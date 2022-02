Le AirPods Max sono state uno dei prodotti più controversi dello scorso anno per via di alcune scelte azzardate nonché ambiziose di Apple tra cui le modalità di ricarica delle cuffie stesse, il prezzo esorbitante e la scelta di una corona digitale, in puro stile Apple Watch, per controllare la musica e le varie opzioni.

Sono state le AirPods più discusse, amate e odiate allo stesso tempo ma, nonostante questo, un nuovo modello potrebbe essere in dirittura d’arrivo.

Addio alla corona digitale nelle AirPods Max 2?

Stando a quanto mostrato da un brevetto depositato da Apple, le nuove AirPods Max 2 potrebbero implementare i controlli touch segnando, di fatto, l’abbandono della corona digitale e, dunque, dei controlli fisici.

Dal brevetto è possibile risalire anche ad altri documenti che attestano che Apple in passato abbia già depositato nonché testato tre brevetti per i controlli touch nelle AirPods Max di prima generazione, optando in fase finale per i controlli fisici grazie alla corona digitale.

L’implementazione dei controlli touch sicuramente renderebbe più facile e intuitive tutte quelle operazioni legate all’ascolto della musica come cambiare traccia, modificare il volume e attivare Siri.

Staremo a vedere se Apple sceglierà davvero un futuro completamente touch per le prossime AirPods Max 2 e se, nel frattempo, riuscirà a risolvere alcuni problemi che hanno afflitto la prima generazione quali la mancanza di un vero pulsante di spegnimento e l’assenza del supporto alla qualità audio Lossless.

