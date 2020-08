Sicuramente i pro gamer non sono particolarmente d’accordo ai controller, i veri atleti degli esports giocano con mouse e tastiera e non vogliono sapere ragioni. Vero, giocare con mouse e tastiera permette di avere notevoli vantaggi sotto tantissimi punti di vista ma anche con un joypad si possono ricavare sbloccare una serie di comodità in grado di fare la differenza in partita. In punto è che di controller ne esistono tantissimi, è importante puntare ai migliori joypad sul mercato.

Migliori joypad: quindi, quale scelgo?

Il mercato dei joypad è letteralmente esploso con tantissime soluzioni per tutti i gusti. Esistono controller per pc, controller per smartphone, controller per ps4 e xbox ed anche qualche controller universale. Tutti i joypad riescono a dare quella sensazione di familiarità con i comandi soprattutto per chi ha iniziato la propria passione per i giochi con le console più diffuse. I migliori joypad però riescono a regalare quella precisione, quella velocità e quella fluidità nel click e nei movimenti che permettono di svoltare durante una sessione.

In più i controller più costosi offrono un grado di personalizzazione estremo con tasti che si possono sostituire fisicamente e con il software di controllo sono potenzialmente in grado di ampliare l’esperienza del proprio joypad. Grazie alla ricercatezza della costruzione dei tasti si riesce ad avere un livello di controllo di ogni frangente senza pari, molti gamer per alcuni titoli preferiscono i joypad alle tastiere. Attenzione, si sta sempre parlando di casual gamer, i professionisti scelgono mouse e tastiera ma non è questo il luogo per approfondire il perché.

In ogni caso se avete bisogno di comodità e di piacevolezza durante le sessioni di gioco, è indubbio che un controller possa offrire di più rispetto alla combo di mouse e tastiera. Poter giocare dal divano, oppure a debita distanza dal monitor, poter avviare velocemente una sessione è un vantaggio non da poco per i casual gamer che non vogliono perdere troppo tempo per avviare una sessione.

In più la semplicità di personalizzazione e di utilizzo dei joypad hanno reso questo settore decisamente apprezzato tanto da generare tantissime vendite. Per questo motivo il mercato si è affollato di tantissimi prodotti non sempre validi ma con caratteristiche simili, per ovviare a questo problema la guida ai migliori joypad non è una lista di tutti i controller presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori in commercio. La selezione dei migliori joypad è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi controller hanno accompagnato i nostro weekend e riempito il nostro tempo libero.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori joypad del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Miglior controller pc

ESM 4108 Wireless

Non solo un controller per pc ma anche universale. Il joypad ESM 4108 è un controller wireless bluetooth compatibile con tutti i pc Windows ed anche con le verie versioni di Nintendo Switch. Ha una batteria integrata da 600 mAh in grado di assicurare almeno 8 ore di utilizzo continuativo, per la fascia di prezzo integra anche due motori di vibrazione soddisfacenti ed anche il grip non è assolutamente male. Il design è carino, dal vivo è molto più bello che dalle foto. Se cercate un joypad economico per pc può essere una valida scelta soprattutto in vista del codice sconto del 10%. Ecco il codice da inserire in fase d’acquisto:

ESM 9101 2.4G Wireless Game

Altro controller wireless ottimizzato per pc ma compatibile anche con PS3, Switch e smartphone Android (tablet inclusi). Il joypad EasySMX 9101 ha un design ben studiato, il grip è ottimo ed anche dal punto di vista estetico sa dire la sua. La costruzione di ogni singolo tasto gode di maggior attenzione rispetto ai suoi competitors nella sua fascia di prezzo ed in più ha la porta usb c che permette una comodità di ricarica non indifferente. La vibrazione può essere su più livelli grazie alla presenza di due motori indipendenti. Ottimo joypad per rapporto qualità-prezzo esaltato dal codice sconto del 10%.

Xbox Wireless Controller Elite Series 2

Il top della gamma per quanto riguarda il miglior joypad per pc è sicuramente il controller Xbox Elite Series 2. Ha un design mozzafiato, ogni linea è ottimizzata per avere la presa più comoda, ogni tasto è stato costruito per rispondere alla velocità della luce e ogni direzionale riesce ad avere una precisione millimetrica. Non si tratta solo di ottimizzazione ma anche di personalizzazione con componenti intercambiabili, mappatura dei tasti ed azioni veloci. Il tutto esaltato da una durata della batteria fino a 40 ore. Costa tantissimo ma ne vale la pena.

Migliori controller per android

PowerLead Gamepad

Sebbene sia un controller bluetooth per android, il PowerLead Gamepad si utilizza incastrando lo smartphone nella zona creata dai due joypad, simulando una sorta di Nintendo Switch. Una soluzione pratica, una soluzione comoda per essere totalmente immersi nei giochi Android con la possibilità di rimappare ogni singolo tasto attraverso l’applicazione. La qualità è onesta ma per giocare da smartphone va benissimo.

Meagoo Gamepad

Il Meagoo Gamepad non è altro che un classico controller per pc e console con un adattatore per smartphone. In parole povere il controller wireless Meagoo sfrutta la tecnologia bluetooth per accoppiarsi allo smartphone e tramite un software è possibile rimappare i tasti. Non è la soluzione più comoda per giocare con uno smartphone ma considerando che può essere utilizzato anche come joypad per pc può essere una scelta low cost adatta a tutto e tutti.

Razer Kishi

Il miglior controller per smartphone è assolutamente il Kishi di Razer. Per la qualità che offre è proposto anche ad un prezzo incredibilmente basso per il brand che si fa pagare tanto per le sue soluzioni. Si tratta di un joypad che si richiude e si trasporta con una semplicità disarmante, i tasti hanno una risposta alla pressione decisamente elevata grazie alla tecnologia proprietaria di Razer ed in più la latenza è praticamente a zero vista la connessione fisica via porta usb-c. Il miglior controller per smartphone in assoluto.

Miglior controller per ps4

PlayStation 4 Dualshock 4

Tra i i migliori controller per ps4 non si può non citare lo storico controller originale Sony, il Dualshock 4 tanto amato e tanto odiato. Tanto amato per la semplicità e per la reattività di ogni comando e tanto odiato per la sua forma che non a tutti piace. Costa il giusto ma non offre particolari personalizzazioni per aumentare le già ottime prestazioni. Se vi serve il massimo della compatibilità per il mondo PS4 non c’è altra scelta da fare.

Nacon Compact

Probabilmente il miglior controller ps4 non originale ma dotato di licenza Sony, il Neacon è a tutti gli effetti la soluzione ideale per chi vuole risparmiare qualcosina e portarsi a casa la possibilità di emulare in tutto e per tutto lo storico Dualshock Sony. Il risparmio è stato effettuato sui materiali ed un pizzico sulla precisione dei tasti ma per un occhio meno esperto non è nulla di cui preoccuparsi. Costa il giusto ed offre tanto, è un bel joypad per ps4.

Razer Raiju Ultimate Edition

Molti lo definiscono il miglior controller ps4 per fortnite ma il Razer Raiju Ultimate Edition è il top di gamma dei controller. Ha una precisione e una velocità di risposta altissima grazie alla tecnologia proprietaria Razer mecha-tactile, ha i pulsanti intercambiabili , trigger multifunzione, pannello di controllo rapido, switch di profili, hair trigger e può essere utilizzato in modalità wireless o cablata. Non manca la tecnologia Razer Chrome RGB ed un design aggressivo ma comodissimo e con un grip esaltante. Costa un bel po’ ma è una soluzione da sogno.

Migliori joypad in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori joypad, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori joypad che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei controller, in futuro potrebbe essere aggiunto il controller che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il drone per le tue esigenze.