Apple rilascia macOS 12 Monterey, iOS e iPadOS 15.1, tvOS 15.1 e watchOS 8.1

In queste ore Apple ha rilasciato un gran numero di aggiornamenti software molto importanti, tra cui il tanto atteso macOS 12 Monterey per i Mac. Scopriamo le novità dei nuovi software nei capitoli successivi.

Ecco finalmente macOS 12 Monterey

Dopo una lunga attesa, Apple ha finalmente rilasciato macOS 12 Monterey per tutti i Mac disponibili. Si tratta di un aggiornamento software piuttosto ricco di novità, come il nuovo Safari, l’introduzione dei Comandi Rapidi, la modalità Concentrazione, SharePlay, l’introduzione del Testo live per estrapolare facilmente il testo da una foto o da qualsiasi altro tipo di file e molto altro – vi rimandiamo al nostro focus per scoprire tutte le novità di macOS 12 Monterey.

Come aggiornare macOS

Se disponete di un Mac compatibile con macOS 12 Monterey, potete installare il nuovo sistema operativo tramite il pannello Preferenze di Sistema > Aggiornamento software.

Le novità di iOS 15.1, iPadOS 15.1, tvOS 15.1 e watchOS 8.1

Venendo poi a iOS, iPadOS, tvOS e watchOS, gli utenti muniti di iPhone e iPad supportati possono scaricare e installare fin da subito iOS 15.1 e iPadOS 15.1. Dopo una fase di beta durata poco più di un mese, arriva nel canale stabile il supporto a SharePlay per iOS e iPadOS; la funzionalità, dapprima etichettata da Apple come in arrivo con il rilascio di iOS 15, permette agli utenti di condividere assieme ai propri amici e parenti lo schermo dei propri dispositivi per ascoltare assieme una canzone su Apple Music, guardare un contenuto multimediale su Apple TV e molto altro. iOS 15.1 introduce alcuni miglioramenti per l’applicazione Fotocamera in virtù dell’arrivo della famiglia di iPhone 13: nello specifico, il nuovo aggiornamento introduce il supporto alla registrazione dei video in qualità ProRes su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, oltre alla possibilità di disabilitare il cambio automatico della fotocamera durante l’acquisizione di foto e video.

Passando a tvOS 15.1 anche in questo caso la novità più importante è l’introduzione del supporto a SharePlay, mentre gli utenti muniti di un HomePod possono finalmente godere del supporto Dolby Atmos e Lossless installando il firmware 15.1. Infine, per quanto riguarda watchOS 8.1, il nuovo firmware introduce finalmente la possibilità di aggiungere il certificato di vaccinazione al Covid, il supporto a SharePlay con Fitness+ e alcuni miglioramenti per la modalità Always-On del display.

Come aggiornare iOS, iPadOS, tvOS e watchOS

Gli aggiornamenti per iOS e iPadOS possono essere scaricati tramite il pannello Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Per quanto riguarda tvOS è necessario accedere col telecomando al pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiorna software. Su Apple Watch, invece, l’aggiornamento può essere scaricato direttamente dallo smartwatch seguendo il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software oppure tramite l’applicazione Watch sul proprio iPhone tappando sul menu Generali > Aggiornamento software.