodità di utilizzo e la sicurezza della protezione termica. La selezione dei migliori caricabatterie iphone è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid , molti di questi alimentatori sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori caricabatterie iphone è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori caricabatterie iphone

Adattatore USB-C a USB-A

Se avete già un vecchio alimentatore Apple e non volete spendere troppo per poter ricaricare il nuovo iPhone, è possibile puntare ad un semplice adattatore USB-C che finisce in USB-A. Si tratta di una soluzione che non supporta in alcun caso la ricarica rapida ma potrebbe essere decisamente comodo per recuperare anche tutti gli accessori accumulati nel tempo come i vari caricabatteria iPhone per auto. Questa è la scelta più economica da fare per recuperare il vecchio caricabatteria.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Alimentatore Apple USB-C 20W

La soluzione perfetta per restare in casa Apple è quella di affidarsi al classico caricabatterie portatile per iphone, quello ufficiale. Il grande assente dalle nuove confezioni Apple viene venduto a parte, è un alimentatore standard con porta USB-C ed in grado di erogare 20 W di potenza, il minimo per indispensabile per sfruttare anche la ricarica rapida.

Compralo in offerta su Amazon cliccando qui.

Anker Atom USB-C 20W

Il mini caricabatterie per iPhone di Anker è la soluzione perfetta per chi vuole viaggiare leggeri senza rinunciare alla ricarica rapida da 30 W. Tra le altre cose, è anche in grado di caricare i MacBook grazie al Power delivery ed ovviamente tutti gli altri dispositivi con ricarica via USB-C. Anker garantisce la protezione termica grazie alla tecnologia MultiProtect. Costa il giusto per quello che offre.

Compralo in offerta su Amazon cliccando qui.

Aukey Omnia USB-C 65W

Il caricabatterie di Aukey per iPhone è davvero eccezionale, curato in ogni singolo aspetto senza sacrificare un design compatto in grado di non dare mai fastidio in viaggio. Aukey certifica questo alimentatore contro la corrente in eccesso, il surriscaldamento o il sovraccarico, c’è tanta potenza con ben 65 W ma vengono erogati in totale sicurezza sia per il caricabatterie e sia per l’iPhone. Costicchia ma è una soluzione di fascia più alta ed ha anche la porta USB-A.

Compralo in offerta su Amazon cliccando qui.

Migliori caricabatterie wireless iphone

Aukey caricatore Wireless Qi

Ancora una bella soluzione da parte di Aukey che presenta una basetta orizzontale di ricarica wireless decisamente elegante e compatibile con lo standard Qi. Non ha nessun tipo di magnete per mantenere in posizione l’iPhone ma c’è un piccolo rivestimento in gomma per evitare che si muova durante la ricarica e perda il trasferimento di energia. Il massimo di potenza erogabile è 10 W.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Lecone caricatore wireless Qi

Lecone propone una basetta di ricarica wireless verticale, decisamente comoda per tenere sempre uno sguardo sulle notifiche di iPhone. Il design è moderno e curato, il rivestimento è in tessuto per evitare che iPhone si graffi. Non ha nessun magnete per tenere fermo lo smartphone ma la potenza erogata è di 10 W in pieno supporto con lo standard Qi.

Compralo su Amazon con spedizione Prime al prezzo più basso.

Apple MagSafe

Il MagSafe di Apple risolve quei piccoli problemini della ricarica wireless grazie ai magneti che allineano perfettamente lo smartphone al caricatore in modo da non rischiare mai piccoli movimenti che possono interrompere la ricarica. Altro bonus del MagSafe è quello di poter utilizzare lo smartphone mentre lo si ricarica, in questo modo sarà possibile sfruttare tutte le funzioni di iPhone senza dover interrompere la ricarica. Al momento gli unici prodotti compatibili con MagSafe sono gli iPhone 12.

Compralo su Amazon con spedizione Prime al prezzo più basso.

Migliori caricabatterie iphone in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori caricabatterie iphone, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori caricabatterie iphone del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei caricabatterie, in futuro potrebbe essere aggiunto anche l’alimentatore che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il alimentatore per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori caricabatterie iphone in assoluto del 2020 da prendere per le varie fasce di prezzo:

Potrebbe interessarti: Recensione iPhone 12 e iPhone 12 Pro