Ai tempi del cloud l’idea di salvare i dati di un dispositivo suona come una procedura vetusta, una vestigia di tempi andati in cui i backup erano frequenti a causa dell’instabilità dei prodotti utilizzati. Vogliamo spiegare come effettuare il backup dei dati su iPhone e iPad perché sono device che contengono al loro interno i nostri dati più sensibili: foto, documenti, musica, video e molto altro.

Possiamo distinguere principalmente in tre le modalità con cui è possibile fare un backup dei dati su iPhone e iPad: sulla piattaforma cloud di Apple, iCloud, oppure in modalità locale/offline attraverso l’utilizzo di iTunes e Finder, quest’ultimo disponibile solo per gli utenti in possesso di un prodotto della famiglia Mac con a bordo l’ultima versione del software, macOS Catalina.

Che differenza c’è tra il backup su iCloud e quello locale su Computer?

La differenza fondamentale che esiste tra i due, tralasciando per un attimo le operazioni necessarie per portare a compimento un backup dei dati su iPhone e iPad, è nella modalità con cui i dati vengono conversati.

Se optiamo per effettuare il backup dei dati di iPhone e iPad su iCloud, potremo sempre accedere ai nostri dati, a patto di avere a disposizione una connessione ad Internet, possibilmente veloce. Il piano base di spazio di archiviazione di iCloud, completamente gratuito per tutti gli utenti che posseggono un ID Apple, comprende soltanto 5GB, insufficienti per una archiviazione a lungo termine dei nostri dati. Esiste ovviamente la possibilità di espandere lo storage esistente, con il pagamento di una quota mensile variabile a seconda di quanto spazio in più necessitiamo.

Il backup locale su Mac e PC invece solitamente resterà in una allocazione fisica, uno spazio ben definitivo: c’è chi custodisce il backup dei dati di iPhone e iPad nel proprio disco interno, chi in un NAS di rete, altri utilizzano archivi esterni in modo da utilizzare il backup solo in caso di necessità.

Tecnicamente, possiamo inviare il backup locale in un servizio di hosting e renderlo così reperibile ovunque, ma non è la soluzione più pratica se aggiorniamo spesso il backup dei nostri dispositivi Apple. Fatta questa dovuta parentesi e spiegata la differenza tra i due tipi di backup, vediamo come farli in pratica.

Come salvare i dati su iPhone

Come fare il backup dei dati dell’iPhone su iCloud

Se possediamo un iPhone e abbiamo accesso ad una connessione a banda larga a casa o in ufficio, il backup dei dati su iCloud è sicuramente il metodo più comodo. Se attiviamo questa modalità, quotidianamente iPhone produrrà un backup aggiornato dei nostri dati, al sicuro sui server di Apple, pronti per essere ripristinati o utilizzati ad esempio per attivare un nuovo dispositivo, nel caso ad esempio di passaggio tra un iPhone più vecchio ed uno di nuova generazione.

Andiamo su Impostazioni > Tuo Nome > iCloud > Backup iCloud

Attiviamo il toggle Backup iCloud: in questo modo iPhone effettuerà il backup dei dati giornalmente, ma solo quando collegato all’alimentazione, non in uso e connesso ad una rete Wi-Fi

Se desideriamo, possiamo forzare il processo attivano il comando manuale Esegui backup adesso

Se in seguito vogliamo eliminare un backup, gestire lo spazio utilizzato dal backup o modificare le impostazioni di backup, possiamo andare in Impostazioni > Tuo Nome > iCloud > Gestisci Spazio > Backup.

Ricordiamo che, per la buona riuscita del backup, dovremo fare attenzione ad avere lo spazio libero sufficiente per portare a termine il backup. Se la quota necessaria per il backup supera lo spazio di archiviazione a disposizione, possiamo acquistare più spazio oppure decidere di rimuovere il backup di alcuni note, foto, video, documenti, etc.

Come fare il backup dei dati dell’iPhone con Finder

L’altro metodo per effettuare il backup è quello di collegare fisicamente l’iPhone al nostro PC/Mac ed utilizzare Finder per fare un backup completo del device. Ricordiamo che, se vogliamo salvare anche i dati di Salute e Attività, bisognerà per forza abilitare la codifica del backup.

Effettuare il backup di iPhone su Mac con macOS Catalina e successivi

Colleghiamo iPhone al Mac con il cavo Lightning e apriamo Finder

Autorizziamo il dispositivo per l’accesso seguendo le istruzioni che compaiono a schermo

Clicchiamo sul nostro iPhone nella barra a sinistra

Selezioniamo Esegui backup adesso

Come fare il backup dei dati su iPad

La procedura per salvare i dati su iPad è esattamente la stessa utilizzata per iPhone, d’altronde uno dei pregi di Apple è proprio quello di semplificare per gli utenti la gestione delle operazioni tra dispositivi appartenenti al suo ecosistema. In questo caso, possiamo effettuare il backup dei nostri dati su iCloud utilizzando gli stessi passi previsti per iPhone

Effettuare il backup dell’iPad su iCloud

Andiamo su Impostazioni > Tuo Nome > iCloud > Backup iCloud

Attiviamo il toggle Backup iCloud: in questo modo iPad effettuerà il backup dei dati giornalmente, ma solo quando collegato all’alimentazione, non in uso e connesso ad una rete Wi-Fi

Se desideriamo, possiamo forzare il processo attivano il comando manuale Esegui backup adesso

Se in seguito vogliamo eliminare un backup, gestire lo spazio utilizzato dal backup di iPad o modificare le impostazioni di backup, possiamo andare in Impostazioni > Tuo Nome > iCloud > Gestisci Spazio > Backup.

Come fare il backup dei dati dell’iPad con Finder

Come Effettuare il backup di iPad su Mac con macOS Catalina e successivi

Colleghiamo iPad al Mac con il cavo Lightning e apriamo Finder

Autorizziamo il dispositivo per l’accesso seguendo le istruzioni che compaiono a schermo

Clicchiamo sul nome del nostro iPad nella barra a sinistra

Selezioniamo Esegui backup adesso

Possiamo controllare che il backup dei dati su iCloud abbia avuto successo controllando la data a cui fa riferimento l’ultimo backup, a sinistra del pulsante Esegui backup adesso e appena sopra Gestisci backup.

Come effettuare il backup di iPad su Mac e PC con iTunes