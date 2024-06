AMD sceglie la vetrina del Computex 2024 per l’annuncio che (quasi) tutti si aspettavano, ovvero il lancio dei nuovi processori desktop Ryzen 9000 con architettura Zen5, rilanciando se vogliamo il guanto di sfida a Intel che, almeno in questa occasione, non potrà rispondere concretamente prima di questo autunno con la presentazione dei primi modelli Core Ultra 200 “Arrow Lake”.

Detto questo, AMD non annuncia solo un’inedita architettura CPU, ma anche la sua nuova NPU ad alte prestazioni XDNA2 che troveremo sui PC AI next-gen con grafica RDNA3.5, in particolare notebook, con un’ulteriore novità per la nomenclatura dei vari modelli mobile. C’è posto anche per nuovi processori di fascia media Ryzen 5000 XT basati su Zen4 e socket AM4 e, passando al segmento workstation, la scheda grafica Radeon PRO W7900 Dual Slot. Ma vediamo tutto con ordine.

Ryzen 9000 Zen5: AMD si riprende lo scettro nel gaming e nella produttività

Volendo essere sinceri, AMD alla fine ci ha sorpreso in quanto aveva lasciato trapelare pochi dettagli sulla piattaforma desktop Zen5; le indiscrezioni più consistenti sono arrivate (anche grazie ai partner) solo nelle ultime ore, segno che ormai il lancio era imminente e ora ufficializzato dall’azienda. I processori desktop Ryzen 9000, nome in codice Granite Ridge, sono ufficiali nonché i primi modelli a utilizzare l’architettura CPU Zen5, ulteriormente rivista rispetto a Zen4 e capace di garantire un sostanziale aumento delle prestazioni, senza sacrificare l’efficienza. Come ampiamente previsto, le nuove CPU rimangono su socket AMD AM5, risultando quindi retrocompatibili con le attuali schede madri serie 600 con memorie RAM DDR5 e supporto PCI-E 5.0.

Ora vedremo i nuovi modelli, ma prima c’è da sottolineare che secondo AMD Zen5 garantisce un incremento medio dell’IPC rispetto a Zen4 del 16%; tutto come al solito dipende sempre dall’ambito di utilizzo, mentre paragonato alla concorrenza, AMD dichiara prestazioni sino al 56% superiori a un Core i9-14900K, battuto anche in gaming con una percentuale variabile dal 4% a 23% (dati AMD ovviamente). AMD evidenzia la leadership anche per quanto riguarda le prestazioni grafiche e quelle legate all’accelerazione AI, mentre se guardiamo alla gamma Ryzen 9000 notiamo che AMD ha mantenuto praticamente l’offerta invariata rispetto ai Ryzen 7000.

A guidare la gamma Ryzen 9000 desktop c’è il tanto atteso Ryzen 9 9950X, un chip da 16 core e 32 thread, capace di spingersi sino a 5,7 GHz con un TDP di 170 watt. L’azienda di Lisa Su sembra quindi voler stravolgere solo le prestazioni, mantenendo come detto retrocompatibilità con schede AM5, ma allo stesso tempo annunciando anche i nuovi chipset serie 800, per la precisione AMD X870 e AMD X870E.

Le indiscrezioni provenienti dai partner erano quindi corrette, la nuova generazione di schede madri supporterà DDR5 ad alta frequenza con AMD EXPO, PCI-E 5.0 per GPU e soprattutto SSD, USB 4.0 su tutti modelli AMD X870 e X870E; a questo proposito attendiamo quindi novità dai partner più importanti come ASUS, Gigabyte, MSI e ASRock.

Caratteristiche tecniche processori Ryzen 9000 desktop

Come anticipato sopra, la lineup AMD per i Ryzen 9000 non cambia; in cima alla lista troviamo i Ryzen 9 9900X, seguiti da Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 96X00 per la fascia più economica. A seguire tutte le specifiche nel dettaglio:

AMD Ryzen 9 9950X : 16 core / 12 thread – 5,7 GHz – 80 MB Cache – TDP 170 watt

: 16 core / 12 thread – 5,7 GHz – 80 MB Cache – TDP 170 watt AMD Ryzen 9 9900X : 12 core / 24 thread – 5,6 GHz – 76 MB Cache – TDP 120 watt

: 12 core / 24 thread – 5,6 GHz – 76 MB Cache – TDP 120 watt AMD Ryzen 7 9700X : 8 core / 16 thread – 5,5 GHz – 40 MB Cache – TDP 65 watt

: 8 core / 16 thread – 5,5 GHz – 40 MB Cache – TDP 65 watt AMD Ryzen 5 9600X: 6 core / 12 thread – 5,4 GHz – 38 MB Cache – TDP 65 watt

AMD Ryzen 5900XT e Ryzen 7 5800XT puntano alla fascia media

Non solo fascia alta per AMD che pensa anche all’utenza che vuole contenere i costi, magari rimanendo sulla collaudata piattaforma AM4. In questo contesto debuttano Ryzen 9 5900XT e Ryzen 7 5800XT, il primo è un 16 core / 32 thread con 72 MB di cache e frequenza boost a 4,8 GHz, il secondo un chip a 8 core (16 thread) con 32 MB di cache, condividendo la stessa frequenza e TDP (105 watt) del fratello maggiore.

I “nuovi” Ryzen 5000 XT saranno compatibili con sistemi AM4, probabilmente con aggiornamento BIOS, e arrivano sul mercato nella variante boxed con dissipatore AMD Wraith Prims RGB in dotazione. Riguardo le prestazioni, il Ryzen 9 5900XT se la gioca con un Intel Core i7-13700K, mentre il Ryzen 7 5800XT punta al fratello minore, l’Intel Core i5-13600K.

I nuovi processori AMD Ryzen AI 300: tutto nuovo per i notebook next-gen

Novità importanti anche per il mondo mobile e notebook, AMD ha presentato anche i nuovi modelli Ryzen AI fino a 12 core, o meglio la terza generazione di processori per sistemi con Intelligenza Artificiale dopo le piattaforma Ryzen 7000 e Ryzen 8000 Laptop. Come detto in apertura, non cambia solo l’hardware ma anche il nome dei processori per notebook AMD che, in questo senso, si avvicina a Intel con i più recenti Core Ultra.

La nuova gamma prende il nome di Ryzen AI 300, un mix di prestazioni e tecnologie di ultima generazione che potrà fare la differenza sui notebook Windows 11 con Copilot che vedremo sul mercato da qui a fine anno. A bordo non c’è solo la nuova architettura Zen5, ma anche una componente grafica rinnovata (RDNA 3.5) e la nuova NPU AMD XDNA2 da 50 TOPS.

Due i modelli annunciati da AMD, il Ryzen AI 9 HX 370 e il Ryzen AI 9 365, entrambi dotati anche della nuova GPU Radeon 800M. Ma vediamo subito le caratteristiche:

AMD Ryzen AI 9 HX 370: 12C / 24T – 5,1 GHz – 36 MB Cache – NPU 50 TOPS – Radeon 890M 16 CU – 15-54 W

AMD Ryzen AI 9 365: 10C / 20T – 5,0 GHz – 34 MB Cache – NPU 50 TOPS – Radeon 880M 12 CU – 15-54 W

AMD ci segnala che la configurazione dei core per questi processori Ryzen AI non prevede solo core Zen5, ma un mix di core Zen5 e Zen5c, divisi al 50% per la precisione; la piattaforma supporterà le più recenti memorie DDR5 presenti sul mercato, oltre a connettività avanzata e una buona dotazione di porte dove non mancherà lo standard USB 4.0.

Riguardo le prestazioni, AMD per il momento ha enfatizzato più che altro quelle relative ai carichi AI rispetto alla concorrenza. Grazie alle prestazioni e all’efficienza della nuova NPU XDNA2, i sistemi con Ryzen AI 300 sono sino a cinque volte più reattivi in ambito AI, battendo a mani basse Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X; anche Apple M3 è inserito nel contesto e battuto (negli scenari AMD) con uno scarto che va dal 9% al 98%.

Grazie alla nuova GPU integrata con architettura RDNA3.5, i sistemi con CPU AMD Ryzen AI 300 garantiranno buone prestazioni anche nei giochi, battendo in questo caso la controparte Intel con uno scarto variabile dal 28% al 47% (in base ai titoli scelti quindi). I processori AMD Ryzen Ai 300 troveranno posto sui notebook di prossima generazione, o meglio, su PC Copilot+ che, dati alla mano, rispecchiano le peculiarità dei nuovi chip AMD. Nelle prossime settimane ci aspettiamo novità da partner AMD come Acer, ASUS, HP, Lenovo ed MSI, altri arriveranno nei prossimi mesi e in autunno.

AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot: compatta ed efficiente per le workstation AI moderne

Le novità di AMD al Computex 2024 non finiscono qui, c’è posto anche per la scheda grafica Radeon PRO W7900 Dual Slot, una soluzione pensata per le workstation AI dove lo spazio è un problema, oppure dove sono previste configurazioni multi-GPU e sono indispensabili le schede dual-slot. Equipaggiata con 48 GB di memoria GDDR6 ECC, la proposta AMD garantisce una banda passante di 864 GB/s con una potenza di calcolco FP16 stimata in 123 TFLOPS, il tutto per un TDP di 295 watt; a bordo sono presenti anche 192 AI Accelerator mentre non manca il supporto Display Port 2.1.

AMD dichiara che Radeon PRO W7900 offre un rapporto prestazioni/costi superiore del 50% se paragonato a una NVIDIA RTX 6000 ADA, per l’occasione inoltre viene annunciato AMD ROCm 6.1 per gli sviluppatori e in sostanza per trarre il massimo vantaggio dall’architettura AMD.

Disponibilità e prezzi

Precisiamo subito che al momento AMD non ha fornito dettagli sui prezzi di tutti i prodotti annunciati oggi. Per semplificare il tutto abbiamo pensato a un breve sunto che vi proponiamo a seguire: