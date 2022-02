Le cuffie Apple AirPods 3 sono in offerta da Esselunga a un prezzo bomba. La promozione è di quelle da non farsi scappare visto che rispetto al prezzo di listino, pari a 199 euro, ci sono ben 50 euro di sconto. Salvo esaurimenti di scorte, c’è tempo per approfittarne fino al prossimo 2 marzo 2022. Comunque, ecco tutti i dettagli al riguardo.

Nei dettagli della promozione Esselunga delle Apple AirPods 3

Per chi non le conoscesse, le Apple AirPods 3 sono delle cuffie true wireless che la casa di Cupertino ha presentato lo scorso ottobre. Fra le migliorie più evidenti rispetto alle versioni precedenti lo Spatial Audio (l‘audio spaziale che negli Stati Uniti d’America è già un successo), il design leggermente diverso con il gambo di dimensioni ridotte e, immediata conseguenza, l’ergonomia migliorata.

Le AirPods 3 sono dotate inoltre di un nuovo driver che assicura una resa audio migliore sotto il punto di vista della resa dinamica. Da segnalare anche il chip H1 che supporta Adaptive EQ e Dolby Atmos (su Apple Music), chicche già presenti su AirPods Pro.

Insomma, delle cuffie true wireless di qualità che, grazie all’offerta in questione di Esselunga sono acquistabili con un grosso sconto: 50 euro in meno come dicevamo. Il prezzo finale? 149 euro invece di 199, che per un modello così nuovo, e per di più casa Cupertino, è una vera e propria rarità.

Per approfittarne, basta cercare i punti vendita aderenti all’offerta tech, che ribadiamo essere valida fino al 2 marzo. Per altri prodotti in promozione, non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui segnaliamo ogni giorno i migliori affari tech che potete trovare in rete: questo è il link diretto.

