La grosse aspettative iniziali, l’inflazione e, la difficile situazione internazionale sarebbero i fattori principali che stanno spingendo Apple a prendere la decisione di tagliare la produzione di iPhone SE 2022, delle cuffie AirPods e non soltanto.

Lo riportano i colleghi di Nikkei secondo i quali Apple sta pianificando di ridurre del 20% la produzione nel prossimo trimestre rispetto a quanto previsto originariamente. Questo per quel che riguarda iPhone SE 2022, mentre si parla di 10 milioni di unità in meno per tutto l’anno corrente guardando alle sole cuffie Apple AirPods (la famiglia in generale). Stesso discorso pare valere anche per l’intera gamma di iPhone 13 che, rispetto a quanto pianificato in precedenza, dovrebbe subire un taglio di un paio di milioni di unità.

Se questi siano i primi contraccolpi dell’instabilità legata alla guerra in Ucraina, della scarsa disponibilità di chip o di altri fattori non è chiaro. Sta di fatto che, laddove tali indiscrezioni si rivelino concrete e reali, costituirebbero i primi segnali di pressione della situazione attuale sull’industria tecnologica, che di certo non sarà immune all’instabilità cui anche noi dovremo fare i conti di qui ai prossimi mesi.

In copertina iPhone 13 Pro

