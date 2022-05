Le AirPods di Apple sono un successo planetario, tanto che, a dispetto dei vociferati (e pesanti) tagli alla produzione, permettono al colosso di Cupertino di dominare il mercato delle cuffie. Per questo motivo tra appassionati e addetti ai lavori c’è già grande curiosità per quelle che saranno le prossime mosse della casa della mela morsicata.

A venire in soccorso ai curiosi è stato il solito Mark Gurman di Bloomberg, sempre molto bene informato sulle vicende di casa Apple. Nella più recente edizione della newsletter Power On, Gurman ha dedicato attenzione anche alle prossime cuffie del brand, con particolare riferimento ai modelli Apple AirPods Pro di seconda generazione ed Apple AirPods Max.

Apple AirPods Pro 2 rinnovate, AirPods Max in nuovi colori

Per quanto riguarda le Apple AirPods Pro di seconda generazione, precedenti report riferivano di un design rinnovato e più compatto, di un nuovo case di ricarica, così come del supporto — per la prima volta in assoluto per la serie — alla riproduzione audio lossless tramite un nuovo protocollo. Rumor circolati in precedenza segnalavano anche una nuova “health management” e nuove funzioni per il tracciamento dell’attività fisica, anche se le informazioni sulle novità che i tecnici di Apple stanno preparando in tema di salute e fitness sono ancora fin troppo scarne.

Ebbene, venendo alle indiscrezioni riferite da Mark Gurman, in Power On si è parlato di un possibile lancio della nuove Apple AirPods Pro di seconda generazione il prossimo autunno. Lo stesso analista Ming-Chi Kuo aveva parlato di un lancio nella seconda metà dell’anno, dunque sul periodo dovrebbero esserci ormai pochi dubbi. Gurman non ha mancato neppure di ricordare che dal lancio del primo modello sono passati ormai quasi tre anni, pertanto non è escluso — anzi è altamente probabile — che i primi acquirenti abbiano iniziato a riscontrare qualche problema di durata della batteria.

Nella stessa newsletter, inoltre, si è parlato di come le nuove Apple AirPods Pro 2 potrebbero essere accompagnate al lancio da nuove colorazioni del modello top di gamma Apple AirPods Max. Per quanto riguarda il modello over ear, dunque, nessun refresh tecnico, bensì soltanto nuove varianti di colore che andrebbero ad aggiungersi a quelle già disponibili (Grigio siderale, Argento, Verde, Rosa e Celeste). Di seguito potete vedere un concept condiviso da 9to5Mac.

Per la verità, per via di un brevetto trapelato nei mesi scorsi, si era parlato anche di un presunto nuovo modello AirPods Max 2, ma probabilmente Gurman ritiene che sia troppo presto. In aggiunta a questo, la fonte ha riferito di sperare in un taglio di prezzo, anche se non c’è alcuna indicazione di una simile mossa da parte di Apple.

Ecco il testo originale di quanto riferito:

«Look out for new AirPods Pro in the fall. The current model has been on the market since fall of 2019, so the batteries are already probably in trouble for some early adopters. Also look out for an AirPods Max refresh with new colors (and, we hope, a price drop—$550 is absurd for those headphones)».

Il lancio di nuove colorazioni sembra essere in linea con il recente modus operandi del colosso di Cupertino, che, dopo aver portato sul mercato lo scorso anno l’iMac da 24″ (di cui trovate la nostra recensione a questo link) in tante colorazioni vivaci, sembra intenzionato a fare lo stesso con il nuovo e profondamente rinnovato MacBook Air con chip Apple Silicon M2. Inoltre, Apple è solita riaccendere l’attenzione anche sugli iPhone con nuove colorazioni presentate qualche mese dopo l’approdo di un modello sul mercato (l’abbiamo visto con gli iPhone 13 e 13 Pro verdi).

D’altra parte va detto che, per quanto Mark Gurman sia solitamente molto bene informato quando si tratta di Apple, una mossa di questo tipo con le AirPods Max potrebbe (e dovrebbe) far storcere il naso anche ai fan più sfegatati della mela: con le nuove AirPods Pro 2 dotate di supporto lossless, il più costoso modello Max ne rimarrebbe sprovvisto, sia in modalità wireless che cablata.

Leggi anche: migliori cuffie Bluetooth