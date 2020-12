Google Stadia arriva su iOS tramite l’app web

Gli abbonati a Google Stadia possono finalmente accedere ufficialmente al servizio cloud gaming di Google anche su iPhone o iPad e giocare con i controlli touch integrati, ma non potranno godere dell’esperienza completa finché non utilizzeranno un controller Stadia o un gamepad Bluetooth.

I possessori di iPhone 12 Mini potrebbero non apprezzare Google Stadia a causa delle dimensioni ridotte dello schermo, ma su iPad è tutta un’altra storia.

Come giocare a Google Stadia sui dispositivi iOS

Non essendoci un’app dedicata, per giocare a Google Stadia sui dispositivi iOS è necessario aggiungere un collegamento web a Stadia sulla schermata iniziale del proprio iPhone o iPad, avviare l’app Safari e quindi andare su stadia.com.

Dopo aver effettuato l’accesso, è sufficiente toccare l’icona Condividi e poi Aggiungi alla schermata iniziale. Google ha specificato che è necessario iOS 14.3 che è stato rilasciato all’inizio di questa settimana.

Il gigante di Mountain View ha affermato che Stadia è ancora in fase di sviluppo su iOS, pertanto alcune funzionalità del servizio potrebbero non essere disponibili o non funzionare correttamente sul sistema operativo mobile di Apple.

Purtroppo l’esperienza di gioco non è fluida come su Android a causa delle limitazioni dell’App Store che costringono gli utenti a utilizzare il browser web Safari e non un’app dedicata.

L’arrivo di Stadia su iOS tramite Safari arriva in un momento in cui il servizio di Google inizia finalmente a prendere piede nel mercato dello streaming di giochi.

Leggi anche: Ecco i nuovi giochi di Google Stadia e le altre novità

Fonte