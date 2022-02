Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, l’azienda di Cupertino avrebbe in programma, per il 2022, il rilascio di ben tre nuovi modelli di Apple Watch.

Previsti tre nuovi modelli di Apple Watch e il ritiro della Serie 3

Secondo le dichiarazioni di Gurman, la gamma di Apple Watch potrebbe ricevere il suo più grande aggiornamento dal lancio del modello originale: “Penso che quest’anno sarà il più grande nella storia dell’Apple Watch dal modello originale. Sto cercando tre nuovi modelli questo autunno: un Apple Watch Series 8, un Apple Watch SE e un Apple Watch orientato agli sport estremi“.

Secondo le indiscrezioni, l’azienda sarebbe pronta a lanciare sul mercato un Apple Watch Serie 8, un Apple Watch SE (di nuova generazione) e un nuovo orologio orientato agli sport estremi, costruito quindi con una maggiore robustezza; nonostante non vi siano al momento indicazioni inerenti nuovi sensori (e di conseguenza nuove funzionalità per la salute), pare che Apple voglia aggiornare i chip interni con delle componenti più veloci, e offrire un monitoraggio delle attività migliorato, si paventa altresì la possibilità che venga introdotta, come unica novità tangibile, una funzione di rilevamento della temperatura corporea, ma il sensore deputato è ancora in fase di sviluppo.

Non vedrà la luce con la prossima serie, nemmeno il sensore deputato alla rilevazione dei livelli di glicemia per i pazienti diabetici, Apple infatti pare stia lavorando ad una modalità che consentirebbe agli utenti afflitti da diabete, di evitare il prelievo della classica goccia di sangue da far poi processare a un glucometro per rilevare i livelli di glicemia nel sangue; questo si rivelerebbe di grande aiuto e comodità per tutti coloro che soffrono di questa patologia, ma non verrà implementato prima del prossimo anno.

In ultimo, sempre stando alle dichiarazioni di Gurman, sembra che il colosso di Cupertino possa avere in mente di ritirare dal mercato Apple Watch Serie 3, originariamente lanciato nel 2017.