Apple One al debutto da oggi: prezzi e piani disponibili in Italia

Poche ore separano ormai Apple One dal debutto italiano. Il pacchetto omnicomprensivo dei servizi in cloud di Apple, come annunciato nelle settimane scorse, sarà disponibile in Italia da oggi, probabilmente in tarda serata visto che nel momento in cui scriviamo non lo è ancora.

Ma cos’è Apple One? Un abbonamento unico che riunisce i servizi della mela più apprezzati, quindi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud, proposti naturalmente ad un prezzo ridotto rispetto alla semplice somma dei costi dei singoli servizi. Il risparmio va dai 6 euro al mese per il piano Individuale agli 8 al mese per il piano Famiglia.

Il costo di Apple One dipende dal piano scelto. Quello Individuale costa 14,95 euro al mese e comprende 50 GB di spazio di archiviazione su iCloud, spazio che arriva a 200 GB per il piano Famiglia da 19,95 euro al mese che consente la condivisione di ciascun servizio tra cinque persone dello stesso nucleo familiare.

Apple comunque sottolinea che l’opzione “In famiglia” è sempre disponibile per Apple TV+ e Apple Arcade, anche con il piano Individuale. Interessante la possibilità di usufruire di una prova gratuita lunga un mese dei servizi per i quali non si possiede già un abbonamento. Dopo la prova gratuita l’abbonamento si rinnova automaticamente ogni mese, ma si può disdire in qualsiasi momento.