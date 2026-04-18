In questo articolo parliamo di schede madri e in particolare di uno dei migliori modelli a marchio MSI che abbiamo provato nell’ultimo periodo per piattaforma AMD AM5, ovvero la MSI MPG X870E CARBON WIFI.

La proposta MSI, che si colloca nella gamma MSI Performance Gaming, punta in modo particolare ai gamer e agli appassionati che cercano prestazioni di livello e un design accattivante, il tutto senza rinunciare ovviamente a qualità, connettività di ultima generazione e funzionalità proprietarie in grado di aiutare concretamente l’utente.

Come vedremo a breve, siamo davanti a un prodotto ad alto profilo, non economico per intenderci, ma allo stesso tempo non troppo esagerato per design o “aggiunte” superflue che, inutile dirlo, concorrono a far lievitare il costo finale.

In poche parole, possiamo dire che la MPG X870E CARBON WIFI è il confine tra le schede madri di fascia alta e quelle di fascia enthusiast che iniziano a sforare con cifre “fuori portata” per l’utente medio. Vediamola da vicino e cerchiamo di coglierne insieme i punti salienti.

Recensione MSI MPG X870E CARBON WIFI: caratteristiche tecniche e design

La serie Carbon di MSI è molto conosciuta in particolare tra chi bazzica la fascia alta del segmento PC gaming. Avendo testato diverse schede madri AM5, anche a marchio MSI, rileviamo che negli ultimi anni MSI Carbon ha fatto un ulteriore salto in avanti, sia per quanto concerne le prestazioni che per qualità costruttiva.

Il design è originale e aggressivo, non esagerato come detto ma curato e di sicuro effetto sugli appassionati grazie a un PCB completamente nero che si abbina all’illuminazione Mystic Light RGB, senza dimenticare un sistema di dissipazione attento anche alle forme.

Il formato è quello ATX standard, lo stile (che non ci dispiace) segue la strada tracciata dai precedenti modelli MSI Carbon, ma possiamo ammettere senza problemi che la scheda ci ha colpito molto per qualità, capacità di espansione e stabilità sia lato CPU che RAM.

Il cuore della MSI MPG X870E CARBON WIFI è il chipset AMD X870E, il migliore attualmente su piazza per quanto concerne il supporto alle tecnologie più recenti, capacità di espansione e propensione all’overclock. La motherboard ha tutto quello che ricerchiamo in una top di gamma, con diverse chicche aggiuntive di MSI che danno ulteriore valore aggiunto.

Iniziamo dal sistema di dissipazione con design Frozr, uno dei più validi in circolazione per estensione/dimensioni, corazzato per tenere a bada tutte le componenti della scheda, compreso un VRM 18+2+1 fasi che ci fa stare tranquilli lato erogazione e stabilità su configurazioni spinte.

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MSI ci dice di aver migliorato sia l’heatsink con heatpipe che i pad termici, non solo su VRM ma anche per gli slot SSD M.2 dotati dell’ormai noto M.2 Shield Frozr. Abbiamo a disposizione 4 slot M.2 dissipati, due Gen 5.0, ma anche un generoso dissipatore sul chipset (anche questo ingrandito).

Al pari dei competitor, MSI porta avanti anche l’approccio EZ DIY, pensato per facilitare e velocizzare l’installazione di componenti come scheda video ed SSD; in questi casi la rimozione è davvero semplice, tutto si fa con un semplice click: con la pressione di EZ PCIE possiamo estrarre la GPU, mentre lato SSD con due semplici click rimuoviamo il dissipatore M.2 e successivamente il drive (MSI EX M.2 CLIP II).

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Sempre in quest’ottica, segnaliamo Smart Button, Tasto Flash BIOS, tasto CLEAR CMOS, EZ LED SWITCH, senza omettere gli EZ Debug LED ed EZ Digit Debug LED, quest’ultimo molto utile se iniziamo a giocare con le impostazioni del BIOS. Se passiamo alla qualità costruttiva il livello rimane alto, partendo dal PCB a 8 strati, dissipatore come visto di grado premium e slot PCI-E per la GPU rinforzati.

Rimanendo in tema PCI-E, il chipset AMD X870E offre diversi vantaggi, in primis il supporto PCI-E 5.0; tale standard è esteso ai primi due slot PCI-E x16 e a due slot M.2, a questi poi si aggiungono un ulteriore PCI-E x16 Gen 4.0 x4 e due M.2 PCI-E Gen 4.0. Lato memorie invece, sono presenti quattro slot DDR5 con una capacità massima di 256 GB (4x 64 GB) e velocità fino a 9.000 MT/s (in overclock).

La dotazione è molto più ampia comunque, e la trovate in dettaglio sotto, ma già fino a qui si capisce che su questa motherboard di sicuro non avremo problemi di compatibilità agli standard più moderni, comprese per intenderci le periferiche ARGB più recenti o i componenti MSI che supportano il connettore proprietario MSI EZ Conn.

MSI MPG X870E CARBON WIFI: rete velocissima e tante porte

Per fare colpo sui gamer, ma anche sugli utenti enthusiast, non bastano però solo le prestazioni termiche o di CPU, GPU e memorie. Il sottosistema di rete deve essere adeguato e fornire prestazioni altrettanto rilevanti, giusto per non inficiare il comportamento globale del sistema quando stiamo giocando online (ma non solo ovviamente).

Da questo punto di vista MSI sembra aver pensato a tutto, dotando la MPG X870E CARBON WIFI di due porte LAN a 5 Gbps e 2,5 Gbps, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Anche il reparto porte è spinto al limite, sia sul PCB che sul pannello I/O; quest’ultimo infatti garantisce ben 9 porte USB 10 Gbps Type-A, quattro USB-C tra cui due USB4 40 Gbps, HDMI, doppia LAN, output audio analogico e ottico, connettori per l’antenna WiFi 7 (in dotazione), chiudendo con pulsanti Flash BIOS, Smart Button e Clear CMOS.

Le funzionalità proprietarie di MSI

Arrivati fino a qui in realtà abbiamo già visto diverse chicche implementate da MSI per personalizzare al meglio il prodotto, tuttavia le novità delle schede madri last-gen dell’azienda vanno ancora oltre e puntano anche a conquistare quella fascia di utenza che guarda all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale.

In tale contesto MSI cataloga le proprie schede madri come “ready for AI PC“, ovvero che oltre a permettere di creare sistemi custom capaci di far girare l’AI in locale, sfruttano funzionalità e tecnologie ottimizzate con l’Intelligenza Artificiale per migliorare diversi aspetti, dall’esperienza utente, passando per la gestione della rete, il sistema di dissipazione e, perché no, anche le prestazioni.

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MSI MPG X870E CARBON WIFI può contare in questo senso su funzionalità integrate nel BIOS e nel software di gestione MSI Center; tra queste segnaliamo AI Engine, AI LAN Manager, Frozr AI Cooling e AI Boost. Altre aggiunte utili per l’utente sono poi la già nota MSI Driver Utility Installer e, sempre in dotazione, l’unità USB che contiene driver e utility, ma da utilizzare ad esempio anche per aggiornare il BIOS.

Chiudendo questa panoramica proprio sul BIOS, a bordo troviamo l’ultima iterazione di CLICK BIOS X, altra nostra vecchia conoscenza che anche qui può essere utilizzato sia in modalità EZ che avanzata. Per i meno esperti che puntano a ottimizzare le prestazioni, in EZ Mode troviamo opzioni come CPU Game Boost, NPU AI Boost e modalità EXPO per le DDR5, ma se siete esperti la modalità avanzata sicuramente vi darà molte più soddisfazioni.

La navigazione è abbastanza semplice, anche se le opzioni disponibili sono moltissime, inoltre non mancano strumenti utili come Hardware Monitor e MSI M-Flash per aggiornare il firmware.

Scheda tecnica MSI MPG X870E CARBON WIFI

Chipset: AMD X870E

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 18+2+1 con 80A Smart Power Stage

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: fino a +9.000 MT/s (OC) AMD EXPO

Output video: 1x HDMI 2.1 (4k 60 Hz) 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port (8K 60 Hz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (solo Ryzen 7000/9000) 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (x4) 1x PCI-E x4 Gen 4.0 (x4)

Storage: 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Supporto RAID

Porte USB (in totale): 2x USB4 Type-C 40 Gbps 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 2x USB 10 Gbps Type-C 9x USB 10 Gbps Type-A 4 x USB 5 Gbps Type-A 4 x USB 2.0

Rete: 1x Realtek LAN 5 Gbps 1x Realtek LAN 2,5 Gbps WiFi 7 2×2 e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC4080 7.1 surround

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

MSI MPG X870E CARBON WIFI: le nostre impressioni

L’abbiamo anticipato in apertura, la nostra esperienza con MSI MPG X870E CARBON WIFI va avanti ormai da un po’ di tempo, e proprio per questo possiamo confermare che siamo di fronte a una scheda madre che, al netto della piattaforma e delle funzionalità offerte, riesce a essere in primo luogo stabile e veloce.

L’esperienza d’uso legata a una recensione standard, diciamo di una settimana circa, per quanto approfondita spesso può non ricalcare al meglio quello che potrebbe essere il punto di vista dell’utente o l’esperienza reale, mentre dopo circa due mesi di utilizzo quotidiano vi assicuriamo che eventuali problematiche o criticità vengono a galla inesorabili.

In questo arco temporale la scheda MSI ci ha convinti, tanto da essere promossa a scheda madre ufficiale per la test bench AM5 per questo 2026. La motherboard non a caso è stata già testata e utilizzata in diversi articoli, recensioni e comparative, tanto da non necessitare secondo noi di ulteriori test velocistici.

L’ultimo in ordine d’arrivo è il test in overclock sul Ryzen 7 9850X3D, che vi invitiamo a leggere, ma a seguire vi lasciamo ulteriori articoli che vi danno un’idea delle doti prestazionali della scheda MSI: dal processore, alle memorie, passando per SSD Gen 5.0 e prestazioni grafiche con schede video di fascia diversa.

Quanto costa e dove acquistare MSI MPG X870E CARBON WIFI

MSI MPG X870E CARBON WIFI è come detto una scheda madre di fascia alta, caratteristica confermata non solo da quanto visto nell’articolo, ma anche dal prezzo sul mercato retail. Attualmente la scheda è ampiamente disponibile presso partner e rivenditori MSI e, possiamo dirlo, anche con prezzi piuttosto altalenanti da negozio a negozio.

In linea di massima il range va tra 475 e 520 euro, anche oltre in alcuni casi, ma qui deve essere l’utente a valutare bene, soprattutto se guarda ad affidabilità dello shop e garanzia sul prodotto.

Considerazioni

La nostra impressione su MSI MPG X870E CARBON WIFI è abbastanza chiara. Un prodotto che abbiamo scelto personalmente da abbinare la nostra piattaforma AMD per via del giusto mix tra qualità, prestazioni e supporto agli standard più recenti. A questo punto ci viene molto semplice consigliare una scheda di questo tipo, adatta a chi cerca sostanzialmente dotazioni e prestazioni da top di gamma su un prodotto non particolarmente estremo in quanto a prezzo.

A bordo troviamo praticamente qualsiasi opzione per mettere in piedi una build senza compromessi, personalizzata dal punto di vista estetico e, tra le altre cose, con i vantaggi di un approccio tool-less nella gestione delle varie componenti. Il costo come detto non è basso, ma come detto indicato per build particolarmente spinte per il gaming o, perché no, workstation ad alto profilo con soluzioni Ryzen 9 9000 o l’imminente Ryzen 9 9950X3D2.