Una delle principali differenze tra un iPhone e uno smartphone Android è il supporto garantito, che si traduce in aggiornamenti del sistema operativo e sul fronte della sicurezza. Mentre in ambito Android la maggior parte dei produttori si ferma a 2-3 anni di supporto, Apple va ben oltre, offrendo da questo punto di vista un vantaggio non trascurabile rispetto alla concorrenza.

Gioco forza, a una longevità maggiore deve corrispondere anche un’autonomia della batteria sufficiente per sfruttare appieno cotanta generosità da parte della casa di Cupertino. Purtroppo però non esiste ancora il telefono perfetto in grado di durare quattro, cinque, sei anni senza mostrare cedimenti prestazionali, durata della batteria inclusa. Per di più fino ad oggi i modelli di iPhone non si sono mai distinti per le performance della batteria, a differenza invece di tanti altri smartphone della concorrenza, per di più appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato.

C’è anche da dire che sostituire un iPhone ogni due-tre anni non è esattamente lo stesso che acquistare un nuovo telefono Android, pagando di fatto la metà o anche meno. A questo aggiungiamoci che rinunciare al brand, o meglio all’ecosistema Apple, non è affatto semplice, ed ecco che abbiamo un quadro più chiaro della situazione, cioè del perché così tanti possessori di un iPhone valutano dopo un tot di tempo la sostituzione della batteria non volendo/potendo comprare un altro modello di telefono più recente.

Anche tu appartieni al lungo elenco di persone che desiderano continuare a usare il loro vecchio caro iPhone non avvertendo la necessità di sostituirlo con un nuovo modello, ma per farlo hanno bisogno di un breve pit-stop per il cambio della batteria? Allora continua a leggere il nostro approfondimento, dove trovi una guida dettagliata su come cambiare la batteria di un iPhone.

Quando cambiare batteria iPhone

Innanzitutto assicurati che ci sia davvero bisogno di un cambio. In linea generale la batteria di un iPhone va cambiata quando ti accorgi che devi ricaricarla più spesso, quando la percentuale di autonomia cala all’improvviso in modo drastico, e quando le sue prestazioni hanno pesanti conseguenze sull’esperienza d’uso del telefono stesso.

Un ottimo modo per verificare se è arrivato il momento di cambiare la batteria al tuo iPhone o meno è leggere quanto riportato nella scheda Stato batteria, inclusa all’interno della sezione Batteria. Nella schermata Stato Batteria sono presenti le seguenti informazioni sulle condizioni della batteria:

Capacità massima : accanto è riportato il valore di capacità della batteria rispetto quando era nuova. A che percentuale è consigliato cambiare la batteria dell’iPhone? Se il valore si attesta tra l’80 e il 100% non è necessario effettuare il cambio, in caso di percentuale inferiore si consiglia invece di procedere con la sostituzione .

: accanto è riportato il valore di capacità della batteria rispetto quando era nuova. A che percentuale è consigliato cambiare la batteria dell’iPhone? . Disponibilità prestazioni massime : è il messaggio che compare nei telefoni dove la batteria garantisce ancora prestazioni di alto livello. Va da sé dunque che se nella schermata Stato batteria compare questo avviso, non c’è alcun bisogno di cambiare batteria;

: è il messaggio che compare nei telefoni dove la batteria garantisce ancora prestazioni di alto livello. Va da sé dunque che se nella schermata Stato batteria compare questo avviso, non c’è alcun bisogno di cambiare batteria; Messaggio importante sulla batteria: quando in Stato batteria compare il box Messaggio importante sulla batteria, è importante prima di tutto leggere l’avviso che segue. Quello che deve allarmare di più recita così: “Lo stato della batteria è peggiorato in modo significativo. Recandoti presso un centro assistenza autorizzato Apple, puoi sostituire la batteria in modo tale da massimizzarne nuovamente l’autonomia e le prestazioni”.

Nota: la funzione Stato batteria è disponibile su iPhone 6 e modelli successivi.

Come cambiare batteria iPhone tramite Apple

Una volta verificata la necessità di sostituire la vecchia batteria del tuo iPhone con una nuova, prenota un appuntamento sul sito ufficiale apple.com, quindi recati presso l’Apple Store o il Centro Assistenza Autorizzato Apple indicato al momento della prenotazione. La società di Cupertino informa che potrebbero volerci fino a cinque giorni lavorativi prima di ritirare il telefono con la nuova batteria.

Per prenotare un appuntamento con Apple per cambiare la batteria del tuo iPhone segui i passaggi descritti nell’elenco puntato qui sotto:

Collegati al sito ufficiale Apple; Seleziona la voce Supporto dal menu principale; Fai clic sul riquadro iPhone; Seleziona il riquadro Batteria e ricarica; Clicca sulla scheda Sostituzione della batteria; Scegli l’opzione Portalo con te per la riparazione; Accedi con il tuo ID Apple; Inserisci il codice di verifica ricevuto sul tuo dispositivo per completare l’autenticazione a due fattori; Fai clic sul pulsante Continua per accettare le condizioni della Privacy; Clicca su Autorizza per autorizzare il browser all’accesso e non dover digitare più il codice di verifica al successivo login; Inserisci il tuo numero di serie, IMEI o MEID, nel campo apposito e fai clic sul pulsante Continua per proseguire*; Nel campo Cerca posizione inserisci il tuo comune di residenza e premi su Continua per avviare la ricerca del Centro Assistenza Autorizzato Apple più vicino; Nella nuova schermata che si apre seleziona il centro che preferisci cliccandoci sopra; Tramite la finestrella che si apre scegli il giorno e l’orario per confermare l’appuntamento (la conferma è immediata, puoi comunque sempre annullare pigiando sulla voce Annulla).

*per trovare il numero di serie richiesto, prendi in mano il tuo iPhone e apri le Impostazioni (l’icona con la ruota d’ingranaggio), dopodiché fai tap su Generali e Info. Il codice di tuo interesse è riportato accanto alla voce Numero di serie.

Se non hai modo di recarti di persona nell’Apple Store o nel Centro Assistenza Autorizzato Apple più vicino, tramite la pagina Supporto del sito apple.com hai la possibilità di prenotare il servizio di spedizione del tuo telefono a un centro riparazioni Apple. Anche in questo caso il tempo medio stimato per la sostituzione della batteria è di cinque giorni lavorativi.

Le altre due opzioni presenti nella schermata di supporto Apple sono Chat e Parla con il supporto Apple ora: se selezioni la prima avvierai una chat live con un addetto del servizio clienti; scegliendo l’opzione Parla con il supporto Apple ora ti verrà chiesto di inserire il tuo numero di telefono, dando così modo allo staff di richiamarti dopo pochi minuti. In alternativa hai a disposizione l’opzione Prenota una chiamata, che ti consente di fissare un appuntamento al giorno e all’orario che ti è più comodo per ricevere una chiamata da parte del supporto Apple.

Quanto costa cambiare la batteria dell’iPhone

Ma veniamo alla sostanza. La sostituzione della batteria è gratuita se il tuo iPhone è ancora in garanzia oppure hai stipulato un contratto AppleCare+, il prodotto assicurativo che include l’assistenza per la batteria, la copertura delle riparazioni e l’assistenza certificata Apple.

Se invece il telefono non è più coperto dalla garanzia, e non hai sottoscritto AppleCare+, i prezzi per cambiare la batteria sono i seguenti:

Nota: i prezzi qui sopra sono quelli applicati alle sostituzioni effettuate da Apple. A questo proposito, l’azienda statunitense chiarisce che “le tariffe offerte dai Centri Assistenza Autorizzati Apple possono variare”. Inoltre, qualora la riparazione richieda la spedizione, e il telefono non sia coperto dalla garanzia o dal contratto AppleCare+, Apple si riserva di aggiungere al costo della sostituzione ulteriori 12 euro per la spedizione.

Infine, ti ricordiamo che prima di portare il tuo iPhone presso un Apple Store o un Centro Assistenza Autorizzato Apple per cambiare batteria dovresti assicurarti di eseguire il backup dell’iPhone e conservare la password dell’ID Apple (in particolare se il telefono non risponde o non si accende).