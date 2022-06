Nel corso del keynote inaugurale del WWDC 2022, che si è chiuso poco fa, Apple ha annunciato la nuova versione di macOS che sarà rilasciato nel corso del prossimo autunno. Sono davvero tante le novità introdotte dalla casa di Cupertino, a partire da un nuovo sistema di gestione delle finestre senza scordare alcune novità legate a Continuity.

Vediamo dunque di scoprire nel dettaglio cosa offrirà di nuovo macOS 13, a partire dal nome della nuova versione.

Le novità di macOS Ventura

Apple ha scelto Ventura come nome della nuova versione di macOS, mantenendo quindi il trend introdotto qualche anno fa che vede il nome del sistema operativo legate a località della California. Craigh Federighi, Senior Vice President del Software Engineering, ha presentato le novità a partire da Stage Manager che rende più semplice il multitasking e la gestione delle finestre passando per le nuove funzioni di Messaggi e Mail, senza dimenticare Safari e l’esperienza di gioco migliorata.

Stage Manager

La prima novità di macOS Ventura è Stage Manager, la nuova funzione che organizza le applicazioni aperte e semplifica la loro gestione. Mentre la schermata principale rimane al centro dello schermo, in posizione preminente, sul lato sinistro dello schermo sono visibili delle miniature che permettono di passare rapidamente alle altre app aperte.

È possibile raggrupparne alcune insieme, per accedere rapidamente ad app dedicate a specifiche attività, così da avere sempre le app più utili a portata di mano. Stage Manager, di cui potete vedere un’anteprima qui sotto, si integra alla perfezione con Mission Control e Spaces, le funzioni introdotte negli anni scorsi in macOS.

Continuity

Novità anche per Continuity, che ora permette ai possessori di un Mac di utilizzare un iPhone come videocamera/webcam, sfruttandone quindi il comparto fotografico per video chiamate di alta qualità. Non servono cavi o applicazioni particolari, sarà il Mac a riconoscere e utilizzare la fotocamera di un iPhone nelle vicinanze.

In questo modo arriveranno anche sui Mac alcune funzioni come Center Stage, Portrait Mode e Studio Light, che mette in luce il volto dell’utente oscurando lo sfondo. Continuity può inoltre utilizzare la fotocamera grandangolare per abilitare Desk View e mostrare il volto dell’utente e il contenuto dello schermo, per contenuti nuovi e originali.

Con Handoff invece è possibile avviare una chiamata su FaceTime su un dispositivo Apple e trasferirlo senza alcuna fatica su un altro dispositivo Apple, anche nel corso di una chiamata, comodo per chi inizia una chiamata in auto (non alla guida ovviamente) e vuole continuarla comodamente sul computer di casa.

Safari, Mail e Messaggi

Novità anche per molte delle applicazioni presenti in macOS, a partire da Safari. Si parte dai Tab Group condivisi, che permettono di condividere in tempo reale le schede aperte con amici, familiari o colleghi di lavoro. È possibile creare una lista di collegamenti in una Pagina Iniziale condivisa e avviare una chiamata per pianificare, ad esempio, una vacanza in tempo reale con i propri amici.

Grandi novità anche per Mail, che riceve un’importante serie di aggiornamenti alla funzione di ricerca. Diventa più semplice trovare informazioni accurate e rilevanti, sia che stiate cercando email, contatti, immagini, documenti e molto altro, con alcuni risultati già mostrati prima di iniziare a digitare.

Novità anche per quanto riguarda le funzioni, con la possibilità di pianificare l’invio e di cancellare quello delle mail anche dopo aver premuto il tasto Invio. Non mancano le funzioni intelligenti, come il controllo degli allegati mancanti o dei destinatari in copia, o promemoria per rispondere alle mail ricevute o per inviare un follow up a quelle a cui i destinatari non hanno risposto.

Messaggi permette ora di modificare un messaggio inviato, inclusa la possibilità di eliminarlo completamente, segnare un messaggio come non letto e recuperare i messaggi cancellati per errore. È possibile condividere un file e decidere se utilizzarlo per collaborare, con Messaggi che aggiunge automaticamente gli utenti coinvolti nella discussione. Ovviamente quando un utente effettua una modifica verrà mostrata una notifica nella parte alta del thread per consentire a tutti di essere a conoscenza delle novità.

Novità anche per Spotlight che riceve un refresh visuale e nuove funzioni che rendono più consistente l’esperienza di utilizzo nei vari dispositivi Apple. È possibile cercare immagini sul web o nella memoria interna, ma anche cercare le immagini per scenari, persone, località oppure oggetti, si potranno anche effettuare azioni da Spotlight come creare nuovi documenti o lanciare scorciatoie.

iCloud Shared Photo Library consente di creare un album fotografico condiviso con un massimo di sei familiari, così da godersele insieme. Sarà l’utente a decidere se condividere tutte le proprie immagini o solo una parte, in base ai soggetti o a una determinata data. Anche in questo caso l’app fornirà numerosi suggerimenti per mantenere aggiornata e attuale la raccolta, segnalando le immagini che potrebbero essere condivise con gli altri utenti. Questa opportunità è consentita a tutti i partecipanti del gruppo, non solamente al creatore.

Ritorniamo però a Safari, che introduce le passkey, destinate a sostituire le password per un sistema più semplice ma allo stesso tempo più sicuro. Le passkey rimangono sempre sul dispositivo e non saranno mai condivise sul web, per evitare che possano finire in mano a malintenzionati. Il sistema permette di utilizzare l’autenticazione biometrica con TouchID o FaceID e grazie a iCloud Keychain sincronizza i dati con gli altri dispositivi, proteggendoli con una crittografia end-to-end.

In questo modo è possibile avere sempre a disposizione le passkey sia all’interno delle app sia sui siti web, utilizzando l’iPhone per accedere a app e siti anche su dispositivi non Apple.

Altre novità

Sono davvero tante le novità di macOS oltre a quelle appena elencate. Si parte da Live Text che riconosce il testo nelle immagini presenti nel computer, che ora aggiunge il supporto ai frame dei video in pausa, così come al testo giapponese e coreano. Visual Look Up migliora le proprie capacità di riconoscimento, e include ora animali, uccelli, insetti, statue e molti altri tipi di paesaggio.

Meteo e Orologio si accontentano di alcune ottimizzazioni, gli strumenti di accessibilità si arricchiscono con Live Captions, ora disponibile per tutti i contenuti audio, Type to Speak nelle chiamate, Text Checker per gli utenti VoiceOver e molto altro.

Preferenze di sistema diventa ora Impostazioni di sistema, e porta in dote un nuovo design molto più snello e semplice, che sarà subito familiare a chi utilizza iPhone e iPad. Nuove funzioni anche sul fronte della sicurezza, con Rapid Security Response per mantenere i dati al sicuro dopo l’installazione di un aggiornamento, anche senza dover riavviare il dispositivo, applicando subito le nuove impostazioni.

La prima beta di macOS Ventura riservata agli sviluppatori è già disponibile, per quella dedicata al pubblico bisognerà attendere luglio mentre la versione finale arriverà nel corso dell’autunno.