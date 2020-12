Ecco i nuovi giochi di Google Stadia e le altre novità

Il team di Google Stadia continua a lavorare duramente al miglioramento di questo nuovo servizio del colosso di Mountain View, introducendo nuove funzionalità ed ampliando l’elenco di giochi disponibili per chi decide di affidarsi a questa soluzione per soddisfare la propria voglia di videogame.

I nuovi giochi Google Stadia di questa settimana

Alla fine dello scorso mese il team di Google Stadia ha reso noto che nei progetti del colosso statunitense vi è l’introduzione nella piattaforma di 400 giochi nel giro di un paio di anni e in questa settimana i nuovi titoli aggiunti sono i seguenti undici:

Outward

Everspace

Secret Neighbor

Into the Breach

Monster Jam Steel Titans

Chronos: Before the Ashes

Phogs

El Hijo

Immortals: Fenyx Rising

Outcasters

Submerged: Hidden Depths

Into the Breach, Monster Jam Steel Titans, Everspace e Secret Neighbor fanno parte della collezione di giochi Pro di dicembre, Outward, Chronos: Before the Ashes, Phogs ed El Hijo sono titoli a pagamento mentre Immortals: Fenyx Rising è il nuovo gioco di Ubisoft.

Il titolo più atteso è probabilmente Outcasters, un gioco in esclusiva disponibile a 19,99 euro (o gratuitamente con l’abbonamento Pro), stesso prezzo di Submerged: Hidden Depths, altra esclusiva di Google Stadia.

Le altre novità della piattaforma

Tra le altre novità di questi giorni vi sono un nuovo pacchetto di risorse per Crayta, l’aggiornamento alla versione 0.8.30 di One Hand Clapping (introduce il nuovo livello Maestro Mountain) e l’Update 4 di Doom Ethernal (introduce la modalità gratuita Master Level, nuovi contenuti per eventi live come l’evento a tema Gift Wrap e Tear, alcune correzioni di bug e altri miglioramenti).

Ed ancora, in questi giorni Watch Dogs: Legion riceve l’update alla versione 2.30 con miglioramenti alle prestazioni e la risoluzione di alcuni bug, Baldur’s Gate 3 ottiene la sue terza major patch e Red Dead Redemption 2 migliora le proprie prestazioni con un nuovo apposito pulsante (con la modalità qualità si opta per la risoluzione 4k a 30 fps, con quella prestazioni si opta per la risoluzione 1080p a 60 fps).

I giochi in arrivo a dicembre

Infine, questo mese su Google Stadia sono in arrivo i seguenti giochi:

Legend of Keepers

Mafia Trilogy

Watch Dogs

Watch Dogs II

Cthulhu Saves Christmas

Enter the Gungeon

Valkyria Chronicles 4

Journey to the Savage Planet

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.