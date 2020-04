La scheda madre è la base che permette la comunicazione tra le varie componenti di un pc, è fondamentale per il corretto funzionamento della macchina, una motherboard è essenziale, senza di essa non ci si può approcciare al mondo dei pc assemblati. Spesso quando si crea una configurazione per il computer desktop da ufficio o per il gaming, si va diretti al sodo parlando di processori, schede video, RAM e SSD andando quasi a considerare la scheda madre come elemento finale.

In realtà per avere le idee chiare su una configurazione di un pc assemblato che non presenti problemi nel breve e nel lungo periodo, è sempre consigliato partire prima dalla scheda madre e il processore abbinato. Grazie alle migliori schede madri si possono creare configurazioni importanti e prendere la motherboard come primo aspetto da tenere a mente renderà l’assemblaggio del nuovo pc molto più semplice.

Migliori schede madri: cosa sapere prima della scelta

La scelta di una scheda madre deve essere ben ponderata, è importantissimo avere in mente come riempirla e che tipo di pc si sta andando a configurare. Per fare un veloce esempio, se si deve assemblare un pc da ufficio si potrebbe andare anche al risparmio e prendere un formato di motherboard Micro-ATX, se invece si cerca una macchina potente adatta anche al gaming è il caso di adattare una configurazione sulla base ATX. Se invece cercate il massimo delle prestazioni attualmente configurabili e non volete compromessi in futuro una Extended ATX fa al caso vostro.

Se queste sigle non vi dicono nulla, è il caso di seguire questa breve disamina delle schede madri, di quali sono i loro formati e quante componenti possono ospitare. Partiamo dai formati delle schede madri, Mini-ITX, Micro-ATX, ATX e E-ATX (Extended ATX). Generalmente i formati più piccoli presentano meno collegamenti per le componenti e potranno essere personalizzati meno ma è indubbio che una Mini-ITX e una Micro-ATX possano rubare meno spazio sopra e sotto la scrivania, i case di conseguenza possono essere più piccoli e meno ingombranti.

I formati delle schede madri consigliati sono ATX (Standard ATX) e E-ATX (Extended ATX). Lo standard più diffuso ed apprezzato è quello ATX che risulta essere il migliore per rapporto qualità-prezzo con la presenza di porte PCIe, slot per la RAM, porte SATA, USB e via discorrendo. Il fattore di forma ATX di una motherboard è anche quello con la maggior compatibilità con i migliori case pc del mercato.

Avendo chiara la questione dei formati, si può entrare nel vivo del discorso delle schede madri e l’aspetto più importante da osservare è la compatibilità con il processore che si vuole utilizzare. Esistono schede madri specifiche per processori Intel e AMD con relativi socket che in parole povere è la base dove va installato il processore, chiaramente un socket per Intel è diverso da quello AMD. I socket più diffusi attualmente sono LGA 1151 per Intel Core i3, i5, i7 e i9 dalla generazione 6 a fino alla 9 e socket AM4 per processore AMD Ryzen 3, 5, 7 e 9. In ogni caso è sempre consigliato controllare bene se il processore scelto è compatibile con il socket della scheda madre. Altro fattore importante legato al processore è il chipset, la serie di connettori e percorsi che sono in grado di veicolare le informazioni e i dati tra CPU, RAM, SSD, Schede video e tutte le altre componenti. Esistono chipset economici sia per Intel che per AMD ma sceglierne uno economico potrebbe rallentare le prestazioni di CPU, RAM e SSD e si potrebbero non sfruttare a pieno le componenti scelte. In ogni caso anche il chipset va scelto in base ad Intel o AMD, se siete dei gamer magari tenete d’occhio anche il supporto multi GPU con tecnologia SLI per Intel e CrossFire per AMD.

Fattori più pratici e sicuramente meno complessi da considerare per la scelta di una scheda madre è il numero di ingressi e porte per collegare le varie componenti. Le cose più importanti da osservare sono gli slot per la RAM, le porte PCIe per schede video e SSD NVME M2 ma non vanno sottovalutate le USB, i vecchi ingressi SATA e le interfacce più comuni. Alcune schede madri offrono qualche bonus in più, tra i più comuni c’è la presenza del modulo Wi-Fi incorporato.

Ricapitolando, è necessario fare una scelta saggia puntando in primis elementi come compatibilità con il processore, formato e espandibilità. Le proposte sul mercato sono tantissime ma data l’importanza di questo modulo per un pc assemblato, la guida alle migliori schede madri non è una lista di tutti quelle presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori.

La selezione delle motherboard è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste supportano le nostre macchine da lavoro per il montaggio video. Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori schede madri del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita.

Migliori schede madri economiche

MSI H310M PRO-VDH PLUS Micro ATX

Una delle schede madri più economiche in circolazione da parte di MSI che punta al formato Micro ATX. Il socket è un LGA 1151 e supporta i processori Intel fino alla 8a e 9a generazione, il chipset invece è un Intel H310. Possibile installare fino a 32 GB di RAM DDR4, c’è spazio per una scheda video ma non è presente il modulo M.2, quindi la memoria SSD andrà collegata via SATA. Non è grandissima, non è così semplice da aggiornare in futuro. Qualche limite c’è ma se il tetto di spesa è così basso, si può accettare qualche compromesso.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

ASUS PRIME A320M-K Scheda Madre Micro ATX

Se avete in mente di creare una build con processore AMD, questa scheda madre Asus è la base più economica da cui partire ed offre anche delle caratteristiche interessanti. Il socket è un AM4 e riesce a supportare gli ultimi processori AMD Ryzen e Athlon tramite aggiornamento bios, il chipset è AMD A320. Un vero plus trovare collegamento M.2 per una SSD ad alta velocità, nella fascia bassa è una rarità. Resta una Micro ATX con tutte le limitazioni del caso ma con un po’ di fantasia di può creare una bella configurazione.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Gigabyte H310M S2H 2.0 Micro ATX

Forse la miglior scheda madre per una configurazione con CPU Intel. Grazie al socket 1151 è possibile utilizzare Intel Core di 8a e 9a generazione e sfruttare tutte le caratteristiche del chipset H310. Ha tutto ciò che serve per creare un piccola build interessante senza troppi compromessi se non quelli derivati dal formato Micro ATX. Ha l’ingresso M.2 importantissimo ed in più supporta anche il chip grafico del processore per poter creare una configurazione essenziale anche senza scheda video esterna. La miglior scheda madre economica.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori schede madri fascia media

ASUS Prime B365-PLUS ATX

Una buona base di partenza per creare build potenti e interessanti con socket LGA 1151 per processori Intel e chipset B365. Grazie a questa scheda madre di Asus si potrà avere anche una buona espandibilità futura grazie ai quattro slot per le RAM DDR4, c’è il supporto al modulo M.2 con PCIe ed ha anche il supporto Intel Optane per chi necessita di questa tecnologia. Iniziano a vedersi le luci LED per chi vuole anche un tipo di impatto estetico da vero gamer.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Gigabyte B450 Aorus Pro ATX

Una più che valida soluzione per build AMD da parte di Gigabyte con socket AM4 e chipset AMD B450. Ci si può divertire alla grande con questa scheda madre che supporta anche la tecnologia CrossFire per la configurazione dual GPU, ci sono due moduli M.2, il supporto a quattro slot RAM DDR4 ad alta frequenza. Per quanto costa, è possibile fare una build molto interessante, se siete nel mondo AMD è consigliata. Tra le migliori alternative di schede madri per gaming, una delle più belle schede madri amd.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI MPG Z390 GAMING PLUS ATX

La migliore scheda madre per qualità prezzo è di MSI che con la sua Gaming Plus ha creato una piattaforma niente male. Ideata per processori Intel, il socket è un 1151 mentre il chipset è il valido Intel Z390. Non ci sono limiti per questa scheda madre che potrebbe anche essere utilizzare per sperimentare l’overclock senza esagerare. C’è il supporto Dual GPU con SLI, gli slot RAM DDR4 possono supportare le massime frequenze anche in overclock ed anche i moduli M.2 PCIe possono esprimersi in libertà. Consigliata.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

ASUS ROG STRIX H270F ATX

Quando l’estetica vuole la sua parte Asus non rinuncia mai e in questo caso non si parla solo di LED RGB ma di stampe in 3D per migliorare il look in un case aperto. Una scheda madre completissima, c’è praticamente di tutto. Socket 1151 per Intel Core, Pentium e Celeron, chipset Intel H270, supporto dual GPU, 4 slot RAM DDR4 fino a 64 GB e alte frequenze in OC, PCIe, solt M.2, audio ROG Supreme e tante porte USB con anche il supporto USB-C. C’è ancora tanto altro da dire su questa scheda madre ma l’importante è il prezzo e per quanto costa ci sta alla grande. Ottima scheda madre Asus.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori schede madri fascia alta

Asus ROG STRIX Z390-F GAMING ATX

Una scheda madre di fascia alta, dal prezzo elevato ma in linea con quanto offre. Asus ha fatto di tutto per spingere al massimo questa ROG Strix z390 Gaming. Tralasciando l’ottimo impatto estetico e le luci LED con AuraSync, questa scheda madre è facilissima da installare, ha tutto al posto giusto ed è ottimizzata sotto diversi punti di vista. Sistemi di raffreddamento incorporati, AI Overclocking, dual PCIe 3.0 M.2 e tanto altro. Il socket è un 1151 per CPU Intel mentre il chipset è un Z390. Costa tanto ma vale fino all’ultimo centesimo. Probabilmente la migliore scheda madre per gaming.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI ATX

Una scelta senza compromessi per le build AMD grazie a questa Gaming Edge di MSI (Socket AM4, chipset scheda madre X570). Ciò che colpisce è la quantità di personalizzazione lasciata all’utente in grado di operare con overclock senza particolari problemi con DDR4 Boost per le RAM e Core Boost, c’è anche il dissipatore Frozr con una silenziosa ventola che aiuterà a mantenere basse le temperature. Gen 4 PCIe e M.2 con scambio dati fino a 64 Gb/s e modulo Wi-Fi 6 AX sono tra le chicche di questa scheda madre. Anche l’impatto estetico e i LED Mystic Light non tradiscono, questa soluzione di MSI è fantastica.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Gigabyte Z390 AORUS PRO Wi-Fi ATX

Una motherboard apprezzatissima da tantissimi utenti Intel (socket LGA 1151, chipset scheda madre Z390) che vogliono spingere al limite massimo del mondo consumer la loro configurazione. Il design è fantastico, i LED RGB sono dovunque ma è la costruzione ad essere di livello con PCIe rinforzati, heatpipe avanzate, connettori solidi e tanti piccoli dettagli che faranno la gioia degli amanti. Per tutto il resto, siamo al vertice della categoria con PCIe Gen3 x4 M.2 per il massimo delle velocità con anche la Thermal Guard, RAM DDR4 con OC ad alte frequenze, ottima scheda audio, comodissima scheda Wi-Fi integrata ed la richiesta Ethernet LAN prioritaria per il gaming. C’è di tutto e di più ma il prezzo è altino, fantastica scheda madre Gigabyte.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore EATX

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore è per chi non si accontenta e per chi non ha limiti di budget per le configurazioni estreme. Solo questa scheda madre costa quando una buona build da 800 Euro. Socket LGA 2066 per processori Intel Core della serie X, il chipset è X299, il tutto è progettato per il massimo delle sperimentazioni in OC estremo. 8 slot RAM DDR4 con XMP, Multi GPU con 3-way SLI NVIDIA (anche 2 strade) e 3-way CrossFireX AMD (anche 2 strade), 3 socket M.2 PCIe Gen3 x4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, Audio ROG Supreme e DTS Audio e chi più ne ha più ne metta. Costruzione allucinante, dissipatori dovunque, AI Overclock e tutto ciò che si possa desiderare. Quasi impossibile riassumere quanta tecnologia c’è in questa scheda madre di ASUS ROG, la miglior scheda madre intel.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI Creator TRX40 EATX

La scheda madre perfetta per overclock per chi ama la piattaforma AMD. Costa tantissimo e non è per tutti ma stiamo parlando di un prodotto incredibile sotto ogni punto di vista. Socket sTRX4, chipset TRX40, 8 slot RAM DDR4 fino a 256 GB, 4 PCIe x16 Gen4, 3 M.2 slot, supporto 3-Way CrossFireX e SLI e ancora tante altre sigle e specifiche da far rabbrividire chiunque. Ha una costruzione affascinante, è un vero capolavoro, la potenza viene tenuta a bada da un complesso sistema con ventola, dissipatori, ogni elemento è rinforzato al massimo e soprattutto non il set up è semplicissimo. Costa una cifra impensabile per molti ma se dovete fare lavori complessi con AI, Machine Learning, modellazione 3D e tanto altro esistono poche soluzioni come questa scheda madre MSI.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori schede madri in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida per motherboard, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori schede madri che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle componenti, in futuro potrebbe essere aggiunto anche la scheda che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere la scheda madre per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori schede madri in assoluto del 2020 da prendere: