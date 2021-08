Da Expert sono arrivate le offerte del Fuoritutto con tanta tecnologia

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia oggi – 2 agosto 2021 – il nuovo volantino Fuoritutto, specifico dei punti vendita della piattaforma DGgroup e comprensivo di numerose offerte su prodotti tecnologici: dagli smartphone ai wearable, passando per computer e smart TV.

Insomma, dopo i volantini di Euronics e Trony e la promozione di Amazon con ING, andiamo a scoprire le proposte di Expert DGgroup.

Offerte “Fuoritutto” di Expert (2 – 15 agosto 2021)

Il nuovo volantino Fuoritutto di Expert DGgroup sarà valido da oggi fino al 15 agosto 2021. Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene premettere che Expert prevede la soluzione del pagamento rateizzato in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre i clienti possono prenotare o acquistare i prodotti dal sito e optare per il ritiro in negozio tramite il servizio Prenota & Ritira.

Passando alle offerte a tema tech, ce ne sono su tanti e vari prodotti, eccole già suddivise per categoria.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet, computer e accessori in offerta da Expert

HP Notebook 15-DW1075NL a 696,18 euro

Apple iMac 24″ 256GB a 1.598,66 euro

Apple iMac 21,5″ 256GB a 1.399,20 euro

Apple MacBook Pro 13″ 256 GB a 1.197,99 euro

HP 14S-DQ0039NL a 278 euro

Lenovo Legion S7 15IMH5 a 1.499,25 euro

Lenovo Ideapad 5 14ALC05 a 559,20 euro

Samsung Chromebook 4+ a 355,83 euro

ASUS monitor 23,8″ a 118,68 euro

Logitech tastiera wireless K400 Plus a 24,43 euro

TP-Link Mobile Wi-Fi 4G LTE M7200 a 44,92 euro

D-Link DWR-920 a 59,92 euro

Huawei MatePad T10 Wi-Fi a 119,92 euro (LTE a 139,93 euro)

Lenovo Tab M10 Plus LTE a 228,78 euro

TP-Link IP Cam TAPO C200 a 22,45 euro

Ezviz C3N a 47,94 euro

Smart TV in offerta da Expert

LG 55UP75006LF a 475,30 euro

TCL C71 QLED a 538,30 euro

hisense 65A72GQ a 799 euro

hisense 55U72QF a 549,30 euro

hisense 43A7120F a 349,30 euro

LG OLED48C15LA a 1.189,30 euro (100 euro di cashback vecchio TV)

LG OLED55C15LA a 1.495,20 euro (200 euro di cashback vecchio TV)

LG OLED65C15LA a 2.294,20 euro (300 euro di cashback vecchio TV)

LG OLED77C15LA a 3.484 euro (500 euro di cashback vecchio TV)

LG OLED55A16LA a 1.098,30 euro (cashback vecchio TV)

LG OLED48A16LA a 999 euro (cashback vecchio TV)

Samsung QLED QN90A a 1.499,20 euro (fino a 300 euro rimborso con soundbar Q 2021)

Samsung QLED Q80A a 1.279,20 euro (fino a 300 euro rimborso con soundbar Q 2021)

Samsung QLED Q70A a 899,20 euro (fino a 300 euro rimborso con soundbar Q 2021)

Samsung QLED Q60T a 494,20 euro

Samsung AU8070 a 996,75 euro

Xiaomi Mi TV LED 55″ ELA4329ES a 399 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente o visitare il sito Expert a questo link.