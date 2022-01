Nella giornata di oggi, 10 gennaio 2022, Apple Fitness+ — il servizio della mela morsicata dedicato alla salute e al fitness introdotto nel 2020 e lanciato anche in Italia lo scorso autunno, che pone al centro Apple Watch ma tocca vari altri device di Cupertino — si arricchisce di nuove interessanti funzioni di natura motivazionale, come Collections, Time to Run e non solo.

Jay Blahnik, vice-presidente di Apple Fitness Technologies, le ha introdotte in questi termini:

«Sappiamo che all’inizio di un nuovo anno molte persone sono alla ricerca di nuovi modi che li aiutino a perseguire i propri obiettivi. Con queste nuove aggiunte, Fitness+ rende più semplice essere motivati e stare attivi ovunque, con la più completa libreria di contenuti vari e di alta qualità per allenare la mente e il corpo, a prescindere da dove l’utente si trovi col proprio percorso di fitness. Non vediamo l’ora che le persone vengano motivate a raggiungere i propri obiettivi con Collections, ispirate da Time to Run attraverso l’esplorazione di città iconiche con una ricca storia di running».

Alle due nuove funzioni appena citate, si affianca anche il lancio della terza stagione di Time to Walk — che presenta ospiti quali ad esempio Rebel Wilson, Bernice A. King e Hasan Minhaj — e di nuovi allenamenti in Artist Spotlight caratterizzati dalla musica di Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e the Beatles. A tal riguardo proprio Shakira ha dichiarato: «Per me, una grande playlist è fondamentale per un allenamento. La musica ha il potere di dare energia e rendere l’allenamento più divertente, quindi spero che queste playlist possono essere fonte di ispirazione che per gli utenti Apple Fitness+ che le sceglieranno».

Collections

La prima novità introdotta in Apple Fitness+ è Collections, una serie curata di allenamenti e di meditazioni dalla libreria di Fitness+ organizzati in maniera tale da aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi.

Realizzate a partire da circa duemila allenamenti studio-style e meditazioni guidate disponibili in Fitness+, Collections — secondo Apple — offrirà agli utenti un modo tutto nuovo per trovare la giusta motivazione per iniziare ad allenarsi o a meditare. Collections include anche un piano consigliato per aiutare gli utenti a compiere decisioni di allenamento consapevoli per un periodo che può durare giorni o settimane.

Al lancio, le funzioni disponibili sono le seguenti sei: