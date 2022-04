Il 2022 di Apple è entrato nel vivo il mese scorso con gli annunci dei nuovi Mac Studio con M1 Ultra e Studio Display, ma adesso grandi novità sono attese per la WWDC 2022: la settimana scorsa di abbiamo segnalato le date in cui si svolgerà l’edizione 2022 della WorldWide Developers Conference di Cupertino e quest’oggi mettiamo insieme una bozza delle possibili grandi novità dell’evento.

A riferirlo è stato il solito Mark Gurman di Bloomberg, nell’ultima puntata della sua newsletter “Power On“.

Apple potrebbe annunciare due nuovi Mac alla WWDC 2022

Stando a quanto riferisce Mark Gurman, Apple ha ancora altri Mac da annunciare nel 2022 e due di essi potrebbero essere svelati ufficialmente proprio in occasione della prossima WWDC (naturalmente nel corso del keynote di apertura, l’unico momento davvero rivolto anche al pubblico e non prettamente agli sviluppatori).

D’altronde già negli scorsi mesi la fonte di queste indiscrezioni aveva messo insieme una lunga lista di Mac che Apple dovrebbe aggiornare quest’anno, collocandone alcuni nei primi mesi del 2022 e altri tra maggio e giugno, proprio in corrispondenza della WWDC. Adesso sappiamo che la conferenza si terrà a giugno, pertanto anche gli annunci dovrebbero arrivare in quel mese. Ecco quanto riportato:

“Apple si sta preparando a lanciare alcuni nuovi Mac nei prossimi mesi. Quale posto migliore per farlo se non la WWDC? Questa è la stessa sede in cui due anni fa era stata annunciata la transizione dei Mac da Intel ai chip di Apple. Mi è stato riferito che ci sono due nuovi Mac in arrivo verso la metà dell’anno o all’inizio della seconda metà. Uno di questi sarà probabilmente il nuovo MacBook Air”.

Se così fosse, vorrebbe anche dire che, a pochi mesi dalla presentazione del chip M1 Ultra, Apple sarebbe pronta a voltare pagina coi chiacchieratissimi chip Apple Silicon M2. Tra i primi modelli chiamati a far debuttare i nuovi processori, dunque, potrebbe esserci proprio il rinnovato MacBook Air. Se i rumor emersi finora verranno confermati dalla realtà, il nuovo notebook di Apple presenterà un design rinnovato nelle forme — più squadrate — e nei colori, con cornici bianche e scocche colorata sulla falsariga di iMac 24″ (di cui trovate a questo link la nostra recensione). La presenza di un display miniLED sembra essere stata ormai esclusa, mentre non dovrebbero mancare nuove porte, compatibilità con MagSafe e una webcam FaceTime migliorata.

Per quanto riguarda il resto della gamma 2022, Gurman riporta quanto segue:

“Altri modelli in lavorazione includono un Mac mini e un iMac da 24 pollici aggiornati, così come un MacBook Pro di fascia bassa per sostituire il vecchio modello da 13 pollici. E non bisogna dimenticare che i nuovi modelli di Mac Pro e iMac Pro sono in fase di sviluppo”.

Grandi novità da iOS 16 e watchOS 9

Gurman non si è limitato a parlare di nuovo hardware, ma ha preso in esame anche le novità software che la casa della mela morsicata dovrebbe annunciare alla WWDC 2022, con particolare riferimento a iOS 16 e watchOS 9, che vengono definiti dei major upgrade.

Per quanto riguarda la nuova versione di iOS, la fonte parla di significativi miglioramenti a tutto tondo, tali da toccare anche le notifiche e le funzioni di tracciamento per salute e benessere. Gurman non crede che Apple stravolgerà il design di iOS, anche se potrebbero esserci delle gradite — e lungamente attese — novità per la gestione del multitasking su iPadOS 16: con iPadOS 15 qualcosa è stato fatto, ma non ancora abbastanza.

In precedenza si era parlato di un anno di importanti novità per gli Apple Watch (con tre modelli in arrivo), mentre ora si riferisce di aggiornamenti degni di nota per il tracciamento di attività e salute con watchOS 9.

Infine, un passaggio sul visore di Apple per la Mixed Reality, ecco quanto riferito:

“Per quanto ne so, una vera e propria introduzione del visore per la mixed reality a giugno e probabilmente fuori questione, ma mi è stato detto che le versioni beta di iOS 16 — nome in codice Sydney — sono piene zeppe di riferimenti al visore e alle sue interazioni con iPhone. Ciò indica che il visore verrà lanciato durante il ciclo di iOS 16, che inizierà a giugno e durerà fino all’arrivo di iOS 17 nell’autunno del 2023. Ma questo potrebbe anche significare che Apple potrebbe mostrare in anteprima qualcosa del suo software per la realtà aumentata e virtuale. Forse potremmo anche dare un’occhiata al rOS del visore, abbreviazione per reality operating system”.

