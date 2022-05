La beta pubblica di iOS 16 potrebbe farsi attendere più del solito e arrivare soltanto in concomitanza con la beta 3 per gli sviluppatori, prevista per il mese di luglio.

La notizia giunge da Mark Gurman di Bloomberg che attribuisce questo ritardo ad alcuni bug di gioventù riscontrati sulle prime build interne della prossima versione di iOS, il sistema operativo di Apple destinato agli iPhone.

iOS 16: la beta pubblica potrebbe arrivare in ritardo

Torniamo a parlare di Apple e di iOS 16, prossima versione del sistema operativo che conosceremo in occasione della WWDC 2022 assieme alle nuove versioni di tutti gli altri sistemi operativi, mobili e non, della casa di Cupertino.

Secondo quanto condiviso su Twitter da Mark Gurman di Bloomberg, solitamente ben informato sulle questioni relative ad Apple, la tabella di marcia relativa ad iOS 16 potrebbe avere subito dei rallentamenti a causa di una versione di test interna decisamente piena di bug.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift. — Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2022

Sebbene per Apple sia consuetudine rilasciare la beta pubblica delle nuove versioni di iOS in concomitanza con l’arrivo della beta 2 per gli sviluppatori, sembra che quest’anno le cose potrebbero andare più a rilento e che la beta pubblica di iOS 16 venga rilasciata solo a luglio, in contemporanea con il rilascio agli sviluppatori della beta 3.

Il giornalista mette comunque le mani avanti, lasciando intendere che le cose sono ancora in fase preliminare e che potrebbero evolversi (in meglio o in peggio).

Tornando al presente, Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio dei nuovi iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, HomePod 15.5, watchOS 8.6 e macOS 12.4 per tutti i dispositivi compatibili, versioni che aprono la strada a tutte le novità software che conosceremo in occasione della WWDC 2022 in programma all’inizio del mese di giugno. Manca sempre meno per conoscere iOS 16.

