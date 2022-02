Non sorprende poi molto trovare Apple al vertice del mercato delle cuffie. Quello che meraviglia è invece il distacco nei confronti di tutti gli altri produttori del settore, che secondo un recente sondaggio inseguono, e da lontano.

Quella che segue è un’analisi di mercato relativa allo scorso 2021, sondaggio effettuato negli Stati Uniti d’America che ha visto coinvolte oltre 4000 persone fra i 18 e i 64 anni. Ecco i risultati emersi.

Apple domina il mercato delle cuffie: i numeri

Il sondaggio in questione è stato svolto da Statista, e copre l’intero arco dell’anno 2021. Numeri alla mano, le cuffie true wireless e non di casa Cupertino coprono circa il 34,4% del totale USA, percentuale che, prendendo in considerazione anche il marchio Beats, di proprietà proprio di Apple, che si trova al secondo posto con il 15,3%, fa intendere quanto la concorrenza sia indietro.

Tale concorrenza, a cui rimane più o meno metà mercato, è guidata da Bose, al terzo posto con il 12,5%, a cui seguono Samsung con il 12,2%, JBL e Sony entrambi con l’11,4%, Skullcandy con l’8,4% e, a chiudere LG con il 7%.

Non c’è dunque storia, almeno nel mercato delle cuffie statunitensi, con Apple che, fra una cosa e l’altra pare sia in procinto di svelare anche un nuovo paio di Apple AirPods Max, e delle AirPods Pro di seconda generazione, molto simili alle Beats Studio Buds, secondo quanto trapelato di recente.

In copertina Apple AirPods Pro

