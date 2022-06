Fastweb mantiene la promessa e abilita 5G e VoLTE su iPhone e iPad compatibili

Finalmente ci siamo. Dopo mesi e mesi di attesa, gli utenti Fastweb in possesso di un dispositivo Apple compatibile con le reti 5G possono gioire: l’operatore giallo ha avviato, in maniera progressiva, l’abilitazione alla rete 5G e al servizio VoLTE per tutti gli iPhone e iPad compatibili.

Fastweb ha anche aggiornato la pagina di supporto dedicata alla rete 5G, includendo i dispositivi Apple compatibili e rimuovendo la frase secondo cui dichiarava di essere al lavoro per certificare i modelli 5G di Apple e LG nel corso del 2022.

Il 5G di Fastweb arriva sugli iPhone e iPad compatibili

A partire dallo scorso 3 giugno 2022, Fastweb ha avviato il processo per rendere compatibili con la propria rete 5G tutti gli smartphone e tablet 5G di Apple. Per i suddetti dispositivi è stato avviato anche il processo di abilitazione al servizio VoLTE (seppur non in caso di roaming internazionale) offerto dall’operatore.

In entrambi i casi si tratta di un processo graduale, quindi non allarmatevi qualora non riscontriate ancora la compatibilità con la rete 5G dell’operatore giallo.

La novità giunge a cinque mesi di distanza dalle parole dell’Amministratore Delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, che aveva annunciato la firma del contratto con Apple e confermato l’arrivo, entro il 2022, della compatibilità con i dispositivi della mela morsicata.

Una volta che il dispositivo viene reso compatibile, l’utente riceve una notifica di sistema che informa della presenza di un aggiornamento ai servizi operatore: procedendo con l’aggiornamento, il dispositivo sarà abilitato a navigare in 5G, purché la SIM Fastweb sia abbinata a un piano abilitato alla navigazione in 5G e l’utente si trovi in una zona coperta dalla rete di quinta generazione.

Tutti i dispositivi ufficialmente compatibili con la rete 5G di Fastweb

Come anticipato, si allarga la lista dei dispositivi compatibili al 5G Fastweb: dopo i dispositivi aggiunti con l’ultimo aggiornamento registrato a marzo del 2022, vengono aggiunti tutti i dispositivi 5G di Apple.

Di seguito, produttore per produttore, riportiamo la lista dei dispositivi ufficialmente compatibili con la rete 5G di Fastweb.

Sulla pagina dedicata del supporto alla rete 5G, Fastweb dichiara di essere ancora al lavoro, insieme ai principali fornitori di dispositivi, per arricchire sempre più la lista dei dispositivi compatibili.