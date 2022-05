Apple ha da poco rilasciato agli sviluppatori la beta 4 di iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 Monterey, tvOS 15.5 e HomePod 15.5; le build sono già disponibili al download via OTA.

La nuova ondata di beta per tutti i sistemi operativi, mobili e non, della casa di Cupertino arriva a distanza di una settimana dal rilascio della beta 3 e a circa un mese dal rilascio della beta 1 che ha aperto il nuovo ciclo di aggiornamenti, presumibilmente l’ultimo aggiornamento intermedio prima dell’arrivo delle nuove versioni di tutti i sistemi operativi. Scopriamo tutti i dettagli delle nuove beta e le poche novità che si vanno ad aggiungere alle altre già trapelate dalle prime tre.

Apple: ecco le beta 4 di iOS e iPadOS 15.5, tvOS e HomePod 15.5, watchOS 8.6 e macOS 12.4

Le nuove build contenenti le beta 4 di iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, HomePod 15.5, watchOS 8.6 e macOS 12.4 Monterey sono già disponibili al download via OTA per tutti gli sviluppatori e dovrebbero arrivare a breve anche sul canale beta pubblico.

Al momento, sembra che nessuna di queste nuove build contenga novità tangibili rispetto a quelle già trapelate con le beta 1, 2 e 3 delle scorse settimane.

Nel caso in cui dall’analisi dei codici relativi dovessero emergere ulteriori dettagli o venissero scoperte novità nelle beta 4 appena rilasciate, provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Come scaricare le beta 4 di iOS, iPadOS, macOS e gli altri

Per scaricare le ultime build, gli iscritti al programma di test dovranno rivolgersi all’Apple Developer Center o scaricare l’aggiornamento OTA sui dispositivi che già eseguono il software beta. Le versioni beta pubbliche, in genere, arrivano a pochi giorni di distanza dalle versioni per sviluppatori e per ottenerle basterà registrarsi tramite il sito web dell’Apple Beta Software Program.

Apple, in ogni caso, sconsiglia di installare le versioni beta del proprio software su dispositivi utilizzati come principale, a causa della possibile, seppur rara, perdita di dati.

