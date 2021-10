Apple lancia le nuove AirPods 3 dal design sempre più pro

Apple, durante l’odierno evento “Unleashed”, ha presentato le nuove AirPods 3, nuova iterazione delle cuffie TWS più popolari del mondo. Un refresh di AirPods era atteso da molti utenti e Apple non ha deluso, dotando il nuovo modello di un design più simile a quello di AirPods Pro, una durata della batteria migliorata e il supporto a Spatial Audio, feature che migliorerà senza dubbio la fruizione di contenuti musicali.

Le AirPods 3 sono un salto di qualità sotto tanti punti di vista

Chi non si è mai trovato bene con la forma e l’indossabilità delle due precedenti versioni di AirPods, probabilmente si troverà meglio con queste nuove AirPods 3, visto il nuovo design sia interno che esterno. Internamente l’inserzione è più profonda mentre all’esterno il gambo ha dimensioni ridotte, tutto a vantaggio dell’ergonomia. Come detto in precedenza infatti la forma è fortemente ispirata ad AirPods Pro, cosa che si riflette anche sul design del case.

A differenza del modello di punta però, AirPods 3 non dispone dei copri auricolari in silicone dato che mantiene l’inserzione universale come da tradizione. Per questo non sono presenti alcune delle feature che distinguono la versione di punta, come la cancellazione attiva del rumore o la modalità trasparenza. Le nuove cuffie vedono l’arrivo di Spatial Audio, funzionalità che analizza il movimento del capo per creare un’esperienza di ascolto immersiva.

Rimane la stessa resistenza ad acqua e sudore vista in precedenza ma molte altre cose sono state migliorate rispetto alle versioni precedenti. Le AirPods 3 alloggiano un nuovo driver che permette una resa audio migliore sotto il punto di vista della resa dinamica. Questo, unito al chip H1 ha permesso di supportare Adaptive EQ e Dolby Atmos (su Apple Music), feature già presenti su AirPods Pro. La durata della batteria è migliorata e permette fino a 6 ore di riproduzione con un’unica carica mentre grazie alla custodia si arriva fino a 30 ore.

Novità sono anche il supporto alla rete Dov’è e al caricatore MagSafe oltre che al cosiddetto “One touch pairing” che permette un’accoppiamento rapido e semplice con tutti i dispositivi Apple. Le nuove AirPods 3 sono disponibili in preordine a partire da oggi e arriveranno sul mercato dal 26 ottobre con un costo di 199 euro.