In occasione dell’evento Peek Performance, Apple ha presentato M1 Ultra, la versione più potente dell’Apple Silicon M1 presentato sul finire del 2020. Negli ultimi mesi si sono susseguiti tanti rumor riguardanti la prossima generazione Apple Silicon M2.

Grazie al giornalista Mark Gurman di Bloomberg, sempre puntuale e preparato circa i prossimi piani di Apple, scopriamo nuovi dettagli sui futuri chip M2, soprattutto riguardo tutte le declinazioni in cui verranno proposti sul mercato.

Apple Silicon M2 potrebbe essere Extreme

Apple aveva inizialmente presentato (a novembre 2020) il suo rivoluzionario chip M1 collocandolo, inizialmente, come cuore pulsante di quattro prodotti: MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac Mini e iMac da 24 pollici.

Successivamente, nell’ottobre del 2021, la casa di Cupertino ha presentato due versioni più potenti dello stesso chip, M1 Pro e M1 Max, sfruttate a bordo dei nuovi MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16.

Lo scorso 8 marzo, nonostante alcune voci volessero la presentazione del chip M2, Apple ha svelato una versione più potente del chip M1: parliamo di M1 Ultra, chip ottenuto dall’unione di due M1 Max e cuore pulsante della nuova soluzione desktop per professionisti Mac Studio.

Secondo quanto riportato da Gurman, la generazione Apple Silicon M2 potrebbe accogliere una soluzione ancora più estrema all’interno della famiglia: alle varianti M2, M2 Pro, M2 Max ed M2 Ultra, potrebbe aggiungersi una nuova variante M2 Extreme; il giornalista fornisce anche dettagli sulle possibili configurazioni dei vari componenti della generazione M2:

M2 : CPU 8 core e GPU 9 o 10 core

: CPU e GPU o M2 Pro : CPU 12 core e GPU 16 core

: CPU e GPU M2 Max : CPU 12 core e GPU 32 core

: CPU e GPU M2 Ultra : CPU 24 core e GPU 48 o 64 core

: CPU e GPU o M2 Extreme: CPU 48 core e GPU 96 o 128 core

Altre informazioni parlerebbero di una Apple intenzionata a terminare il lavoro sui chip M2 prima di procedere alla presentazione del nuovo Mac Pro sebbene, stando alle notizie trapelate finora, questo avrebbe dovuto avere una versione ulteriormente potenziata del chip M1 Ultra con una CPU a 40 core e una GPU a 128 core.

Qualora questa informazione venisse confermata, appare evidente che il Mac Pro potrebbe essere il candidato ideale ad ospitare il prossimo Apple Silicon M2 Extreme, e potrebbe essere presentato in concomitanza con il tanto chiacchierato Pro Display XDR 7K.

La possibile line-up dei prodotti con Apple Silicon M2

Entro la fine dell’anno, Apple dovrebbe aggiornare i vari prodotti lanciati col chip M1 alla fine del 2020.

Qualora le tempistiche dei chip M2 seguissero quelle dei chip M1, Apple potrebbe completare il passaggio ai chip Silicon entro la fine del 2023: gli unici prodotti ancora in vendita con soluzione non ARM sono il Mac Pro (di cui parlavamo prima) con CPU Intel Xeon e il Mac mini, in vendita, oltre che con il chip M1, anche con CPU Intel core-i5.

Vediamo, quindi, quale potrebbe essere la line-up dei prodotti dotati dei chip della famiglia Apple Silicon M2:

Soluzioni “Pro”:

MacBook Pro 14 e 16 (con chip M2 Pro e M2 Max)

e (con chip M2 Pro e M2 Max) iMac Pro (M2 Pro e M2 Max)

(M2 Pro e M2 Max) Mac Studio (M2 Max e M2 Ultra)

(M2 Max e M2 Ultra) Mac Pro (M2 Ultra e M2 Extreme)

Soluzioni “Consumer”:

MacBook Air (con chip M2)

(con chip M2) MacBook Pro 13 (M2)

(M2) Mac mini (M2 e M2 Pro, per sostituire il modello Intel)

(M2 e M2 Pro, per sostituire il modello Intel) iMac 24 (M2)

Non mancheremo di aggiornarvi con eventuali novità riguardanti la prossima generazione di chip firmata Apple, attesa, almeno in una prima parte, per il prossimo autunno.

