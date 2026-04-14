In un periodo dove assemblare un PC desktop di qualsiasi livello e fascia di prezzo sta diventando quasi un’impresa, non solo a causa del cosiddetto “shortage”, ma anche per via degli speculatori e dei furbetti di turno, l’iniziativa POWERED BY MSI lanciata qualche tempo fa da MSI si sta dimostrando una delle più valide e “concrete” nel panorama del mercato PC consumer, quantomeno se guardiamo ai brand più rinomati del settore.

Partita per la prima volta nel 2024 ed estesa successivamente proprio per via del successo ottenuto, POWERED BY MSI nasce con l’intento primario di garantire la massima “sicurezza” all’utente finale nella scelta di un nuovo PC, questo non solo dal punto di vista delle prestazioni e della qualità, ma anche per via della compatibilità, installazione e consapevolezza che il tutto venga gestito da professionisti del settore, anche per quanto concerne il post vendita.

Inutile dire che in questo caso si parla di partner italiani MSI, diversi aderenti a questa iniziativa come l’azienda che, insieme a MSI e al sistema che esamineremo oggi, sarà in un certo senso protagonista dell’articolo, ovvero BREUNOR.

POWERED BY MSI: come funziona e in cosa consiste l’iniziativa

Come anticipato sopra, POWERED BY MSI nasce per garantire che il nostro nuovo PC venga realizzato da partner qualificati MSI, il tutto con la massima attenzione tecnica e soprattutto utilizzando componenti MSI premium per una compatibilità ottimale e un’esperienza di gioco senza rinunce.

L’iniziativa POWERED BY MSI è caratterizzata da quelli che potremmo definire tre livelli, o meglio, tre gradi che distinguono se vogliamo la personalizzazione delle build, il tutto in base al numero di componenti MSI scelti per le stesse. Si intuisce quindi, e non è scontato, che questi PC sono comunque personalizzabili sia per brand che per tipologia di componente, consentendo quindi anche diverse opzioni di scelta al cliente.

In tale contesto, che ora vedremo ancora più nel dettaglio, c’è da considerare che scegliendo un’opzione del genere al giorno d’oggi, marzo 2026, l’utente non si ritroverà neanche davanti alle problematiche riconducibili allo shortage e alla “reperibilità” della componentistica, sfruttando quella che potremmo anche definire una “vendita più controllata” e genuina.

I sistemi POWERED BY MSI prevedono nel dettaglio tre opzioni diverse, con altrettanti “badge” che ne indicano la natura: POWERED BY MSI ULTIMATE, POWERED BY MSI ADVANCED, POWERED BY MSI ESSENTIAL.

POWERED BY MSI ULTIMATE

L’icona ‘POWERED BY MSI ULTIMATE’ garantisce un PC con minimo 6 componenti MSI:

Scheda madre

Scheda Video

Alimentatore

Dissipatore

Case

SSD

POWERED BY MSI ADVANCED

L’icona ‘POWERED BY MSI ADVANCED’ garantisce un PC con minimo 4 componenti MSI, tra questi:

Scheda madre

Scheda video

+ 2 componenti MSI a scelta

POWERED BY MSI ESSENTIAL

L’icona ‘POWERED BY MSI ESSENTIAL’ garantisce un PC con 2 componenti MSI:

Scheda madre

Scheda video

Risulta quindi evidente, che le opzioni offerte da MSI e i partner possono soddisfare diverse tipologie d’utenza (gamer e non), partendo da chi non ha la minima esperienza nel costruire una build, arrivando a chi è un po’ più esperto o magari si ritrova già tra le mani altre componenti di un certo livello.

BREUNOR: PC da gaming ad alto profilo con una cura estrema dei dettagli

Prima di vedere la build che sostanzialmente sarà protagonista della parte più tecnica dell’articolo, per chi non fosse pratico con il settore ci sembra corretto fare anche una breve panoramica sul partner MSI che ha collaborato con noi in questa occasione.

Si tratta come detto di BREUNOR, una realtà tutta italiana partita ormai nel 2017 da un gruppo di amici o, come loro stessi di definiscono simpaticamente “nerd”, ma in sostanza un gruppo di menti giovani che hanno voluto come molti di noi trasformare la loro ossessione in un lavoro vero e proprio.

L’obiettivo dell’azienda, che nel 2025 ha aperto anche uno store fisico, è quello di offrire ai clienti soluzioni su misura e di qualità per costruire computer da gaming o da ufficio. In questo caso il focus è su una macchina da gaming, ma in generale BREUNOR punta a garantire un’esperienza senza intoppi sia in fase di scelta che in quella successiva dell’assemblaggio e del supporto tecnico.

Insomma, tutto quello che generalmente chiediamo a un professionista serio del settore, inoltre la partnership con MSI (di grado Diamond ricordiamo) risulta sicuramente un ulteriore punto a favore, indice a nostro avviso di affidabilità e professionalità.

La natura dinamica e giovane di un’azienda come BREUNOR si intuisce anche dall’attività molto curata sui social e il supporto tecnico sempre attivo su Whatsapp, mentre parlando di offerta invece, il sito è a dir poco ricco di prodotti di alta qualità, oltre che ben fatto e intuitivo per la navigazione anche ai novizi.

Riguardo i PC da gaming, le build a listino sono addirittura 110, tutti sistemi creati con criterio, variegati per quanto concerne le piattaforme disponibili, curati ovviamente sotto il profilo estetico e del cablaggio per fare colpo sull’occhio attento dei gamer.

Configuratore PC BREUNOR: massima libertà all’utente, ma l’assistenza rimane primaria

Tra i servizi più interessanti e probabilmente apprezzati che offre BREUNOR c’è sicuramente il Configuratore PC. Si tratta di uno strumento molto utile, soprattutto per i meno esperti, ma più in generale un’opzione per “snellire” tutta la procedura di costruzione della build, rendendola al contempo più semplice ed efficace.

Il Configuratore PC BREUNOR risulta secondo noi intuitivo e completo, inoltre non esclude quella nicchia di utenza che pur cercando “una guida” nella scelta della piattaforma, preferisce assemblare di persona il proprio PC. Andando nel dettaglio, le opzioni offerte dall’azienda sono tre:

PC non assemblato: si acquistano solo i componenti di cui si verifica la compatibilità in tempo reale con prezzi già scontati

PC assemblato: scelta guidata di componenti, montaggio e cablaggio di grado professionale e stress test per garantirne il funzionamento

PC pronto all’uso: scelta guidata di componenti, montaggio e cablaggio di grado professionale, Installazione OS/driver, stress test e validazione

Per il resto, una volta decisa la tipologia di acquisto, si procede in modo molto logico. Si sceglie la piattaforma, in questo caso AMD o Intel, e successivamente si passa al case, processore, scheda madre, dissipatore CPU, RAM, scheda video, storage, alimentazione e metodo di pagamento.

BREUNOR TECH: una build equilibrata per giocare ad alto frame-rate

Per l’occasione, BREUNOR ci ha spedito il sistema da gaming TECH che, in sostanza, rappresenta una variante del suo best seller, ovvero il modello ODIN basato su AMD Ryzen 7 7800X3D e GeForce RTX 5070. La build in questione riprende sostanzialmente le stesse specifiche tecniche e design, che ora vedremo a seguire, ma presenta un aggiornamento sul dissipatore a liquido AiO, ora dotato di display LCD.

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Prima di vedere il PC da vicino, vogliamo partire con un punto a favore dei tecnici BREUNOR, ovvero l’imballaggio. Il sistema arriva sostanzialmente in una doppia scatola, quella dell’azienda (di alta qualità, che non è scontato) e quella del case che contiene di fatto il computer assemblato e pronto all’uso.

Il tutto è sistemato in modo che non ci possano essere movimenti “anomali” della componentistica interna, non solo nel case, ma anche nella scatola più grande, che tra le altre cose contiene i box originali dei prodotti installati e tutti gli accessori.

Riteniamo di ottima fattura (e forma) anche la protezione di schiuma espansa posizionata all’interno del case, a dir poco essenziale quando si spediscono i preassemblati di questo tipo. Rileviamo inoltre che nel contesto del programma POWERD BY MSI, la build di BREUNOR rientra nella fascia POWERED BY MSI ULTIMATE, ovvero con sei componenti targati MSI.

Passando con gradualità alla parte più tecnica dell’articolo, partiamo dicendovi che siamo di fronte a un Mid-Tower di fascia medio-alta che come detto punta tutto su AMD Ryzen 7 7800X3D e GeForce RTX 5070, ovvero una delle migliori combo se puntate a giocare ad alto frame-rate e volete in qualche modo contenere i costi (soprattutto se guardiamo ai più recenti processori Ryzen 7 9800X3D/9850X3D).

La GeForce RTX 5070 12 GB, passata più volte sulla nostra test bench, è l’ideale per giocare a 1440P maxato, ma non dimentichiamo che con l’avvento del DLSS 4.5 con MFG x4 (e x6 che arriverà a breve), permette di giocare anche su schermi 4K con l’upscaling senza sacrificare troppo la qualità.

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Ma vediamo meglio la configurazione del sistema messo in piedi da BREUNOR:

CASE: MSI MAG PANO 110R PZ

CPU: Ryzen 7 7800X3D 8 core / 16 thread fino a 5,00 GHz

Dissipatore: MSI MPG CORELIQUID P13 – Aio 360 mm con LCD 2,1″

RAM: 2x 16 GB DDR5 Kingston Fury Beast RGB 6.000 MT/s AMD EXPO

GPU: MSI GeForce RTX 5070 12 GB VENTUS

SCHEDA MADRE: MSI B850 GAMING PLUS WIFI – AMD B850 socket AM5

SSD: MSI SPATIUM M470 1 TB – M.2 PCI-E Gen 4.0

ALIMENTATORE: MSI A750GL PCIE5 – 750 Watt 80 Plus Gold

SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 Pro

La dotazione conferma quanto detto poco sopra, partendo dalla piattaforma scelta, ovvero AMD B850, abbinata a 32 GB di RAM DDR5 6.000 MT/s (molto comodi) e un SSD da 1 TB PCI-E Gen 4.0 sempre MSI, scelta quest’ultima che condividiamo perché un’unità Gen 5.0 non avrebbe avuto molto senso. L’opzione dell’azienda, un MSI SPATIUM M470, offre ottime prestazioni e un’ottima reattività; ecco un esempio lampante:

Il tutto arriva ovviamente già installato e testato a dovere, con un assemblaggio professionale e un cable management che abbiamo trovato impeccabile. BREUNOR offre inoltre anche altri servizi aggiuntivi per espandere la build, opzioni personalizzate e ottimizzazioni per i giochi. Anche per i pagamenti c’è molta flessibilità, ma per maggiori dettagli vi rimandiamo direttamente al sito dell’azienda.

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Aggiungiamo in coda che in bundle è fornito anche un abbonamento a Norton Antivirus for Gamers per un anno, con garanzia sul PC di 24 mesi; assemblaggio e test prestazioni sono inclusi infine nel prezzo finale.

BREUNOR TECH POWERED BY MSI: ecco come va nei giochi (e non solo)

Spogliato il case del suo doppio involucro, e fatte tutte le considerazioni del caso, passiamo però ai fatti con alcuni benchmark che ci permettono di valutare le prestazioni velocistiche (assolute) della macchina.

Avendo ben chiara la piattaforma AMD AM5, non ci aspettiamo che performi meglio dei Ryzen 9000 più recenti, ma possiamo assicurarvi che il Ryzen 7 7800X3D è più che sufficiente per il 90% dei gamer, quindi vi consigliamo sempre di guardare ai “numeri reali” e non farvi guidare solo dalle mode del momento.

Il sistema BREUNOR nasce evidentemente per scopi ludici, ma sappiamo bene che col PC possiamo farci di tutto, quindi è certo che l’utente impiegherà un sistema del genere anche su altri applicativi. Non cercheremo l’ago nel pagliaio, limitandoci a verificare alcuni dei test di rifermento che utilizziamo di solito.

Per quanto concerne la potenza del processore, ecco come si comporta quando messo alla prova con software di rendering o compressione/decompressione di file. Il chip AMD è molto reattivo grazie alla generosa cache 3D in abbinamento ai 32 GB DDR5, inoltre la frequenza Boost a 5 GHz e la configurazione 8 core / 16 thread rendono questa soluzione piuttosto versatile, anche se abbiamo a che fare con applicativi di un certo peso.

Ryzen 7 7800X3D si conferma una CPU molto concreta e prestante, oltre che efficiente, ma il punto forte di questo modello si concretizza nel gaming, soprattutto se abbinato a una scheda video potente come la GeForce RTX 5070 che, tra le altre cose, supporta come detto il DLSS 4.5 con MFG, permettendoci di giocare come vedete anche su display 4K su titoli come Resident Evil Requiem o Cyberpunk 2077 (con le dovute ottimizzazioni ovviamente).

Ok, è veloce. Ma le temperature?

Viste le prestazioni, che per noi non rappresentano una sorpresa, un breve passaggio anche sul versante temperature, elemento che non deve essere mai trascurato su una build del genere che magari rimarrà accesa per molte ore al giorno.

Per l’occasione abbiamo semplicemente massacrato CPU e GPU con Cinebench R23 e FurMark, ecco i risultati:

Le temperature di esercizio sono a nostro avviso molto buone, merito anche dell’airflow di grado enthusiast; tra le altre cose, il profilo impostato per le ventole è praticamente a fondo scala, caratteristica che spiega l’ottima ventilazione, ma leggermente a discapito della rumorosità finale. Visti i valori rilevati sulle componenti però, pensiamo che si possa utilizzare senza problemi un impostazione meno aggressiva sulle ventole di AiO e case.

Considerazioni

Prestazioni a parte, che ovviamente non rappresentano l’obiettivo del nostro articolo, al termine di questa “esperienza” con una build da gaming POWERED BY MSI targata BREUNOR, possiamo dire che ci riteniamo soddisfatti sia per quanto riguarda l’aspetto scelta/compatibilità che per l’affidabilità e la possibilità di lasciare gestire tutto a esperti e professionisti del settore.

L’iniziativa MSI, che in questo caso abbiamo cercato di guardare dal punto di vista dell’utente novizio, o di chi semplicemente non si vuole preoccupare dei vari aspetti legati all’assemblaggio di un PC del genere, risulta valida secondo noi almeno sotto tre aspetti: riuscire a reperire intanto tutte le componenti necessarie a prezzi “controllati” senza sbattimenti particolari, avere a disposizione prodotti di qualità targati MSI (ma non solo aggiungiamo), essere tranquilli che il tutto sia gestito e supervisionato da tecnici professionisti.

In una parola, con questo approccio abbiamo la cosiddetta “pappa pronta” e, budget permettendo, possiamo mettere le mani su una build che sarà al 100% equilibrata in base alle nostre preferenze, praticamente da scartare e collegare esclusivamente alla rete elettrica. In questo contesto, abbiamo apprezzato anche il lavoro dello staff di BREUNOR, che non conosciamo teniamo a precisare, ma che ha confezionato un prodotto impeccabile nei vari aspetti che abbiamo citato nel paragrafo dedicato.

Ricordiamo che la build che avete visto in prova, BREUNOR TECH, attualmente è disponibile sul sito ufficiale con uno sconto di 200 euro; per maggiori dettagli potete consultare il link diretto che vi lasciamo a seguire.

In collaborazione con MSI Italia