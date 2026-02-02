Torniamo a occuparci del nuovo AMD Ryzen 7 9850X3D per una sfida col quello che possiamo definire il processore più potente dell’ultima generazione targato Intel, parliamo del Core Ultra 9 285K “Arrow Lake”. L’ultimo arrivato in casa AMD ha avuto il non semplice compito di “migliorare” il già valido Ryzen 7 9800X3D (Recensione), battendolo anche se di poco e aggiudicandosi così lo scettro di CPU più veloce in ambito gaming.

Riguardo invece il Core Ultra 285K, la soluzione Intel è stata oggetto di diversi test di approfondimento, anche con lo stesso 9800X3D, confermando quello che ormai tutti sapevamo, ovvero che AMD con Zen 5 è riuscita ad aggiudicarsi la supremazia in campo PC gaming e produttività (vedi Ryzen 9) soprattutto per via di un’ottima efficienza energetica.

Nell’attesa che Intel proponga il tanto atteso Arrow Lake Refresh, con i modelli Core Ultra 200 Plus, oggi vi proponiamo un testa a testa tra l’ultimo AMD e il top di gamma Intel, non solo in gaming dove è quasi scontato il risultato (almeno a 1080P), ma anche in altri applicativi perché, ricordiamolo, i nostri PC non sono fatti solo per giocare, anzi è vero il contrario.

AMD Ryzen 7 9850X3D vs Intel Core Ultra 9 285K: caratteristiche e funzionalità a confronto

Di AMD Ryzen 7 9850X3D abbiamo parlato approfonditamente nella recensione dedicata, che ovviamente vi invitiamo a consultare per fugare qualsiasi dubbio tecnico. Volendo però riassumere in poche parole, ribadiamo che questo processore è a tutti gli effetti un refresh del Ryzen 7 9800X3D, migliorato sostanzialmente solo nella frequenza Boost.

L’incremento apportato da AMD non è marginale, si parla di ben 400 MHz, ovvero 5,6 GHz contro i 5,2 GHz raggiunti dal fratello minore. Il resto delle caratteristiche rimane invariato: 8 core Zen 5 con supporto SMT (16 Thread quindi), 64 MB di 3D V-Cache 2a gen che portano la cache totale a 104 MB e un TDP di 120 watt, immutato rispetto al suo predecessore nonostante il clock nettamente più spinto.

Al pari della controparte Intel che ora vedremo, Ryzen 7 9850X3D supporta esclusivamente memorie DDR5 (5.600 MT/S native) e ovviamente lo standard PCI-E 5.0 per scheda grafica ed SSD NVMe; il socket rimane sempre l’AMD AM5.

A questa dotazione che lo rende il top attualmente per giocare, Intel risponde con il Core Ultra 9 285K da 24 core e 24 Thread; qui ricordiamo che sparisce il supporto Hyper Threading (o HT), inoltre a differenza di AMD ritroviamo un design ibrido multi-tile con un mix di core ad alte prestazioni Lion Cove (8) e core efficienti Skymont (16).

Il chip Arrow Lake porta in dotazione anche 36 MB di Intel Smart Cache, una frequenza Boost di 5,7 GHz, supporto completo PCI-E 5.0 e memorie DDR5 native a 6.400 MT/s; rimanendo in tema, c’è da dire inoltre che la piattaforma Intel, su socket LGA 1861 ricordiamo, è compatibile anche con le RAM DDR5 CUDIMM, decisamente più spinte in frequenze se guardiamo alle classiche UDIMM.

Rispetto alla controparte AMD, il TDP nominale che Intel chiama PBP (Processor Base Power) è di 125 watt, tuttavia la CPU presenta anche un valore MPT (Maximum Turbo Power) di 250 watt. Ma riassumiamo insieme il tutto per avere i dati facilmente a portata di mano.

Scheda tecnica AMD Ryzen 7 9850X3D

Architettura Zen 5

Nodo produttivo TSMC a 4 nanometri

Core/Thread 8/16 (supporto SMT)

Frequenza base 4,7 GHz

Frequenza boost 5,6 GHz

Cache totale 104 MB

Cache L2 8 MB

Cache L3 32 MB

3D V-Cache 64 MB

TDP 120 watt

Socket AM5

Supporto DDR5 5.600 MT/s nativo, AMD EXPO

PCI-E 5.0 per GPU ed SSD

GPU Integrata Radeon basata su RDNA 2

Scheda tecnica Intel Core Ultra 9 285K

Architettura Lion Cove + Skymont

Processo Produttivo TSMC N3B a 3 nanometri

Core/Thread 24C/24T (8C/8T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,7 GHz (P-Core), 3,2 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,7 GHz (P-Core), 4,6 GHz (E-Core)

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125 watt

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 250 watt

Socket LGA 1851

Supporto DDR5 6.400 MT/s nativo, Intel XMP 3.0

PCI-E 5.0 per GPU ed SSD

GPU Integrata Intel Xe TSMC 5 nm (IO e SoC Tile a 6 nm)

Piattaforma e metodologia di test

Per questo confronto tra AMD e Intel utilizzeremo una serie di applicativi e giochi che ci permetteranno di rilevare e analizzare le prestazioni di entrambi i modelli in diversi scenari; il tutto ovviamente verrà testato a parità di configurazione hardware software e impostazioni BIOS, ovvero con impostazioni di fabbrica, evitando per il momento di abilitare AMD PBO Enhanced o il profilo Intel Extreme.

Ecco le due build nel dettaglio:

Processori: AMD Ryzen 7 9850X3D Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore CPU: Gigabyte Gaming 360

Scheda madre: AMD: MSI X870E Carbon WiFi socket AM5 Intel: ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI socket LGA 1851

RAM: AMD: G.Skill Trident Z5 NEO RGB da 6.000 MT/s CL 28 – AMD EXPO (2x 16 GB) Intel: Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s CL 40 – Intel XMP 3.0 (2x 24 GB)

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5080

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver AMD, Intel e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Software utilizzati nella prova

Test CPU

Cinebench R23 Single/Multi Core

Blender Open Data

V-Ray Benchmark

Geekbench 6 Single/Multi Core

7-Zip Benchmark 32MB

AIDA64 Extreme Crittografia AES

Test 3D / Gaming 1080P Ultra o Dettagli Maxati (no DLSS)

Suite 3DMark

Final Fantasy XIV

Hitman WoA

CS GO 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Assassin’s Creed Mirage

Cyberpunk 2077

Benchmark CPU – Single e Multi Core

Passiamo alla pratica e diamo inizio alla nostra sfida con i benchmark relativi al reparto CPU, ovvero tutti quegli applicativi che sfruttano le potenzialità delle architetture AMD e Intel in single e multi-core, dal rendering passando per la compressione di file e scenari misti come propone ad esempio Geekbench.

I grafici parlano molto chiaro e ci confermano sostanzialmente quanto già sapevamo: il Core Ultra 9 di Intel ha la meglio in multi-thread grazie al maggior numero di core, motivo per cui solitamente viene confrontato con i top di gamma della serie Ryzen 9.

In questo contesto (fascia alta), ma più in generale in fase di realizzazione della build, contano però anche i costi e, se per assurdo, un Ryzen 7 9850X3D costasse quanto un Core Ultra 9 285K, ci sarebbe a quel punto da fare i conti per bene in base all’utilizzo stesso della macchina.

L’AMD Ryzen 7 9850X3D riesce comunque a essere più veloce in single-thread, merito non solo della cache 3D, ma anche della frequenza Boost così spinta; tale peculiarità ci offre già un’anteprima di quello che saranno i risultati in ottica gaming.

Prestazioni in gaming a 1080P

Che la serie AMD Ryzen 9000X3D al momento non abbia rivali in campo gaming non è una scoperta di oggi, il 9850X3D va solo a migliorare (anche se leggermente) il 9800X3D che era già considerato il top per giocare da PC. La tecnologia 3D V-Cache fa la differenza, ma bisogna anche ricordare che non tutti i giochi o applicativi sono sensibili alla cache aggiuntiva di AMD.

Se ad esempio prendiamo i test del 3DMark, che spaziano dal raster in DirectX 11 alle più recenti DirectX 12 e al ray-tracing, notiamo come il cambio di CPU non influenza più di tanto il punteggio ottenuto dalla scheda grafica.

Discorso totalmente differente se passiamo al gaming ad alto refresh-rate. Come si evince facilmente dal grafico riportato sopra, AMD Ryzen 7 9850X3D è sempre in testa con risultati variabili in base al titolo preso in esame. Su CS:GO 2 per esempio registriamo un +17% a 1080P, un picco del 29% su Hitman mentre su Cyberpunk 2077 la differenza è di appena 8 FPS.

Temperature e consumi

Abbiamo già eseguito delle prove su consumi e temperature di esercizio dei due chip in esame, un testa a testa però ci fa comodo anche in questa occasione per chiudere il confronto e di conseguenza stilare pro e contro delle CPU.

Partiamo dalle temperature, ambito dove i due chip sono abbastanza vicini tranne quando andiamo a saturare tutti core con applicativi particolarmente stressanti come un Cinebench. Qui il Core Ultra 9 285K ha la peggio, sicuramente per via del numero di core, ma anche e soprattutto perché a differenza del Ryzen 7 9850X3D il Maximum Turbo Power può arrivare a 250 watt, mentre il PTT impostato da AMD tocca un picco di 162 watt (152 watt di picco in questo caso).

Di conseguenza, sotto stress la CPU Intel consuma molto di più, superando l’avversario di ben 100 watt (+66%) ma fornendo al contempo prestazioni superiori nell’ordine del’80% (che non è poco); spulciando bene il grafico noterete inoltre che Core Ultra 9 285K in realtà consuma di meno in gaming e anche in IDLE.

AMD Ryzen 7 9850X3D vs Intel Core Ultra 9 285K: confronto sui prezzi

A questo punto, visto il dominio del Ryzen 7 9850X3D in gaming/single-core e quello dell’Intel Core Ultra 9 in multi-thread, sappiamo bene cosa scegliere in base alle nostre esigenze. Riguardo i costi, attualmente AMD Ryzen 7 9850X3D si trova tranquillamente al prezzo ufficiale dichiarato da AMD per il mercato italiano, ovvero 519 euro (anche poco meno).

Anche la proposta Intel si può reperire attualmente alla stessa cifra, anche se il prezzo medio è leggermente più alto, collocandosi a 530-540 euro.

Considerazioni

Questa sfida tra AMD Ryzen 7 9850X3D e Intel Core Ultra 9 285K ci conferma ulteriormente che la serie Ryzen 9000X3D “Zen 5” rimane imbattuta in gaming, con uno scarto più o meno marcato in base al gioco scelto; se parliamo di multi-thread invece, il Core Ultra 9 285K domina e se la deve vedere con i più potenti modelli serie Ryzen 9 9000.

La proposta AMD vanta anche una migliore efficienza energetica sotto carico, ma in questo caso bisogna ribadire che la configurazione del modello Intel deve trovare un confronto diretto con CPU a “più alta densità” come i Ryzen 9 9000X e le varianti X3D da 12/16 core.

C’è da dire che Arrow Lake se la cava bene quando parliamo di consumi in ambito gaming, mentre se guardiamo alla piattaforma e ai costi che possono derivare da schede madri e memorie DDR5 di fascia media o medio-alta, le due opzioni non sono tanto distanti.

A parità di prezzo quindi, AMD in questo caso stravince in gaming ed è superiore in single-thread, mentre Intel è nettamente avanti in multi-thread, per essere chiari dove conta il numero di core.

Per il momento quindi non ci rimane che attendere i modelli della serie Core Ultra 200 Plus che, allo stesso tempo, saranno un refresh degli attuali e probabilmente andranno ad accorciare il divario sia in ottica gaming che in single-core.