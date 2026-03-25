Torniamo a occuparci di schede video custom per la prova sul campo della nuova PNY GeForce RTX 5070 Slim OC, ovvero l’ultima novità di casa PNY in materia di schede grafiche a chip NVIDIA Blackwell dal design compatto. La sigla dice già tutto, ma forse non molti sapranno che la serie Slim a doppia ventola del produttore statunitense debutta proprio oggi, andando ad ampliare un catalogo già ricco di modelli che guardano non solo alle build da gaming ad alto profilo, ma anche ai sistemi più compatti, dove per intenderci dobbiamo fare i conti con le dimensioni del case.

Della GeForce RTX 5070 di NVIDIA abbiamo parlato in diverse occasioni; è stata oggetto di numerosi test e comparative, tuttavia il debutto della gamma PNY Slim, che tra l’altro prevede un secondo modello basato su GeForce RTX 5080, ci offre un assist perfetto per tornare su uno dei prodotti più ambiti nella fascia medio/medio-alta del segmento consumer.

In questo caso però, oltre a rivedere le prestazioni con piattaforma hardware e software aggiornata, andremo anche a verificare il lavoro svolto da PNY in fatto di design e in particolare del sistema di dissipazione.

Ridurre le dimensioni in questi casi è un’idea che piace agli utenti, o almeno a una parte, ma c’è da tenere conto che dimensioni contenute vuol dire anche dissipatore più compatto o comunque meno esteso. Non pensiamo sia il caso di questa PNY GeForce RTX 5070 Slim OC, ma dobbiamo comunque avere delle conferme direttamente sul campo.

Recensione PNY GeForce RTX 5070 Slim OC: design e caratteristiche

Prima di fare un recap sulle specifiche prettamente tecniche della NVIDIA GeForce RTX 5070, diamo uno sguardo a come si presenta la scheda PNY a livello di design e qualità costruttiva. Quest’ultima risulta impeccabile, così come altri modelli PNY che abbiamo avuto modo di provare in passato, compatta nelle dimensioni ma al tempo stesso solida.

A differenza di altre custom, l’approccio “slim” dell’azienda mira a contenere le dimensioni del corpo dissipante, il tutto però senza inficiare le prestazioni in materia di temperature di esercizio (quello è l’intento). Dal punto di vista estetico questo modello non è particolarmente elaborato, ma comunque curato ed elegante, rinunciando in questo caso ai led RGB; PNY tuttavia ci fa sapere che per la RTX 5070 sono previste altre due varianti, una con frequenze stock e una con tanto di illuminazione ARGB.

La proposta PNY guarda a una soluzione a doppia ventola e doppio slot, decisamente più compatta della maggior parte delle RTX 5070 custom che vanno sui tre slot. PNY ci dice che il design del PCB riprende quello reference NVIDIA, mentre segnaliamo che le due ventole in dotazione raffreddano un corpo dissipante piuttosto esteso con quattro heatpipe che smaltiscono il calore di un sistema a camera di vapore, un approccio sempre più utilizzato dai partner NVIDIA e più in generale sui modelli più recenti.

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Per dovere di cronaca, visto che risulta una delle caratteristiche più rilevanti e uniche, segnaliamo che le dimensioni della PNY GeForce RTX 5070 Slim si attestano a 290 x 128 x 40 millimetri, un “taglio” compatibile anche con diversi case di tipo Mini ITX.

Al pari delle altre schede della famiglia NVIDIA GeForce RTX 50, anche questo modello offre tre Display Port 2.1b con UHBR20 e una HDMI 2.1b; l’alimentazione rimane altrettanto allineata con l’ormai classico connettore PCI-E 16pin.

La potenza e le tecnologie di NVIDIA Blackwell

Per chi finora non avesse avuto a che fare con la GeForce RTX 5070, vi diciamo subito che utilizza una GPU Blackwell GB205, configurata con 6.144 Cuda Core, 192 Tensor Core 5a gen, 48 RT Core 4a gen e un sottosistema VRAM velocissimo con 12 GB GDDR7 28 Gbps su un bus a 192 bit.

Come gli altri modelli della serie, anche la RTX 5070 sposa l’interfaccia PCI-E 5.0 x16, mentre ancora più importanti risultano le altre novità introdotte da NVIDIA con l’architettura Blackwell: dal supporto FP4, passando per il nuovo Encoder NVENC 9a gen e non per ultime le tecnologie per la riduzione della latenza come Reflex 2.

Rimanendo in tema di tecnologie proprietarie per il gaming, senza omettere NVIDIA Studio con tanto di driver e suite software ad hoc per gli interessati, non si possono omettere i passi avanti fatti e i risultati in ottica super sampling e Intelligenza Artificiale: prima con DLSS 4 con MFG in fase di presentazione, oggi ulteriormente migliorati grazie all’evoluzione dello stesso con la versione DLSS 4.5 e la tanto attesa Dynamic Multi Frame Generator.

Non ci costa nulla ricordare che il DMFG x6 con i i nuovi modelli Transformer (2a gen) arriverà ufficialmente a giorni, inoltre sarà un’esclusiva delle sole schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50.

Scheda tecnica PNY GeForce RTX 5070 Slim OC

Prima di passare ai numeri veri e propri, facciamo un riepilogo delle caratteristiche dettagliate della scheda PNY.

GPU GB205-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 31,1 miliardi

Dimensioni die GPU 263 mm²

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

ROP 80

Tensor Core 192

RT Core 48

TMU 192

Frequenza base GPU 2.325 MHz

Frequenza GPU Reference 2.587 MHz

AI TOPS 988

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Configurazione hardware e metodologia di test

Per la nostra prova sulla PNY GeForce RTX 5070 Slim utilizzeremo anche il nuovo arrivato AMD Ryzen 7 9850X3D, ovvero la CPU più veloce per il PC gaming ad alto refresh-rate che ci consente di tirare fuori tutto il potenziale della scheda.

Ecco la build nel dettaglio:

Processore: AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore: Gigabyte Gaming 360

Scheda madre: MSI X870E Carbon WiFi

RAM: 32 GB (2x 16 GB) G.Skill Trident Z5 NEO RGB da 6.000 MT/s CL 28 AMD EXPO

Scheda video: PNY GeForce RTX 5070 Slim OC

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Riguardo la parte software, o meglio, i benchmark che utilizzeremo, conosciamo bene le prestazioni velocistiche della GPU RTX 5070, quindi in questa occasione cercheremo di sfruttare le potenzialità del DLSS 4.5 per vedere fino a dove possiamo spingerci in fatto di risoluzione / dettagli e ray-tracing, il tutto però senza scendere a particolari compromessi con la qualità dell’immagine.

PNY GeForce RTX 5070 Slim: temperature, consumi e overclock

Uno degli aspetti che volevamo testare sulla nuova scheda PNY, più delle prestazioni forse, è il sistema di dissipazione. Il suffisso “Slim” che indica una scheda grafica con design compatto a due slot potrebbe trarre in inganno, quantomeno se guardiamo ai modelli custom più spinti che arrivano senza problemi a tre slot. In diverse occasioni abbiamo constatato che i modelli Blackwell di fascia media sono molto efficienti e poco esigenti in termini termici, questa RTX 5070 di PNY non differisce.

Il fatto che il produttore abbia optato per una soluzione dual-slot non deve infatti confondere; il sistema dissipante in questo caso è molto ampio e si sviluppa in lunghezza, con un heatsink di alta qualità, tecnologia vapor chamber e un backplate disegnato ad hoc per favorire un flusso d’aria ottimale. Su quest’ultimo abbiamo apprezzato il “foro” in direzione della ventola posteriore, molto efficace per smaltire l’aria della coppia di ventole, aggiungiamo a dir poco potenti. Questo è uno dei motivi per cui la PNY GeForce RTX 5070 Slim riesce a operare con ottime temperature anche sotto carico.

La scheda supporta di fabbrica la modalità semi-passiva, ovvero con ventola ferma a riposo; con tali impostazioni, sotto FurMark le ventole arrivano massimo al 30% del regime rotativo, toccando di conseguenza le temperature più alte della sessione. Tutt’altra storia quando mettiamo mano al software e impostiamo noi il regime rotativo al 50%, 75% e 100%; la GeForce RTX 5070 Slim riesce a contenere la GPU sotto i 55 °C, aprendoci la strada a un overclock a dir poco importante.

Prima di vedere quanto abbiamo “spinto” GPU e VRAM, un cenno alla rumorosità delle ventole che, vista l’elevata rotazione raggiunta (oltre 3.000 RPM) possono influire sul rumore prodotto in modo non indifferente.

Al 100% infatti la scheda è molto rumorosa, ma al contempo risulta una sicurezza se decidiamo di spingere con l’overclock. In tale contesto infatti, la PNY GeForce RTX 5070 Slim è risultato uno dei migliori modelli che abbiamo provato, permettendoci di spingere di 400 MHz la GPU e ben 6 Gbps le memorie GDDR7, capaci sostanzialmente di operare a 34 Gbps.

Vogliamo sottolineare che il risultato è stato ottenuto senza mettere mano al Power Limit, in questo caso superfluo, per un incremento della prestazione media del 12,7%. Si tratta di un miglioramento non indifferente che, ancora una volta, lascia intuire il potenziale di questa architettura GPU in ottica scalabilità; pensate che, senza incrementare il Power Limit e con un design così compatto, la scheda di PNY riesce a operare senza il minimo problema oltre i 3.340 MHz sulla GPU, così come del resto conferma la rilevazione su 3DMark.

Riguardo i consumi invece, la variante PNY si allinea ad altre custom già testate, toccando un picco di 252 watt sotto carico (sempre FurMark); nei giochi ovviamente è tutta un’altra storia, con un consumo medio di 180-185 watt nelle migliori delle condizioni.

Recensione PNY GeForce RTX 5070 Slim: proviamola in 4K col DLSS 4.5

Avendo già testato più volte la NVIDIA GeForce RTX 5070, soprattutto con DLSS e Frame Generator (x2), oggi vogliamo metterla alla corda e provarla esclusivamente a risoluzione 4K ma al contempo sfruttando le potenzialità del più recente DLSS 4.5 e della Multi Frame Generator, sempre più affinato.

Per questa occasione ci siamo focalizzati su quattro tra i giochi più impegnativi che possiamo reperire nel panorama PC gaming: partiamo dall’immancabile Cyberpunk 2077, passando per il macigno di Alan Wake II, seguito da Battlefield 6 e il più recente Resident Evil Requiem che avevamo provato già con la GeForce RTX 5080.

Riguardo le impostazioni in game, abbiamo cercato di mantenere dettagli simili, ma adattandoci comunque in base al titolo e alle tecnologie supportate. Ecco i settaggi nel dettaglio:

Cyberpunk 2077: 4K Ultra, Ray Tracing Off, DLSS 4.5 Performance

Cyberpunk 2077: 4K Ultra, Ray Tracing Alto, DLSS 4.5 Performance + Frame Generator (x2)

Cyberpunk 2077: 4K Ultra, Path Tracing On, DLSS 4.5 Performance + Multi Frame Generator (x3)

Alan Wake 2: 4K Alto, Ray Tracing Off, DLSS 4.5 Performance

Alan Wake 2: 4K Alto, Ray Tracing Alto, DLSS 4.5 Performance + FG (x2)

Alan Wake 2: 4K Alto, Path Tracing On, DLSS 4.5 Performance + Multi Frame Generator (x4)

Battlefield 6: 4K Ultra, DLLS 4.5 Bilanciato

Battlefield 6: 4K Ultra, DLLS 4.5 Bilanciato + FG (x2)

Battlefield 6: 4K Ultra, DLLS 4.5 Bilanciato + Multi Frame Generator (x3)

Resident Evil Requiem: 4K Ultra, Ray Tracing Off, DLLS 4.5 Bilanciato

Resident Evil Requiem: 4K Ultra, Ray Tracing Alto, DLLS 4.5 Bilanciato + FG (X2)

Resident Evil Requiem: 4K Ultra, Path Tracing On, DLLS 4.5 Bilanciato + MFG (X3)

I risultati sono molto incoraggianti, soprattutto se stiamo pensando di giocare su un monitor 4K con la GeForce RTX 5070 senza rinunciare troppo alla qualità. I titoli presi in esame sono a dir poco impegnativi, ma l’entrata in campo del DLSS 4.5 e della Multi Frame Generation ci permette di incrementare il frame-rate senza particolari compromessi.

Come avrete sicuramente notato, il MFG x4 è stato utilizzato solo su Alan Wake 2, uno dei titoli più pesanti, in particolare quando abilitiamo il Path Tracing; si tratta più di una prova di forza del DLSS 4.5, ma in linea di massima anche con il solo ray-tracing e FG riusciamo a ottenere 122 FPS che in 4K non sono affatto pochi (almeno se avete giocato il titolo).

Quanto costa e dove acquistare PNY GeForce RTX 5070 Slim

PNY GeForce RTX 5070 Slim arriva sul mercato in un momento (2026) dove le novità sono e saranno poche, quindi un’ulteriore opzione in ottica schede video da gaming è sempre benvenuta dagli utenti, ancora meglio se a basso profilo (design) e con un prezzo giusto.

A proposito di costi però, al momento non abbiamo dettagli ufficiali sul prezzo di listino del modello in prova; viste le caratteristiche, dovremmo essere sotto il prezzo dei modelli a tripla ventola dell’azienda, solitamente tra i migliori per rapporto qualità/prezzo. Vi terremmo aggiornati sulla questione, intanto possiamo dirvi che la scheda dovrebbe essere presto disponibile anche su Amazon Italia.

Considerazioni

In un periodo dove i prezzi delle schede video sono molto ballerini, quest’ulteriore variante Slim di PNY della GeForce RTX 5070 rappresenta una nuova opzione per i PC gamer che bazzicano la fascia media e più in generale per chi mira a costruire un computer desktop di livello con un sottosistema grafico moderno e potente. La proposta dell’azienda statunitense si inserisce in un catalogo consumer già piuttosto vasto, caratterizzato ricordiamo solo da proposte a chip NVIDIA e, cosa da sottolineare, con un buon rapporto qualità/prezzo.

Nei test abbiamo visto che le temperature di esercizio non sono penalizzate dal design compatto, o “slim” come lo definisce PNY; tale peculiarità consente di conseguenza l’integrazione della scheda su sistemi e case particolarmente compatti e al contempo una dissipazione efficiente che non preclude neanche l’overclock. Chiudendo questo articolo su PNY GeForce RTX 5070 Slim OC, c’è da dire che l’evoluzione tecnologica portata dal DLSS e in particolare dal DLSS 4.5 hanno un peso importante in test di questo tipo, soprattutto se la guardiamo dal punto di vista dei cosiddetti “puristi” del raster.

Vista l’esperienza e l’evoluzione che abbiamo sperimentato negli ultimi 20 anni nel settore, anche noi potremmo rientrare in tale categoria, tuttavia, non possiamo ignorare che a oggi i giochi di nuova generazione vanno sempre più in questa direzione, risultando tra le altre cose decisamente più ottimizzati per lavorare in simbiosi con le tecnologie Super Sampling.