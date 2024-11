Torniamo a occuparci di SSD PCI-E 5.0 per un approfondimento sul nuovo Corsair MP700 Elite, l’ultima proposta dell’azienda californiana in fatto di Solid State Disk ad alte prestazioni, pensata per gli appassionati e tutti gli assemblatori che mirano a un sistema veloce e reattivo, cercando per quanto possibile di contenere i costi.

Il produttore statunitense vanta a catalogo diversi SSD PCI-E Gen 5.0, tra questi uno dei modelli più validi nel segmento enthusiast è il Corsair MP700 PRO SE, mentre come da tradizione Corsair, la gamma Elite si posiziona un gradino leggermente sotto, mirando di più al rapporto prestazioni/prezzo.

Parlare di SSD PCI-E 5.0 economici a fine 2024 non è ancora possibile, o meglio, la fascia d’ingresso è ancora piuttosto alta in quanto le soluzioni SSD Gen 4.0 a oggi sono ancora moltissime; se questo non bastasse, il salto prestazionale gen su gen è a dir poco notevole e ovviamente fa pendere la bilancia a favore della Gen 5.0 (parliamo di costi).

Col recente debutto delle piattaforme Intel Core Ultra 200S e AMD Ryzen 9000 con relative schede madri serie 800, dovremmo assistere però a un vero e proprio cambio di rotta. I nuovi sistemi desktop AMD e Intel supportano nativamente almeno un SSD PCI-E 5.0 senza sacrificare le linee PCI-E 5.0 destinate alla scheda grafica, dando quindi spazio all’arrivo sul mercato di SSD PCI-E 5.0 di nuova generazione; uno di questi dovrebbe essere proprio il Corsair MP700 Elite 2 TB che esamineremo nella nostra prova.

Recensione Corsair MP700 Elite: l’SSD ideale per le build desktop di nuova generazione

Come anticipato poco sopra, fino a oggi gli SSD PCI-E 5.0 (anche i più economici) non sono stati alla portata di tutti e le motivazioni non sono difficili da intuire. In primis bisogna notare che per gli SSD PCI-E Gen 4.0 di fascia alta e medio/alta l’offerta è a dir poco spropositata e le prestazioni ancora ottime, sostanzialmente in grado di soddisfare la maggioranza dell’utenza consumer in ambiti come il gaming e la produttività.

Ma non è tutto. Finora il supporto “nativo” PCI-E 5.0 sugli slot M.2 era una peculiarità riservata a motherboard e quindi sistemi desktop di fascia enthusiast, mentre ora è presente anche sui modelli più economici di schede madri AMD X870 e Intel Z890 (senza dimenticare i chipset e i processori di fascia media che dovrebbero arrivare al CES di Las Vegas di gennaio).

Guardando a cosa offre questo MP700 Elite, possiamo dire che sulla carta è quello a cui punta Corsair, ovvero offrire un’alternativa valida e prestazionalmente superiore agli SSD PCI-E 4.0 più veloci, il tutto con un costo per gigabyte non spropositato o comunque inferiore ai modelli flagship che troviamo attualmente in commercio.

Prima di andare avanti, una breve parentesi sulle differenze prestazionali tra standard PCI-E 4.0 e PCI-E 5.0, con quest’ultimo capace sostanzialmente di raddoppiare sia il data-rate per singola linea (da 16 a 32 GT/s) che la larghezza di banda, passando in quest’ultimo caso da un picco teorico di 64 GB/s a ben 128 GB/s.

Corsair MP700 Elite: caratteristiche e novità

Partiamo dicendo che il Corsair MP700 Elite è un SSD M.2 2280 con interfaccia PCI-E 5.0 x4, l’erede diretto dell’MP600 Elite 2 TB Gen 4.0 che avevamo provato qualche tempo fa. Il nuovo arrivato è disponibile in tagli da 1 e 2 TB, con e senza dissipatore di serie; la variante in prova è il Corsair MP700 Elite con heatsink, al momento il modello più veloce della serie.

Solitamente non ci soffermiamo sull’estetica di un SSD, tuttavia va riconosciuta a Corsair una certa cura nel design del dissipatore che, al tempo stesso, risulta massiccio e a prima vista sicuramente capace di tenere a bada le temperature di controller e memorie NAND.

Rimanendo in tema, Corsair MP700 Elite utilizza memorie NAND 3D TLC ad alta densità, abbinate a un controller Phison E31T; questa è la prima differenza sostanziale con la variante MP700 PRO (Phison E26), mentre la seconda è la mancanza di una cache DRAM dedicata in favore della funzionalità HMB (Host Memory Buffer).

Per semplificare il concetto, l’eliminazione della cache DRAM da un SSD permette di tagliare i costi e i consumi portando però a una certa perdita di prestazioni e a un incremento degli accessi al disco; l’HMB cerca di sopperire a questa mancanza utilizzando la RAM di sistema per le medesime operazioni, riuscendo secondo i produttori a bilanciare le prestazioni senza troppe perdite (almeno sui modelli di controller/SSD più recenti che lo supportano).

L’SSD Corsair supporta anche il caching SLC dinamico, mentre riguardo alla resistenza in scrittura l’azienda dichiara 1.200 TBW per il modello da 2 TB e 600 TBW per quello da 1 TB. Quanto alle prestazioni invece, il produttore ci dice che l’MP700 Elite 2 TB garantisce un picco di 10 GB/s nelle letture sequenziali e 8,5 GB nelle scritture, mentre nelle operazioni di lettura/scrittura casuale abbiamo un picco di 1,4-1,3 milioni di IOPS.

Sulla carta quindi un sostanziale passo in avanti rispetto ai migliori SSD PCI-E Gen 4.0, abbinato come da tradizione al software proprietario Corsair Toolbox e una garanzia estesa a 5 anni, senza dubbio sinonimo di affidabilità.

Scheda tecnica Corsair MP700 Elite

Prima di parlare di prestazioni, rivediamo la caratteristiche dettagliate del Corsair MP700 Elite:

Scheda tecnica Corsair MP700 Elite 2 TB Capacità 1 TB e 2 TB

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 5.0 x4

Prestazioni lettura sequenziale 10.000 MB/s

Prestazioni scrittura sequenziale 8.500 MB/s

Prestazioni Lettura casuale (4K) 1,4 milioni di IOPS

Prestazioni Scrittura casuale (4K) 1,3 milioni di IOPS

Protocollo NVME 2.0

Controller Phison E31T

NAND 3D TLC ad alta densità

Supporto Host Memory Buffer (HBM) e Cache SLC Dinamica

Microsoft DirectStorage, TRIM, SMART

TBW 1.200 (2 TB), 600 (1 TB)

Consumo medio Lettura 5,9 watt

Consumo medio Scrittura 5,9 watt

Dev Slp < 3,5 mW

Temperatura Operativa 0-70 °C

Con e senza dissipatore di serie

Recensione Corsair MP700 Elite: le prestazioni ci sono tutte

Dopo questa panoramica dettagliata sulle caratteristiche e sulle novità introdotte da questo nuovo Corsair MP700 Elite 2 TB, parliamo un attimo di prestazioni per confermare sostanzialmente che i numeri dichiarati da Corsair per questo SSD si dimostrano come di consueto molto precisi.

Il Corsair MP700 Elite da 2 TB riesce a raggiungere e superare senza problemi gli 1,3 milioni di IOPS in scrittura (meno in lettura in questo test), toccando i 10 GB/s nelle letture sequenziali, così come pubblicizzato da Corsair.

Questi i dati assoluti, mentre se invece volete approfondire sulle prestazioni dell’ultimo SSD Gen 5.0 targato Corsair, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato; qui troverete anche i test termici e il confronto con altri SSD di diversa generazione.

Quanto costa e dove acquistare il nuovo Corsair MP700 Elite 2 TB

Corsair MP700 Elite è già disponibile con un prezzo base di 184,99 euro per la variante da 1 TB, arrivando a 329,99 euro per il modello da 2 TB con dissipatore di serie ad alte prestazioni (che consigliamo).

Nonostante i prezzi di listino ufficiali, su Amazon Italia sono già disponibili alcune varianti del Corsair MP700 Elite a costi nettamente inferiori di quelli annunciati. A seguire vi lasciamo qualche link per l’acquisto:

Considerazioni

Corsair MP700 Elite 2 TB si dimostra un SSD davvero veloce e molto valido sotto il profilo termico. Le prestazioni misurate nei benchmark, che trovate riassunte a questo link, confermano ampiamente i dati dichiarati dal produttore, in sostanza la giusta via di mezzo tra i migliori SSD PCI-E 4.0 e i top di gamma che invece utilizzano la più recente interfaccia PCI-E 5.0.

Analizzando bene i numeri, viene fuori che seppur compensata in parte dall’Host Memory Buffer, l’assenza della cache DRAM incide in alcuni ambiti di utilizzo, portando le performance assolute vicine a quelle di un buon SSD PCI-E 4.0. Per questo motivo non vedremo particolari differenze in contesti come il gaming, mentre in tutti quegli scenari dove si devono gestire file di grandi dimensioni lo scarto sarà evidente da subito.

Riteniamo ottimo il dissipatore in dotazione, decisamente conveniente se guardiamo a quanto costa il modello base senza heatsink, mentre se pensate di utilizzarlo come disco primario per il sistema operativo, valutate bene la differenza perché l’MP700 PRO SE costa leggermente di più, integrando però la una bella cache DRAM.

Per questo motivo, pensiamo che il prezzo del Corsair MP700 Elite sia destinato a calare sensibilmente e anche abbastanza rapidamente, non a caso lo abbiamo già avvistato sotto quota 300 euro (a quel prezzo quindi da valutare).