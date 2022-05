Dopo un lungo periodo di beta test, Apple ha avviato in queste ore il rilascio ufficiale di nuovi aggiornamenti software. In fase di rilascio ci sono le nuove versioni di iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e macOS. Da notare anche l’arrivo di un attesissimo aggiornamento firmware per Studio Display, dedicato alla risoluzione, si spera definitiva, dei problemi di performance della webcam.

Apple sta rilasciando iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6 e macOS 12.4. In fase di rilascio c’è anche la versione 15.5 di HomePod. Ecco tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti che anticipano l’arrivo dei prossimi major update che Apple presenterà, molto probabilmente, in occasione della WWDC22, in programma nel corso del prossimo mese di giugno.

Nuovi aggiornamenti da Apple: tutte le novità di iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, HomePod 15.5, watchOS 8.6 e macOS 12.4

La nuova tornata di aggiornamenti in fase di rilascio da parte di Apple introduce un gran numero di novità. Partiamo da iOS e iPadOS in versione 15.5. La nuova versione dei sistemi operativi mobile di Apple è in fase di rilascio via OTA (l’aggiornamento è scaricabile dall’apposita sezione delle Impostazioni come sempre). Con l’aggiornamento vengono introdotte diverse novità per gli iPhone e gli iPad compatibili.

Da notare, ad esempio, un aggiornamento di Apple Podcast che introduce diverse funzionalità, sia per i creatori di contenuti che per gli utenti. Per i creatori di podcast c’è la funzione Delegated Delivery che semplifica la procedura di caricamento degli episodi, consentendo di ridurre le tempistiche per tutti gli utenti che sfruttano più servizi di podcast per la distribuzione dei propri contenuti. Apple ha realizzato questa nuova funzione con l’obiettivo di offrire ai creator la possibilità di concentrarsi sulla creazione e la promozione dei podcast, senza perdere tempo con la gestione del caricamento sui vari servizi.

Lato ascoltatori, invece, l’applicazione registra l’introduzione di una nuova impostazione legata al numero di episodi salvati. Gli utenti possono impostare un limite ai file da archiviare in locale. Sarà il dispositivo a gestire, in modo automatico, lo spazio a disposizione, andando ad eliminare i vecchi episodi per far spazio ai nuovi, nel rispetto dei limiti fissati. Con la versione 15.5 di iOS, inoltre, gli utenti Apple Cash hanno la possibilità di inviare e richiedere denaro tramite la propria carta grazie all’introduzione di appositi tasti dedicati.

Da notare anche un aggiornamento per l’app Meteo che consente agli utenti di poter inviare delle segnalazioni in merito alle effettive condizioni meteo. In questo modo, il servizio fornito dall’app diventerà ancora più preciso, garantendo informazioni sempre accurate e dettagliate. Nel codice di iOS 15.5, inoltre, è presente un riferimento ad Apple Classical, futura applicazione musicale che sarà disponibile in versione standalone e sarà dedicata alla musica classica.

L’ecosistema mobile di Apple registra anche l’aggiornamento di watchOS con il debutto di watchOS 8.6. L’update, scaricabile tramite l’app Watch dell’iPhone, continua il programma di ottimizzazione del funzionamento del sistema operativo dell’Apple Watch. Da notare, inoltre, che la casa di Cupertino ha confermato l’estensione del supporto ECG anche in Messico.

La serie di aggiornamenti Apple di queste ore include anche tvOS 15.5 che arriva a due mesi di distanza dalla versione 15.4. Il nuovo update introduce il supporto alle reti WiFi Captive che richiedono un codice aggiuntivo per poter accedere alle risorse di rete. I dispositivi tvOS potranno ora accedere con la massima semplicità alla rete anche quando il collegamento avviene con una connessione di questo tipo.

C’è anche HomePod 15.5. Per il momento, Apple non ha ancora pubblicato un changelog di quest’aggiornamento che, di certo, può contare sulle tradizionali ottimizzazioni software mirate a migliorare il funzionamento dei dispositivi HomePod. Ulteriori dettagli sulle novità potrebbero emergere nelle prossime ore.

Ad arricchire le novità in casa Apple c’è anche macOS 12.4. La nuova versione di macOS è in fase di rilascio in questo momento, andando ad arricchire il sistema operativo desktop della casa di Cupertino. Il changelog della nuova versione di macOS registra la disponibilità della funzionalità Controllo Universale che consente di utilizzare un’unica tastiera ed un unico mouse tra Mac e iPad. Terminata la fase di beta, la funzione è ora disponibile in versione completa e stabile per tutti gli utenti macOS che potranno interagire con ancora maggiore semplicità anche con il proprio iPad.

Come installare gli aggiornamenti

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito. Per iOS e iPadOS, infatti, è sufficiente accedere alla sezione Aggiornamenti software dell’app Impostazioni e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA. Per macOS, invece, l’aggiornamento è accessibile andando nel menu Apple dal proprio Mac e scegliendo Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software.

L’aggiornamento di watchOS avviene direttamente dall’app Watch del proprio iPhone. In questo caso, è necessario che la batteria dell’Apple Watch da aggiornare sia almeno al 50%. Il dispositivo deve, inoltre, essere vicino all’iPhone per poter completare l’aggiornamento. tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente in Sistema. È possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici.

Arriva il nuovo firmware di Studio Display: il problema della webcam sarà risolto?

Apple ha rilasciato anche il firmware 15.5 per il suo Studio Display. Si tratta di un aggiornamento attesissimo dagli utenti che hanno acquistato o stanno per acquistare il monitor. Il nuovo firmware, infatti, punta a risolvere i problemi della webcam che, nella prima versione, presenta prestazioni ben al di sotto degli standard qualitativi di Apple. Il nuovo firmware è scaricabile collegando lo Studio Display ad un Mac con macOS Monterey 12.4.

L’aggiornamento dedicato al firmware della webcam di Studio Display è in fase di sviluppo da diverse settimane. Il monitor è dotato di una fotocamera Ultra Wide da 12 Megapixel che supporta Center Stage. I test eseguiti sulla webcam, però, hanno confermato prestazioni scadenti, fin dal lancio. Il nuovo firmware, che arriva dopo una lunga beta, potrebbe aver, finalmente, eliminato uno dei pochi punti deboli di Studio Display.

Leggi anche: Apple presenta il monitor 5K Studio Display: super non solo nel prezzo