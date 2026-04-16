Nel sempre più affollato panorama degli accessori tecnologici, dove praticità e integrazione con l’ecosistema giocano un ruolo fondamentale (soprattutto nell’uso quotidiano), Anker Innovations ha deciso di anticipare l’arrivo in Italia di due nuovi prodotti pensati per rispondere a esigenze molto diverse ma ugualmente centrali; l’ascolto in mobilità e la ricarica intelligente.

Due nuovi prodotti Anker presto disponibili in Italia

Parliamo, nello specifico, delle nuove cuffie over-hear Soundcore Space 2 e del caricabatterie Anker Nano Charger 45W Smart Display, due soluzioni che, come spesso accade con i prodotti del brand, puntano a combinare funzionalità avanzate, design curato e un’esperienza d’uso il più possibile immediata. Il tutto accompagnato, almeno nella fase iniziale, da una serie di iniziative early bird dedicate agli utenti italiani.

Soundcore Space 2: cancellazione del rumore e comfort per tutti i giorni

Partiamo dalle cuffie Soundcore Space 2, sviluppate dal brand audio Soundcore (parte dell’universo Anker Innovations), che si rivolgono a chi cerca un prodotto versatile, adatto sia ai viaggi che all’utilizzo quotidiano.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la cancellazione del rumore adattiva su quattro livelli, in grado di adeguarsi autonomamente all’ambiente circostante: che si tratti del rumore costante di un aereo, del traffico urbano o di un ufficio particolarmente affollato, il sistema promette di intervenire in maniera efficace soprattutto sulle frequenze più basse, quelle che spesso risultano più fastidiose.

Non manca poi una funzione di rumore bianco integrata, attivabile rapidamente, pensata per favorire concentrazione o relax, oltre a diverse ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale che contribuiscono a migliorare l’esperienza complessiva.

Dal punto di vista estetico, le cuffie saranno disponibili in diverse colorazioni, quali Linen White, Seafoam Green e Jet Black, con un prezzo di listino fissato a 129,99 euro. Il lancio ufficiale è previsto per il 21 aprile.

Anker Nano Charger con ricarica intelligente e display

Accanto alle cuffie troviamo il nuovo Anker Nano Charger, una soluzione che punta a distinguersi in un segmento ormai estremamente competitivo grazie a una caratteristica piuttosto insolita: la presenza di un display intelligente integrato.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, si tratta del primo caricabatterie al mondo con questa tipologia di schermo, capace di mostrare in tempo reale informazioni come lo stato della ricarica e la temperatura della batteria, il tutto accompagnato da animazioni pensate per rendere l’interazione più intuitiva.

Ma l’aspetto forse più interessante è il riconoscimento automatico dei dispositivi, in particolare quelli dell’ecosistema Apple come iPhone e iPad, che consente di adattare dinamicamente la potenza erogata con l’obbiettivo di ottimizzare la ricarica a preservare la salute della batteria nel lungo periodo. È comunque possibile utilizzare il caricabatterie anche con altri smartphone, sebbene in quel caso non venga riconosciuto il modello specifico.

Tra le funzionalità troviamo anche una modalità Care certificata TÜV, pensata proprio per ridurre l’usura della batteria, il tutto racchiuso in un design compatto che lo rende particolarmente adatto ai viaggi.

Il prezzo di listino sarà di 39,99 euro, con disponibilità a partire dal 27 aprile e diverse colorazioni tra cui Cosmic Orange, Aurora White, Stone Black e Misty Blue.

Sconti per chi si registra

Come anticipato in apertura, Anker Innovations ha già avviato alcune iniziative early bird dedicate agli utenti italiani, pensate per incentivare la registrazione prima del lancio ufficiale.

Nel caso di Anker Nano Charger gli utenti registrati entro il 26 aprile potranno ottenere uno sconto del 25% insieme a un cavo incluso, mentre per le Soundcore Space 2 è previsto uno sconto del 10%, sempre legato alla registrazione sul sito ufficiale entro la stessa data.

Entrambi i prodotti saranno acquistabili sia su Amazon che tramite il sito ufficiale del brand, seguendo le tempistiche già indicate, ovvero 21 aprile per le cuffie e 27 aprile per il caricabatterie.

Nel complesso, Anker Innovations continua a muoversi in una direzione piuttosto chiara, proporre accessori che non si limitano a svolgere una funzione di base, ma che cercano di aggiungere valore attraverso l’intelligenza, l’integrazione e un’esperienza utente curata nei dettagli.