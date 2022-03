Ieri sera in casa Apple si è tenuto Peek Performance dove, tra le altre cose, sono state annunciate due nuove colorazioni per la serie 13 di iPhone: verde per iPhone 13 e verde alpino per le versioni Pro. Anche quest’anno quindi si conferma il trend che vede il rilascio di un nuovo colore a metà ciclo, come successo ad iPhone 12 con la colorazione viola, certamente molto apprezzata dal grande pubblico. I rumor delle ultime ore quindi vengono confermati e questa nuova colorazione va ad aggiungere un po’ di varietà in un parco colori già piuttosto ricco.

Come da previsioni sia iPhone 13 che iPhone 13 Pro non hanno comunque subito variazioni nelle specifiche e quindi il gigante di Cupertino si è limitato semplicemente ad aggiungere una colorazione al rostro dei propri smartphone. Ovviamente questa mossa serve prevalentemente a generare nuovo interesse per questi dispositivi, che vedono un calo naturale delle vendite una volta scemato l’interesse generato dal lancio.

Non è dato però sapere quanto queste mosse di mercato siano effettive a livello di vendite, Apple ripetendosi anche durante il ciclo corrente però pare confermare che lo scorso anno questa scelta è stata un successo, visto che parliamo di un’azienda che difficilmente lascia questo tipo di mosse al caso. In ogni caso, dopo circa sei mesi dal rilascio di questo dispositivo è lecito pensare che i più informati stiano attendendo il prossimo iPhone 14, così da avere un dispositivo ancor più recente.

Come per gli altri prodotti presentati, i preordini di queste nuova colorazioni partiranno venerdì 11, con disponibilità a partire dal 18 marzo.

Leggi anche: Apple iPhone SE 2022 ufficiale: il più economico si rinnova, ma non nell’aspetto