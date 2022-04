All’appuntamento con l’edizione 2022 della WorldWide Developers Conference manca ancora qualche mese, ma Apple ha tutte le intenzioni di arrivare pronta e carica all’appuntamento e, stando alle ultime indiscrezioni emerse negli scorsi minuti, in questo momento sarebbero in corso i test su almeno nove modelli di nuovi Mac con a bordo ben quattro varianti del chip Apple Silicon M2.

Questo senza tralasciare il fatto che la casa della mela morsicata ha già avviato i test con applicazioni di terze parti e che quattro di tali modelli inediti dovrebbero corrispondere alle versioni aggiornate degli attesissimi MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro e Mac Mini.

La fonte di queste nuove e particolarmente interessanti indiscrezioni sulle prossime vicende di casa Apple è — tanto per cambiare — il sempre bene informato Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Silicon M2: lavori in corso su tanti nuovi Mac

Come riportato dalla fonte, il colosso di Cupertino ha dato il via a test interni di ampia portata su una lunga lista di nuovi modelli di Mac dotati dei processori di prossima generazione Apple Silicon M2 (delle cui differenze rispetto ai tanto apprezzati Apple Silicon M1, che hanno segnato un’autentica svolta per la casa della mela, abbiamo parlato dettagliatamente in questo articolo dedicato).

A confermare la vastità di tali test sono direttamente i log degli sviluppatori, da cui si evince l’impegno profuso da Apple per realizzare computer di nuova generazione più potenti grazie a processori nuovi e migliori fatti in casa. Con questa nuova famiglia di processori, Apple, che ha già cominciato da tempo a staccarsi da Intel, compirà un altro passo significativo in questa direzione. D’altra parte, la mossa sembra aver portato i frutti sperati, visto che, dopo anni di crescita lenta, negli ultimi due la divisione Mac di Apple si è risollevata (anche grazie alla situazione pandemica globale che ha dato una grossa spinta alle vendite dell’intero settore) e nell’ultimo anno fiscale ha generato vendite per 35,2 miliardi di dollari, ovvero circa il 10% del totale di Apple.

Secondo quanto riferisce Gurman, sarebbero non meno di nove i nuovi Mac protagonisti di tali prove e a bordo di questi ci sarebbero ben quattro diversi processori della generazione Apple Silicon M2. I test in corso coinvolgono, stando ai log degli sviluppatori e alle conferme arrivate da persone vicine a tali progetti, varie applicazioni disponibili sull’App Store. Si tratta di una fase di importanza cruciale del processo di sviluppo, che fa presumere che le nuove macchine si stiano avvicinando ad un lancio sul mercato in programma nei mesi a venire.

Anche se in alcuni casi i test sono già pervenuti ad una fase piuttosto avanzata, allo stato attuale non esistono garanzie su quanti e quali di questi nuovi modelli approderanno effettivamente sul mercato. Prevedibilmente, un portavoce di Cupertino ha rifiutato di rilasciare commenti sulla questione.

MacBook Pro e Air, Mac Pro, Mac Mini e cos’altro?

A questo punto vi starete comprensibilmente interrogando sull’identità di tutti questi nuovi Mac con chip M2 in test e anche su questo punto, pur in mancanza di conferme ufficiali, è possibile fare un po’ di chiarezza.

Le nuove macchine in test, secondo la fonte, comprendono:

MacBook Air con chip M2 , con nome in codice J413. Questo Mac ha una CPU con otto core e una GPU con dieci core (contro i 7-8 del modello attuale).

, con nome in codice J413. Questo Mac ha una CPU con otto core e una GPU con dieci core (contro i 7-8 del modello attuale). Mac mini con chip M2 , con nome in codice J473 e specifiche analoghe a MacBook Air. C’è anche una variante “M2 Pro” (J474) in test.

, con nome in codice J473 e specifiche analoghe a MacBook Air. C’è anche una variante “M2 Pro” (J474) in test. MacBook Pro entry level con chip M2 , con nome in codice J493. Anche questo con dotazione analoga al modello Air.

, con nome in codice J493. Anche questo con dotazione analoga al modello Air. MacBook Pro 14” con chip M2 Pro e M2 Max , con nome in codice J414. M2 Max dispone di CPU con 12 core e GPU con 38 core (contro i 10 core di CPU e fino a 32 core di GPU del modello attuale) e fino a 64 GB di memoria.

, con nome in codice J414. M2 Max dispone di CPU con 12 core e GPU con 38 core (contro i 10 core di CPU e fino a 32 core di GPU del modello attuale) e fino a 64 GB di memoria. MacBook Pro 16” con chip M2 Pro e M2 Max , con nome in codice J416 e specifiche uguali a quelle appena elencate.

, con nome in codice J416 e specifiche uguali a quelle appena elencate. Mac Pro con nome in codice J180. Questa macchina sarebbe basata sul successore del chip M1 Ultra visto in Mac Studio, che potremmo chiamare M2 Ultra (si era parlato anche di un modello Extreme).

La fonte ricorda come Apple stia testando anche Mac Mini con chip M1 Pro (J374) e M1 Max, tuttavia, visto il lancio di Mac Studio, tali modelli potrebbero non vedere mai la luce.

MacBook Air, MacBook Pro entry-level e Mac mini dovrebbero essere i primi a debuttare, con almeno due modelli in arrivo verso la metà dell’anno, presumibilmente alla WWDC 2022.

In passato i log degli sviluppatori sono stati fonte di informazioni accurate — lo scorso anno avevano anticipato i nomi di M1 Pro e M1 Max —, pertanto anche questa volta potrebbero essere affidabili.

