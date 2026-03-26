Dopo tante indiscrezioni e notizie, ma anche “sollecitazioni” da parte di fan e addetti ai lavori, AMD ha finalmente tolto i veli al suo nuovo processore desktop top di gamma Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, correggendo quindi leggermente la sigla rispetto a quanto ipotizzato finora.

Il nuovo arrivato in casa AMD, che si colloca direttamente sopra il tanto amato Ryzen 9 9950X3D, è di fatto il primo processore consumer a utilizzare una doppia cache 3D, portando il quantitativo di cache L3 a ben 192 MB, 208 MB in totale se consideriamo anche la cache L2 da 16 MB.

Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato diffusamente, ora però abbiamo l’ufficialità e le prime dichiarazioni del produttore che, anticipiamo, non sembrano andare nella direzione che molti speravano (vedi miglioramento in gaming). Ma facciamo insieme il punto della situazione.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition: il nuovo riferimento nel settore desktop, ma il gaming?

L’annuncio AMD, che spiega quindi anche la mossa “marketing” di ASRock dell’altro giorno, conferma in pieno le specifiche tecniche del chip che erano emerse sulla rete nelle ultime settimane. Allo stesso tempo però, notiamo subito che il produttore enfatizza lo slogan “Unlock a New Future of Computing for Developers and Creators”, senza alcun riferimento al gaming, così come si rileva anche nella slide condivisa relativa ai primi dati prestazionali.

Da quello che abbiamo capito finora, almeno fino a una smentita con test alla mano in ambito gaming, il Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition non dovrebbe portare particolari benefici nei giochi, quindi ipotizziamo che proprio per tale motivo non ci fosse una “spinta” eccessiva sul prodotto.

Questo non vuol dire che il Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition non sia valido, ma anche dai primi benchmark condivisi da AMD si evince che il nuovo arrivato batte il 9950X3D con una percentuale dal 5% al 13% in base all’applicativo, escludendo dal contesto qualsiasi test 3D (anche sintetico).

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition: ecco le caratteristiche ufficiali

Ricapitolando, AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, riprende lo stesso approccio del suo predecessore: 16 core Zen 5 con supporto SMT (32 thread quindi) divisi su due CCD che, a differenza di Ryzen 9 9950X3D, ora vantano ciascuno 64 MB di 3D V-Cache. Ne consegue che la CPU può contare su 192 MB di cache di terzo livello, soluzione che a questo punto dovrebbe permettere di incrementare le prestazioni e la reattività in tutti quegli applicativi “sensibili”.

Riguardo le frequenze, il chip può spingersi a 5,6 GHz in modalità Boost, garantendo il supporto DDR5/PCI-E 5.0, compatibilità con socket AM5 e relativo ecosistema di schede madri basate su chipset AMD serie 600 e 800. Ultimo, non per importanza, il valore del TDP sale fino a 200 watt contro i 170 watt di Ryzen 9 9950X3D.

Scheda tecnica

Architettura CPU: Zen 5

Numero core / thread: 16 / 32

Frequenza base 4,3 GHz

Frequenza Boost 5,6 GHz

Cache L3 64 MB

Cache 3D 128 MB (2x 64 MB)

Cache totale 192 MB

TDP 200 watt

Supporto nativo DDR5 5600

Socket AM5

Prezzo e disponibilità del nuovo AMD Ryzen 9 9950X3D2

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition sarà disponibile dal 22 di aprile, verosimilmente quando arriveranno anche le prime recensioni ufficiali, utili ribadiamo per valutare le prestazioni nei giochi; purtroppo il produttore non ha fornito alcun dettaglio sul prezzo di listino, rimaniamo in attesa di aggiornamenti.